Boris Becker akzeptiert Haftstrafe

Tennis-Idol Boris Becker hat seine Londoner Verurteilung zu zweieinhalb Jahren Haft wegen Insolvenzstraftaten akzeptiert. "Unser Mandant hat sich entschieden, gegen das ihn betreffende Strafurteil des Southwark Crown Court keine Rechtsmittel einzulegen", teilte Beckers Anwalt Christian-Oliver Moser am Montag mit. "Unser Mandant akzeptiert sowohl das Urteil der Jury als auch das vom Gericht festgesetzte Strafmaß." Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

© IMAGO/ZUMA Wire Boris Becker

Anwalt Moser betonte: "Der wesentliche Grund der Verurteilung unseres Mandanten liegt in dem Umstand begründet, dass er nach Insolvenzeröffnung über ein Geschäftskonto private Zahlungen veranlasst hat. Die Zahlungen erfolgten unter anderem zugunsten seiner Kinder und Angehörigen sowie für offene Arztrechnungen und Beratungskosten." Vor der Eröffnung der Privatinsolvenz habe Becker nichts Falsches oder Illegales getan, hieß es.

Becker wurde Ende April am Londoner Southwark Crown Court zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, von der die zweite Hälfte voraussichtlich auf Bewährung ausgesetzt werden soll. Er hatte seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen. Becker sitzt mittlerweile im Huntercombe-Gefängnis in Nuffield, rund 70 Kilometer westlich seiner Wahlheimat London.

Jürgen Drews sagt Auftritte ab

Der deutsche Schlagersänger Jürgen Drews will aus gesundheitlichen Gründen vorerst kürzertreten. "Ich bin nicht mehr so belastbar, wie ich es früher war und wie man es von mir gewohnt ist", schrieb der 77-Jährige am Montag auf Instagram. Drews, der "König von Mallorca", leidet nach eigenen Angaben an Polyneuropathie, einer Nervenkrankheit. Bis Anfang Juli will der Musiker vorerst keine Live-Auftritte absolvieren, bei denen er länger auf der Bühne stehen muss.

© imago images/Gonzales Photo Jürgen Drews

Bei der gemeinsamen Tour mit Florian Silbereisen habe er festgestellt, dass ihn die Begleiterscheinungen des Älterwerdens immer schneller einholten und der "schleichende Prozess" der Erkrankung nicht völlig aufzuhalten sei, schrieb Drews - bekannt für Evergreens wie "Ein Bett im Kornfeld" und "Wieder alles im Griff" - weiter. "Auch für mich sind diese körperlichen Grenzen, die ich erfahren musste, völlig neu und ich muss lernen, damit umzugehen", schrieb Drews.

Neuer "Jurassic World"-Film feierte Premiere in Köln

Der Film "Jurassic World - Ein neues Zeitalter" hat am Montagabend in Köln seine Deutschlandpremiere erlebt. Dazu war unter anderem Hollywood-Star Jeff Goldblum (69) angereist, der schon im ersten "Jurassic Park"-Film von 1993 als Mathematiker und Chaostheoretiker Dr. Ian Malcolm zu sehen war. Jetzt kehrt er in dieser Rolle zurück. Der neue Film sei während der Corona-Pandemie unter schwierigen Umständen entstanden, berichtete Goldblum.

© IMAGO/Andreas Gora Jeff Goldblum bei der Premiere des neuen "Jurassic World"-Films

"Ich bin eine Million Mal getestet worden." Die Dreharbeiten hätten aber riesigen Spaß gemacht, insbesondere das Zusammentreffen mit den alten Schauspielkollegen. "Fantastische Menschen", schwärmte er. "Es hatte etwas von einem Abi-Treffen. Einfach großartig."

Der besondere Reiz für Fans des Genres besteht darin, dass die Stars der "Jurassic Park"-Reihe aus den 90er Jahren wie Jeff Goldblum, Laura Dern und Sam Neill auf Chris Pratt und Bryce Dallas Howard aus der "Jurassic World"-Generation treffen.

© IMAGO/Future Image Die "Jurassic World"-Darsteller (von li. nach re.) Colin Trevorrow, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum und DeWanda Wise

Regisseur Colin Trevorrow sagte der Deutschen Presse-Agentur, es gebe einen wesentlichen Unterschied zwischen diesem und den fünf früheren Filmen: "Die ersten fünf Filme spielten alle auf einer Insel." Diesmal lebten die Dinosaurier nicht in einem so begrenzten Raum, sondern hätten sich über die ganze Welt verbreitet. Sie rennen durch Straßen, stoßen mit Autos zusammen, schnappen Fischtrawlern auf hoher See den Fang weg und brüten auf Hochhäusern.

Das Publikum für zwei Stunden von einer Welt zu überzeugen, "in der sowohl Menschen als auch Dinosaurier koexistieren", sei schon eine gewisse Herausforderung, sagte Trevorrow. Die Dinosaurier wurden sowohl digital am Computer entworfen als auch teilweise als animatronische Puppen gebaut.

London rüstet sich für's Jubilee - "Hauptsache, die Queen ist happy"

Ein wenig Rouge auf die Wangen, die funkelnde Krone auf den weißen Locken zurechtgerückt und schon ist die Queen bereit für's "Jubilee" - zumindest ihr Abbild im Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds steht frisch aufgepeppt an ihrem Platz. Ob die echte, mittlerweile 96 Jahre alte Queen Elizabeth II. in ihren privaten Gemächern auch schon in den Startlöchern für die Party des Jahrzehnts steht oder noch ihre Kräfte sammelt, lässt sich nur spekulieren.

Ab Donnerstag (2.6.) will ihr Königreich vier Tage lang feiern, dass "Her Majesty" seit 70 Jahren auf dem Thron sitzt. Rund um den Buckingham-Palast - dem offiziellen Zentrum ihrer Regentschaft - geht es bereits zu wie in einem Wespennest. Dutzende mobile Toiletten werden auf Lastwagen von A nach B gefahren, Helfer in neonfarbener Warnbekleidung laufen geschäftig hin und her, selbst an Baustellengerüsten flattern die rot-blau-weißen Fähnchen.

Im St. James' Park nebenan sind riesige Stromgeneratoren aufgebaut, die dem viertägigen Spektakel die notwendige Power geben sollen. Zwei Teenager, die nicht wie die typischen Monarchisten wirken, ziehen sich ihre Kapuzen über den Kopf und machen ein Selfie vor den überdimensionalen "Union Jacks", also den britischen Flaggen, die links und rechts den breiten Boulevard vor dem Palast säumen.

Manuela Lassau ist mit ihren Kindern aus Deutschland hergekommen und fasziniert davon, wie sich die "Mall", über die beim "Trooping the Colour" Tausende Soldaten marschieren, zur Partymeile verwandelt. So richtig begreifen könne man die Bedeutung wohl nur als Erwachsene, wenn man mitbekommen habe, wie lange die Queen schon an der Spitze des Königreichs stehe, sagt sie. "Aber ein bisschen Sorgen macht man sich ja schon langsam, dass es bald zu Ende geht."

Der Monarchie-Experte Craig Prescott von der Universität Bangor glaubt, dass genau das auch die besondere Bedeutung des Jubiläums ausmacht. Vielen Menschen sei bewusst, dass es wahrscheinlich das letzte "Jubilee" der Queen sein werde, womöglich ihr "letzter großer Moment", sagt er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb sei auch ihre Gesundheit und die Frage, bei welchen Events sie sich persönlichen zeigen werde, für viele Menschen sehr im Fokus. Das berge durchaus Potenzial für Enttäuschungen.

Die neue Strategie des Buckingham-Palastes ist daher: erst ganz kurz vorher bekanntgeben, ob die Queen kommt oder nicht, um keine Erwartungen zu enttäuschen. Doch in diesem Fall dürfte das wenig helfen. Der traditionelle Auftritt auf dem Balkon nach der Geburtstagsparade und ein Gottesdienst in der St. Paul's Cathedral gelten als Termine, bei denen mit der Monarchin fest gerechnet wird.

Stonehenge würdigte Queen mit Motiven aus 70 Jahren Herrschaft

Mit einer außergewöhnlichen Foto-Illumination am steinzeitlichen Monument Stonehenge ist Queen Elizabeth II. anlässlich ihres 70. Thronjubiläums gewürdigt worden. Auf die einzelnen Teile des Steinkreises wurde je ein Foto aus jedem Jahrzehnt ihrer Herrschaft projiziert. Die Zeitung "Daily Mail" schrieb am Montag von "einer magischen Verschmelzung aus Geschichte und Prunk".

Zu sehen waren insgesamt acht Bilder, beginnend mit der Krönung 1953. Auch das zweite Bild, das die leidenschaftliche Reiterin in den 1960ern hoch zu Pferde zeigt, war in Schwarz-Weiß gehalten, die übrigen Fotos in Farbe. Auch einer ihrer geliebten Corgi-Hunde war zu sehen.

Stonehenge ist eine der bekanntesten englischen Sehenswürdigkeiten und liegt rund 135 Kilometer südwestlich des Buckingham-Palasts. Das Unesco-Monument wird von der Denkmalschutzorganisation English Heritage verwaltet.