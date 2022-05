Der Klatsch des Tages

Fiona Erdmann freut sich über Tochter

Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Fiona Erdmann ist wieder Mutter geworden. "Unsere kleine Maus ist da. Und ich bin wirklich richtig hin und weg und ganz verzaubert", erzählte die 33-Jährige am Samstag in einer Instagram-Story. Sie sehe ganz anders aus als Sohn Leo, komme ganz nach ihrem Partner Moe. Die Kleine sei "super ruhig und super angenehm. Sie ist gesund und ein happy Baby", sagte die Schauspielerin und Influencerin in ihrem Video.

Sie habe einen Notkaiserschnitt gehabt und wolle bald mehr über die Geburt erzählen. Auf einem Foto ist zu sehen, wie die Eltern ihre Kinder im Arm halten, der große Bruder die Neugeborene küsst. Die Familie lebt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Als 18-Jährige hatte Erdmann an der Model-Castingshow des Senders ProSieben teilgenommen. Im vergangenen Jahr hatte Erdmann öffentlich gemacht, ein Kind in der 18. Schwangerschaftswoche verloren zu haben.

Queen bei Pferdeshow in Windsor

Die britische Königin Elizabeth II. hat sich zum Abschluss der Royal Windsor Horse Show in Windsor in bester Laune und ohne größere Einschränkungen gezeigt. In Aufnahmen von dem großen Finale der jährlich im Park von Schloss Windsor stattfindenden Hengstparade war zu sehen, wie die inzwischen 96-jährige Monarchin am Sonntagabend über einen roten Teppich spazierte. Mit der rechten Hand stützte sie sich leicht auf einen Gehstock. Eingeschränkt wirkte die Königin aber nicht.

© IMAGO/i Images

Auf weiteren Aufnahmen war sie lächelnd und klatschend auf der Tribüne der Hauptarena zu sehen, in der Dressur- und Fahrvorführungen gezeigt wurden.

Erst in der vergangenen Woche hatte die Queen wegen Mobilitätsproblemen ihre Teilnahme an der Parlamentseröffnung in London abgesagt und damit neue Spekulationen über ihre Gesundheit ausgelöst. Erstmals in ihrer 70-jährigen Regentschaft hatte sie sich von Thronfolger Prinz Charles (73) bei der Verlesung des Regierungsprogramms vertreten lassen.

7 Billboard Music Awards für Olivia Rodrigo

Singer-Songwriterin Olivia Rodrigo ist die große Gewinnerin der diesjährigen Billboard Music Awards. Die 19-jährige US-Sängerin holte in der Nacht auf Montag sieben Auszeichnungen, unter anderem als "Top New Artist" und "Top Female Artist". Nominiert war die Nachwuchsmusikerin in 13 Sparten. Rapper Kanye West (44) gewann sechs Auszeichnungen, sein kanadischer Kollege Drake (35) insgesamt fünf.

© IMAGO/PA Images

Drake wurde unter anderem "Top Artist" und "Top Male Artist". Der australische Rapper The Kid Laroi (18) und der kanadische Sänger Justin Bieber (28) erhielten für ihren Song "Stay" fünf Trophäen.

Die Billboard Music Awards werden seit 1990 jährlich von dem gleichnamigen Fachmagazin verliehen, sie basieren größtenteils auf Chartplatzierungen. Auch US-Superstar Taylor Swift (32), Favoritin Doja Cat (26, 14 Nominierungen) und die südkoreanische Boygroup BTS gewannen in Las Vegas in diesem Jahr mehrere Preise. Der kanadische R&B-Popstar The Weeknd (32), der im vergangenen Jahr zehn Trophäen abgeräumt und in diesem Jahr als Favorit 17 Gewinnchancen hatte, konnte nur einen Preis ergattern. Insgesamt wurden in Las Vegas Preise in über 60 Kategorien vergeben.

© IMAGO/ZUMA Wire

Moderator war Rapper Sean "Diddy" Combs (52). Auf der Bühne stand unter anderem Travis Scott, der seinen ersten TV-Auftritt seit dem Unglück auf dem Astroworld-Festival in Houston mit zehn Toten. Während eines Auftritts des Rappers war es am Abend des 5. November 2021 im dichten Gedränge vor der Bühne zu einer Panik gekommen, Hunderte wurden verletzt.

Britney Spears erlitt Fehlgeburt

Einen Monat nach Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft hat die US-Popsängerin Britney Spears ihr ungeborenes Kind durch eine Fehlgeburt verloren. "In tiefster Trauer müssen wir mitteilen, dass wir unser Wunder-Baby in einer frühen Phase der Schwangerschaft verloren haben", schrieben die 40-jährige Sängerin und ihr 28 Jahre alter Partner Sam Asghari am Samstag im Onlinedienst Instagram.

Spears hatte erst am 11. April die Nachricht von ihrer erneuten Schwangerschaft öffentlich gemacht. Sie habe trotz aller Versuche abzunehmen, an Gewicht zugelegt und sich gedacht: "Oh je... Was ist mit meinem Bauch passiert?", schrieb sie damals auf Instagram. Daraufhin habe sie einen Schwangerschaftstest gemacht, "und uhhhhh... ich bekomme ein Baby".

Spears hat bereits zwei Söhne mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline: Den 16-jährigen Sean und den 15-jährigen Jayden. Ihr Ex-Mann hat für die beiden Teenager das Sorgerecht. Nach ihrer Fehlgeburt machte die 40-Jährige nun deutlich, dass sie ihren Wunsch nach weiterem Nachwuchs nicht aufgibt. Sie und Asghari würden "weiter versuchen, unsere schöne Familie zu vergrößern", hieß es in dem Instagram-Post. Angesichts des traurigen Ereignisses bat das Paar um die Achtung seiner "Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit".

© imago images/NurPhoto

Die Popsängerin hatte erst vor wenigen Monaten erfolgreich gegen die fast 14 Jahre andauernde Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears geklagt. In einer hochemotionalen Stellungnahme vor Gericht sagte die Sängerin damals, sie sei "traumatisiert" und "deprimiert": "Ich will nur mein Leben zurück." Für besonderes Aufsehen sorgte ihr Vorwurf, ihr Vater verhindere, dass sie sich eine empfängnisverhütende Spirale entfernen lasse, obwohl sie weiteren Nachwuchs wolle. Die Sängerin von Hits wie "Oops! ... I Did It Again" und "Baby One More Time" war 2008 wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen und entmündigt worden.

Asghari und Spears hatten sich 2016 beim Dreh eines Musikvideos zum Song "Slumber Party" kennengelernt. Vergangenes Jahr gab das Paar seine Verlobung bekannt. Seitdem hat Spears Asghari wiederholt als ihren "Ehemann" bezeichnet. Zu der Aussicht, Vater zu werden, hatte Asghari im April auf Instagram geschrieben, dies habe er sich immer gewünscht, "und ich nehme es nicht auf die leichte Schulter. Das ist der wichtigste Job, den ich jemals machen werde".

König Felipe willigt in Treffen mit Vater ein

Spaniens König Felipe VI. hat Medienberichten zufolge eingewilligt, seinen umstrittenen im Exil in Abu Dhabi lebenden Vater, Altkönig Juan Carlos, in Madrid zu treffen. Das habe Felipe bei einem Telefonat mit seinem Vater zugesagt, berichteten der staatliche spanische TV-Sender RTVE und andere Medien am Sonntag unter Berufung auf das Königshaus.

Der König habe das Telefonat von Abu Dhabi aus geführt, wohin er am Sonntag geflogen sei, um dem bisherigen Kronprinzen von Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, zum Tode von dessen Halbbruder, dem langjährigen Präsidenten Khalifa bin Zayed, zu kondolieren. Dieser war am Freitag im Alter von 73 Jahren gestorben.

© imago/ZUMA Press

Ein Termin für die erste Reise des spanischen Altkönigs in die Heimat, die er im Sommer 2020 verlassen hatte, sowie eine offizielle Bestätigung des Telefonats wurden zunächst nicht bekannt. Anfang März hatte Juan Carlos nach der Einstellung aller Strafermittlungen gegen sich verlauten lassen, er wolle vorerst zwar im Exil bleiben, der Heimat aber bald sporadische Besuche abstatten.

Die einflussreiche Tageszeitung "El Mundo", die dem Königshaus nahe steht, hatte am Freitag berichtet, Juan Carlos sei ungehalten, weil sein Sohn nur einen Kurzbesuch in der Königsresidenz Zarzuela bei Madrid ohne Übernachtung erlauben wolle. Felipe ist wie die linke Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez darauf bedacht, Schaden vom Königshaus durch zu große Nähe zu Juan Carlos abzuwenden.

© imago images/PPE

Nach einer Umfrage vor gut einem halben Jahr ist eine knappe Mehrheit der Spanier (53 Prozent) davon überzeugt, dass die Monarchie eine nicht mehr zeitgemäße Institution ist, die abgeschafft gehört. Schuld daran trägt mit Sicherheit zu einem erheblichen Teil Juan Carlos.

Immerhin entging der heute 84-Jährige unter anderem nur deshalb einem Strafverfahren wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten, weil er entweder durch seine Immunität als König bis zu seiner Abdankung 2014 geschützt war oder die Taten verjährt waren. Sánchez betonte, der Ex-Monarch schulde dem spanischen Volk eine Erklärung.

Melania Trump kann sich Rückkehr ins Weiße Haus vorstellen

Die ehemalige First Lady der USA, Melania Trump, schließt eine Rückkehr ins Weiße Haus nicht aus. "Sag niemals nie", sagte die 52-Jährige am Sonntag dem Sender Fox News. Die Ehefrau von Ex-Präsident Donald Trump antwortete auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, dass die Regierungszentrale in der US-Hauptstadt Washington noch einmal ihr Zuhause werden könnte. Es war das erste längere Interview dieser Art der Ex-First-Lady seit ihrem Auszug aus dem Weißen Haus.

© imago images/ZUMA Wire

Ihr und ihrer Familie gehe es aktuell sehr gut, sagte sie weiter. "Das Leben ist großartig und hält einen auf Trab." First Lady der Vereinigten Staaten gewesen zu sein, sei ihre "größte Ehre" gewesen, so Trump. "Ich habe es genossen, mich um das Weiße Haus zu kümmern. Es war eine Zeit lang mein Zuhause." Auch die Stadt Washington habe ihr gefallen.

Die ehemalige First Lady hatte sich nach dem Abschied ihres Mannes aus dem Weißen Haus in der Öffentlichkeit sehr rar gemacht. Sie hat zuletzt mit dem Verkauf von Non-Fungible Tokens (NFT) - also digital geschützten Originalen - auf ihrer Webseite begonnen. Sie hatte angekündigt, dass ein Teil der Erlöse Kindern zu Gute kommen solle.

Switolina und Monfils werden Eltern

Die Tennisprofis Elina Switolina und Gael Monfils werden zum ersten Mal Eltern. "Mit dem Herzen voller Liebe und Glück freuen wir uns, mitteilen zu können, dass wir im Oktober ein Mädchen erwarten", teilte die frühere Weltranglisten-Dritte aus der Ukraine am Sonntag via Instagram mit. Dazu veröffentlichte sie ein Foto von sich und Monfils, der sie von hinten umarmt und seine Hände auf ihren Bauch legt.

Die 27-Jährige und der französische Tennisprofi (35), der von Coach Günter Bresnik betreut wird, sind seit vergangenen Juli verheiratet. Die Ukrainerin trägt offiziell den Nachnamen ihres Ehemannes, auf der WTA-Tour tritt sie aber weiterhin unter ihrem Mädchennamen Switolina an.

Switolina hatte seit Ende März nicht mehr auf der WTA-Tour gespielt. Damals hatte sie wegen mentaler und körperlicher Erschöpfung eine Pause vom Tennis angekündigt. Unter der Woche hatte sie dann erklärt, dass sie auch die French Open ab dem 22. Mai in Paris auslässt. Vor allem die Situation in ihrer Heimat mache ihr wegen des russischen Angriffskrieges große Sorgen. Nun wird die Pause noch eine Weile länger dauern.