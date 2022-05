Der Klatsch des Tages

Katherine Schwarzenegger Pratt zum 2. Mal Mama

US-Autorin Katherine Schwarzenegger Pratt (32) und Hollywoodstar Chris Pratt (42) sind erneut Eltern geworden. "Wir freuen uns sehr, die Geburt unserer zweiten Tochter, Eloise Christina Schwarzenegger Pratt, bekannt zu geben", schrieben die beiden am Sonntagabend (Ortszeit) auf ihren jeweiligen Instagram-Seiten. "Wir sind über alle Maßen glücklich und dankbar." Das Licht der Welt erblickte Eloise demnach am Samstag.

Schwarzenegger Pratt ist die Tochter von Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger und Journalistin Maria Shriver. Die frischgebackene Großmutter gratulierte auch gleich zur Geburt: "Bravo, Baby, du bist so eine tolle Mama, dein kleines Mädchen hat so viel Glück." Seit 2019 ist Schwarzenegger Pratt mit dem "Avengers"-Star verheiratet. Im August 2020 brachte sie die gemeinsame Tochter Lyla Maria zur Welt. Chris Pratt hat bereits einen Sohn aus einer früheren Ehe mit Schauspielkollegin Anna Faris.

Kardashian und Barker schon wieder vorm Altar

Eine Woche nach der Hochzeit in den USA haben Reality-Star Kourtney Kardashian (43) und Musiker Travis Barker (46) Fotos von einer weiteren Trauung geteilt. Medienberichten zufolge haben sich die beiden im italienischen Portofino noch einmal das Jawort gegeben. "Glücklich bis ans Lebensende", untertitelten beide das Bild am Sonntag auf ihren Instagram-Profilen.

Kardashian trägt ein weißes kurzes Kleid mit langem weißen Schleier. Barker trägt einen schwarzen Anzug. Kardashian teilte noch weitere Fotos. "Gestatten, Herr und Frau Barker", hieß in einem weiteren Post. Wie das Promi-Portal "People" berichtete, sollen der italienische Sänger Andrea Bocelli und sein Sohn bei der Hochzeit gesungen haben.

Es wäre die dritte Hochzeit binnen kurzer Zeit. Im April hatte das Paar bei einer nächtlichen Blitzhochzeit in Las Vegas geheiratet - allerdings ohne offizielle Papiere, wie Kardashian auf Instagram erklärte. Die standesamtliche Trauung fand vor rund einer Woche in Santa Barbara statt. Die Unternehmerin und der Blink-182-Schlagzeuger hatten ihre Beziehung im Februar 2021 öffentlich gemacht und verlobten sich im Oktober. Beide haben jeweils drei Kinder aus früheren Beziehungen.

Woody Harrelson: "Ich bin Anarchist"

US-Schauspieler Woody Harrelson (60) hat bei den Filmfestspielen in Cannes Einblick in seine politische Haltung gegeben. Im Film "Triangle of Sadness", der auf dem Festival seine Premiere feierte, spielt er einen marxistischen Kapitän. Darauf angesprochen sagte er am Sonntag: "Ich bin kein Marxist, ich bin Anarchist, also in diesem Sinne unterscheiden wir uns."

© imago images/Italy Photo Press

Nach einigem Gelächter aus dem Publikum fügte er hinzu: "Ich bin die Art von Typ, der einfach denkt, es ist widerwärtig, wenn eine Supermacht mit aller militärischen Kraft ohne Provokation ein Land wie den Irak, äh, sorry, Afghan..., äh, sorry, Viet..., Korea, nein, sorry, die Ukraine attackiert!" Er liebe jedenfalls seinen Charakter im Film, fügte er hinzu.

Tilda Swintons erster Wunsch

Hätte die schottische Schauspielerin Tilda Swinton drei Wünsche frei, würde sie sich "Weisheit für alle Menschen" wünschen. Das sagte die 61-Jährige am Samstag bei den Filmfestspielen in Cannes. Dort feierte der Film "Three Thousand Years of Longing" Premiere, in dem sie eine Hauptrolle spielt. Das Werk von Regisseur George Miller läuft außer Konkurrenz, Swinton spielt die Akademikerin Alithea Binnie, die auf einem Markt in Istanbul einen Flaschengeist (Idris Elba) entdeckt.

© imago images/ZUMA Wire

Würde sie in echt einen Flaschengeist treffen - worum würde sie bitten? Den Regisseur Miller zu treffen und mit ihm diesen Film zu machen, sei alleine schon ein wahrgewordener Traum, sagte Swinton in Cannes. Und: "Unendliche Weisheit für alle Menschen und andere Lebewesen auf dem ganzen Planeten, das wäre gut. Ich weiß nicht, wie wir das sonst erreichen könnten, es wäre ein Start. (...) Und ein bisschen mehr Schlaf."

© imago images/ZUMA Wire

Der zweite Hauptdarsteller des Films, Idris Elba (49), antwortete auf die gleiche Frage: "Das Erste wäre, dass ich mir eine bessere Antwort auf diese Frage wünschen würde." Außerdem wünsche er sich, dass das Publikum von dem Film die Botschaft mitnehme, wie wichtig Geschichten seien und dass wir von ihnen lernten. "Der dritte Wunsch wäre ein Elektro-Ferrari." "Three Thousand Years of Longing" erhielt am Freitagabend nach seiner Premiere minutenlange Standing Ovations.

Youtuber Bibi und Julian haben sich getrennt

Das YouTuber-Paar Bianca "Bibi" Claßen und Julian "Julienco" Claßen haben sich getrennt. "Ja, wir beiden sind nicht mehr zusammen", so die Influencerin am Samstag auf ihrer Instagram-Seite. Zuvor hatte Julian schon das Ehe-Aus verkündet. "Natürlich stehen die Kinder immer und für immer an der allerersten Stelle bei uns", schrieb Bianca. Sie nannte keine Gründe, schrieb lediglich: "Ich möchte Euch dennoch um Verständnis bitten, dass jeder Mensch seine Privatsphäre braucht."

© imago images/Andreas Gora

Bianca und Julian Claßen galten als Deutschlands erfolgreichstes YouTuber-Paar mit zusammen mehr als neun Millionen Followern. Die Jugendfreunde aus Köln hatten im September 2018 geheiratet. Einen Monat später kam ihr erster Sohn auf die Welt. Ende März 2020 wurde ihr zweites Kind geboren.