Harry & Meghan zeigen Tochter Lilibet

Der britische Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) haben ein neues Foto ihrer Tochter Lilibet veröffentlichen lassen. Im hellblauen Kleid mit einer weißen Schleife im rötlichen Haar sitzt das Mädchen lächelnd auf grünem Rasen. Fotograf Misan Harriman, ein langjähriger Freund des Paares, veröffentlichte das Bild auf seiner Instagram-Seite.

"Es war so eine Ehre, den ersten Geburtstag von Lilibet mit meiner und ihrer Familie zu feiern", schrieb der britische Fotograf. Das Foto sei am vorigen Samstag (4. Juni) an Lilibets erstem Geburtstag bei einem Garten-Picknick im engen Familien- und Freundeskreis entstanden, teilte das Sprecherteam der Royals am Montag laut der US-Zeitschrift "People" mit. Wie der Sender Sky News berichtete, soll Queen-Enkelin Zara Tindall mit ihrer Familie unter den Gästen gewesen sein. Die Feier fand demnach im Frogmore Cottage in Windsor statt, wo Harry und Meghan während der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. wohnten.

Prinz Harry und Herzogin Meghan waren erstmals seit ihrem Rückzug aus dem Königshaus mit der gesamten Familie nach England gekommen. Auch Lilibets älterer Bruder Archie (3) war dabei, den die Queen als Baby gesehen hatte. Der Besuch war nun die erste Möglichkeit für die 96-jährige Monarchin, ihre zweitjüngste Urenkelin Lilibet persönlich zu treffen, die in den USA geboren wurde.

Robbie Williams kündigt Jubiläums-Album an

Anlässlich seines 25. Jubiläums als Solokünstler hat der britische Sänger Robbie Williams ("Let Me Entertain You") ein Album angekündigt, für das er seine größten Hits mit einem Orchester neu aufgenommen hat. "XXV" erscheint am 9. September und enthält neben neu arrangierten Versionen von "Feel", "No Regrets" oder "Rock DJ" auch den brandneuen Song "Lost". Eine Neuauflage der Ballade "Angels" wurde am Dienstag als erste Single veröffentlicht.

"Das Album ist für mich eine Gelegenheit, auf das Zeug zurückzublicken und dieses Mal einiges davon zu mögen", sagte Williams (48) bei der "XXV"-Präsentation in London. Als die Songs erstmals veröffentlicht wurden, sei er "zu nah dran" gewesen. "Dann liest man die reizenden Worte der Menschen, die eine Kritik schreiben und denkt: "Ja. Das ist wirklich Mist, oder?" Und dann denkt man sich: "Nächstes Mal werde ich es besser machen.""

Inzwischen habe er seinen Frieden mit den Songs geschlossen, sagte der ehemalige Take-That-Sänger. "Jetzt kann ich mir das noch mal anschauen und denke dann: Eigentlich hab ich das ganz gut gemacht." Manche seiner Songs mag er nach eigener Aussage allerdings immer noch nicht. Die Single "Millennium" sei "Mist", sagte Williams, was ihn aber nicht davon abhielt, den Song für "XXV" mit dem niederländischen Metropole Orkest neu aufzunehmen.

Williams berichtete scherzhaft, wie er die Lieder für sein neues Album ausgewählt habe: "Ich bin auf Youtube gegangen und habe geschaut, welche Songs am meisten Klicks haben." Neben der regulären Version mit 19 Tracks erscheint auch eine Deluxe Edition von "XXV" mit insgesamt 29 Tracks, darunter drei weitere neue Lieder. Für das kommende Jahr kündigte Robbie Williams ein komplett neues Album an.

Kate Bush erstmals in den US-Top-Ten

Die britische Pop-Legende Kate Bush hat es dank der Netflix-Serie "Stranger Things" zum ersten Mal in die Top Ten der US-Charts geschafft. Das berichtet das US-Magazin "Billboard", das die Charts herausgibt. Demnach stieg Bushs Synthie-Pop-Song "Running Up That Hill" aus dem Jahr 1985 auf Platz 8 der Billboard-Hot-100 ein. Die bisherige Bestmarke des Stücks, das in der vierten Staffel der Science-Fiction-Serie prominent gespielt wird, war laut Billboard der 30. Platz.

© imago images/United Archives

Auch anderswo kann die Musikerin seit dem Start der neuen "Stranger Things"-Staffel Erfolge feiern: In den britischen Charts stand das Lied am Sonntag auf dem zweiten Platz. In den UK-Charts des Apple-Streaming-Dienstes iTunes und beim Rivalen Spotify lag "Running Up That Hill" am Dienstag weiterhin ganz vorne.

Die mittlerweile 63 Jahre alte Kate Bush bedankte sich bei ihren Fans: "Das ist alles sehr aufregend", heißt es in einem Statement auf ihrer Internetseite. Die Musikerin hatte im Jahr 2012 mit "Running Up That Hill" schon einmal ein Charts-Revival. Damals veröffentlichte die Musikerin selbst einen Remix des Songs.

Die dystopische Serie "Stranger Things" spielt in den 80er Jahren in dem fiktiven Städtchen Hawkins. Nostalgische Stilelemente aus dem Jahrzehnt sind ein typisches Element der Netflix-Produktion, in der in dieser Staffel, die gerade erst veröffentlicht wurde, erstmals auch der deutsche Schauspieler Tom Wlaschiha dabei ist.

Weitere Klage gegen Kevin Spacey

Auf den Hollywood-Schauspieler Kevin Spacey (62) kommt eine weitere Klage wegen angeblicher sexueller Übergriffe zu. Ein Richter in New York lehnte am Montag Spaceys Antrag ab, die 2020 von Schauspieler Anthony Rapp (50) eingereichte Klage abzuweisen, wie der Sender "Law and Crime" berichtete. Eine Jury solle über die Vorwürfe des Missbrauchs in den 1980er Jahren entscheiden, befand Richter Lewis A. Kaplan, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.

© imago images/Future Image

Rapp führt darin aus, dass Spacey 1986 auf einer Party in seinem Haus in New York übergriffig geworden sei. Damals war Rapp, der später mit dem Musical "Rent" und der TV-Serie "Star Trek: Discovery" bekannt wurde, 14 Jahre alt. Mit seiner Zivilklage gegen Spacey will er Schadenersatz erstreiten. Der zweifache Oscar-Preisträger ("Die üblichen Verdächtigen", "American Beauty") hat die Vorwürfe abgestritten.

Spacey war Ende Mai in Großbritannien wegen sexueller Übergriffe zulasten dreier Männer angezeigt worden. Es handele sich um insgesamt drei Fälle zwischen 2005 und 2013, teilte die britische Staatsanwaltschaft in London mit.

© imago/PanoramiC

Gegen Spacey waren im Herbst 2017 im Zuge der MeToo-Debatte Vorwürfe von sexuellen Übergriffen und Belästigungen laut geworden. Mehrere Kläger gingen vor Gericht, doch einige Klagen wurden zurückgezogen oder wegen Verjährung abgewiesen. Auch Crewmitglieder der Netflix-Serie "House of Cards" warfen Spacey sexuelle Belästigungen vor. Daraufhin kündigte der Streaming-Gigant die Zusammenarbeit mit ihm.

"Bon Jovi"-Bassist trauern um Alec John Such

Die Rocker der US-Band Bon Jovi trauern um ihren früheren Bassisten Alec John Such. Sie seien "untröstlich" über den Tod ihres lieben Freundes, teilte die Band am Sonntag auf ihrer Webseite und über die sozialen Medien mit. Als Gründungsmitglied habe er wesentlich zu der Entstehung der Band beigetragen. "Alec war immer wild und voller Leben", hieß es weiter. Über die Todesursache wurde zunächst nichts bekannt. Der Musiker wurde 70 Jahre alt.

Keyboarder David Bryan, der 1983 mit Sänger Jon Bon Jovi, Schlagzeuger Tico Torres sowie den Gitarristen Dave Sabo, Richie Sambora und Such die Band gegründet hatte, würdigte den Verstorbenen auf Twitter: "Es war eine Ehre und ein Vergnügen, die Bühne und das Leben mit dir zu teilen", schrieb der Musiker.

Die Band wurde in den 1980er Jahren durch Hits wie "Runaway", "Livin' on a Prayer", "You Give Love a Bad Name" und "Wanted Dead or Alive" berühmt. Such trennte sich 1994 von der Gruppe, war aber 2018 mit dabei, als die Band Bon Jovi in die US-Ruhmeshalle des Rock & Roll aufgenommen wurde.

Generation Award" für Jennifer Lopez

Stars wie Zendaya, Tom Holland, Scarlett Johansson und Ryan Reynolds sind bei den MTV Movie & TV Awards mit Trophäen geehrt worden. Die Auszeichnungen wurden in Los Angeles verliehen, Schauspielerin Vanessa Hudgens moderierte die Show. Latina-Star Jennifer Lopez wurde mit dem MTV Generation Award gekürt, ein Ehrenpreis für besondere Verdienste im TV- und Filmgeschäft. Der "Comedic Genius"-Award ging an den Komiker Jack Black.

© IMAGO/Cover-Images

Film-Favorit "Spider-Man: No Way Home" hatte sieben Gewinnchancen und holte am Ende die Top-Trophäe als "Bester Film" und den Darsteller-Preis für Tom Holland. Seine Kollegin Zendaya gewann für ihre Hauptrolle in der Drama-Serie "Euphoria" den TV-Darstellerpreis. Die HBO-Serie holte drei weitere Trophäen: als beste Show, für die beste Streitszene und die beste Liebesaffäre.

Als bester Comedy-Darsteller setzte sich Ryan Reynolds ("Free Guy") durch, der Helden-Preis ging an Scarlett Johansson ("Black Widow"), die Bösewicht-Trophäe an Daniel Radcliffe ("The Lost City"). Die Preise werden in Form von goldenen Popcornbechern übergeben, über die Gewinner stimmen Fans im Internet ab.

Rekord für Tom Cruise

Nur zehn Tage nach dem US-Kinostart von "Top Gun: Maverick" hat Hollywood-Star Tom Cruise (59) mit dem Actionfilm den besten Kassenerfolg seiner Karriere erzielt. Nach Angaben des Branchenportals "Boxofficemojo" spielte der Streifen mit Cruise in der Rolle des Piloten Pete Mitchell alias Maverick seit Ende Mai alleine in Nordamerika über 291 Millionen Dollar ein.

Frühere Erfolgsfilme von Cruise wie "Rain Man", "Die Mumie" oder "Mission:Impossible"-Folgen hatten jeweils weniger gebracht. Der bisher größte Kassenhit des Schauspielers war der Science-Fiction-Film "Krieg der Welten" (2005) von Regisseur Steven Spielberg, der in den USA und Kanada über seine gesamte Laufzeit hinweg 234 Millionen Dollar einbrachte.

© imago images/Starface

"Top Gun: Maverick" war am langen Memorial-Feiertagswochenende Ende Mai in Nordamerika fulminant gestartet. Mit über 160 Millionen Dollar in vier Tagen übertrumpfte der Film den bisherigen Memorial-Rekordhalter "Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt" (2007).

Mehr als drei Jahrzehnte nach seinem Kinoerfolg mit "Top Gun" (1986) spielt Cruise unter der Regie von Joseph Kosinski erneut den waghalsigen Piloten Maverick, der nun eine junge Truppe von Piloten und Pilotinnen auf einen gefährlichen Kampfeinsatz vorbereitet.