Der Klatsch des Tages

Michelle Williams erwartet ihr 3. Kind

US-Schauspielerin Michelle Williams erwartet ihr drittes Kind. "Es ist eine große Freude", sagte die 41-Jährige dem US-Magazin "Variety". "Im Laufe der Jahre fragt man sich, was sie für einen bereithalten oder nicht. Es ist aufregend zu entdecken, dass etwas, das man sich immer wieder wünscht, nun noch einmal möglich ist. Dieses Glück geht an mir und meiner Familie nicht vorüber."

Das Baby soll demnach im Herbst zur Welt kommen. Vor der Geburt werde sie eine kleine Auszeit vom Filmgeschäft nehmen, kündigte Williams an. "Ich habe mich gefragt, ob ich während der Schwangerschaft arbeiten könnte, aber ich bin zu müde."

© imago images/MediaPunch

Für Williams ist es das zweite gemeinsame Kind mit ihrem Ehemann, dem Theaterregisseur Thomas Kail (44). Das Paar hat bereits einen Sohn, der 2020 zur Welt kam. Williams hat zudem eine 16-Jährige Tochter aus einer Beziehung mit dem verstorbenen Schauspieler Heath Ledger.

Eva Mendes will wieder schauspielern

Hollywoodstar Eva Mendes ist nach jahrelanger Pause nach eigenen Worten offen für eine Rückkehr zur Schauspielerei, sofern die Rollen bestimmte Kriterien erfüllen. "Bevor ich Kinder hatte, war ich für alles bereit - ich meine, wenn es ein spaßiges Projekt war", sagte die 48-Jährige in der ABC-Sendung "The View". Mittlerweile schließe sie aber zum Beispiel Projekte mit Gewalt oder Sexualität aus. "Es muss schön und sauber sein", so Mendes. Ein Disney-Film etwa sei perfekt.

© imago images/Eyepix Group

Die kubanisch-amerikanische Schauspielerin war zuletzt 2014 in dem Film "Lost River" zu sehen, bei dem ihr langjähriger Partner Ryan Gosling Regie führte. Mendes und Gosling haben zwei gemeinsame Töchter im Alter von sieben und sechs Jahren.

James Cromwell: Protest bei Starbucks

Hollywood-Schauspieler James Cromwell (82) hat sich aus Protest gegen Preise für vegane Milch bei Starbucks an der Theke einer Filiale festgeklebt. Bei der Aktion protestierten Cromwell und weitere Aktivisten in New York dagegen, dass Starbucks laut der Tierschutzorganisation PETA einen Aufpreis für vegane Milchalternativen verlangt. In einem von PETA veröffentlichten Video ist zu sehen, wie der Schauspieler und ein anderer Mann mit fixierten Händen an der Café-Theke sitzen.

In dem rund halbstündigen Video ist zu sehen, wie Polizeibeamte das Café betreten. Cromwell und der andere Aktivist trennen schließlich ihre Hände selbst von der Theke und verlassen das Geschäft. Damit hätten sie vermieden, verhaftet zu werden, sagte eine PETA-Sprecherin im Video. Ob gegen Cromwell Anzeige erstattet wird, war zunächst unklar.

Cromwell spielte in Dutzenden Filmen mit, darunter "L.A. Confidential", "The Green Mile", "Die Queen" und "The Artist". Für seine Rolle als warmherziger Bauer in "Ein Schweinchen namens Babe" (1995) war er auch für einen Nebendarsteller-Oscar nominiert. Der Schauspieler ist zudem als engagierter Tierschutz-Aktivist bekannt, der bei Protesten immer wieder Verhaftungen und Strafen riskiert.

Doku mit tiefem Einblick in Boris Beckers Leben

Eine neue Dokumentation soll tiefe Einblicke in das Leben des inhaftierten Ex-Tennisstars Boris Becker geben. Die Oscar-prämierten Filmemacher Alex Gibney und John Battsek haben den dreifachen Wimbledon-Sieger in den vergangenen drei Jahren bis zu seiner Verurteilung wegen Insolvenzstraftaten begleitet, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Dienstag meldete.

Auch mehrere "äußerst intime Interviews" seien Teil der Doku, die einen Blick hinter die Kulissen erlaube. Der Film soll zunächst bei einem Festival vorgestellt werden, Details dazu gab es zunächst nicht.

© IMAGO/ZUMA Wire

Becker war Ende April in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden und sitzt derzeit in einem Gefängnis in der britischen Hauptstadt ein. Er hatte seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen.

"Dieser Film über Boris Becker erzählt eine außergewöhnliche Geschichte", sagte Regisseur Gibney (68, "Taxi zur Hölle"). "Es ist sowohl ein offener Insider-Blick auf die Welt des Profi-Tennis als auch ein ergreifendes Porträt des Mannes selbst." Produzent Battsek (58, "Ein Tag im September") lobte Becker für seine Offenheit. Das Leben des Ausnahmesportlers mit seinen privaten und finanziellen Wendungen sei zum Stoff für Klatsch und Unwahrheiten geworden.

Baldwins verraten Geschlecht ihres 7. Kindes

US-Schauspieler Alec Baldwin (64, "Blue Jasmine") und seine Frau Hilaria (38) haben auf Instagram das Geschlecht ihres siebenten Kindes bekanntgegeben. In einem kurzen Video geben das Paar und seine Kinder dem neuen Familienmitglied schon einige Lebensratschläge - gegen Ende dann die Neuigkeit: "Ich kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen, meine Tochter", sagt Hilaria Baldwin in die Kamera. Auch Alec Baldwin sagt: "Meine Tochter."

Die erneute Schwangerschaft war im März bekannt geworden. Das seit 2012 verheiratete Paar hat sechs gemeinsame Kinder im Alter von ein bis acht Jahren. Aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Kim Basinger hat Baldwin zudem Tochter Ireland (26).

Alec Baldwin steht nach dem Tod einer Kamerafrau am Set seines Films "Rust" im Oktober unter Druck. Bei dem Dreh hatte sich ein Schuss gelöst. Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkte, hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene bedient. Untersuchungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel gesteckt hatte.

Der Hollywood-Star wies die Schuld an dem fatalen Unfall von sich. Die Untersuchungen der Polizei dauern an. Im April verhängte eine US-Behörde für Arbeitsschutz wegen mangelnder Sicherheit am Set eine Geldstrafe von knapp 137.000 Dollar (etwa 126.000 Euro) gegen die Produzenten.

Tom Felton: "Harry Potter"-Rolle war Fluch

Seine Bösewicht-Rolle als Draco Malfoy ist nach Worten von "Harry Potter"-Star Tom Felton ein Fluch für sein Liebesleben gewesen. "Ich lief mit gefärbten Haaren herum und spielte einen bösen Zauberer. Das war nicht cool. Damit habe ich mir bei den Mädchen keinen Gefallen getan", sagte der 34-Jährige dem "Guardian". Bis heute dächten viele Leuten fälschlicherweise, er sei jenseits der Filme ein besonders beliebtes Kind gewesen.

© imago images/Picturelux

Tatsächlich habe er Schulausflüge und Halloween-Partys wegen der Dreharbeiten verpasst. Felton mimte in den Filmen den Widersacher der drei Helden Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley.

Ein Herz konnte Felton zwar doch gewinnen - das seiner Gegenspielerin Hermine Granger. In der Retrospektive "Return to Hogwarts" berichtete Emma Watson (32), wie sie sich in Felton verliebte. "Ich kam in diesen Raum, in dem wir Nachhilfe hatten. Die Aufgabe war, ein Bild von Gott zu zeichnen, wie wir ihn uns vorstellen, und Tom malte ein Mädchen mit umgedrehter Kappe auf einem Skateboard" - da habe es sie erwischt. Eine Beziehung entstand jedoch nie. Die beiden gelten aber als enge Freunde.

Britney Spears: Hochzeitstermin steht fest

US-Popsängerin Britney Spears ("Baby One More Time") und ihr Verlobter Sam Asghari (28) haben nach eigenen Angaben ihren Hochzeitstermin festgelegt. "Unser Leben ist im Moment ein echtes Märchen. Einen schönen Muttertag für dich, meine künftige Königin", schrieb Asghari am Sonntag in einer Instagram-Story. "Außerdem haben wir den großen Tag terminiert. Aber den wird niemand erfahren bis zum Tag danach."

© imago images / Starface

Auf einem dazu geposteten Bild hält die 40-Jährige ihren Verlobungsring vor die Kamera. Die Sängerin selbst gewährte derweil bei Instagram einen Blick in die Hochzeitsvorbereitungen. Sie postete ein Foto, auf dem ihren Angaben zufolge eine Katze namens Wendy und der Schleier ihres Brautkleides zu sehen ist.

Für Spears wird es die dritte Hochzeit. Die Sängerin war 2004 mit ihrem Jugendfreund Jason Alexander verheiratet, allerdings nur für 55 Stunden. Die Ehe wurde annulliert. 2004 heiratete sie ihren damaligen Tänzer Kevin Federline. Mit ihm hat sie zwei Söhne, Sean Preston (16) und Jayden James (15). Das Paar trennte sich 2007.

Spears und Asghari hatten sich 2016 am Set ihres Musikvideos "Slumber Party" kennengelernt, in dem er ihren Liebhaber spielte. Im September 2021 verlobte sich das Paar. Erst im April gab Spears bekannt, schwanger zu sein. Für den Fitnesstrainer ist es die Papa-Premiere.

Zucchero "kann ohne Musik nicht leben"

Zucchero holt seine wegen Corona ausgefallene Tournee in diesem Jahr nach, sechs Shows sind in Österreich geplant. Mehr als 25 Songs performt der Italiener jeden Abend mit seiner Band, bei einem von insgesamt 14 Auftritten in der Arena di Verona präsentierten sich das Ensemble und ihr Meister am Donnerstag in Topform. "Mir ist während der Pandemie klar geworden, dass ich ohne Musik nicht leben kann", betonte Zucchero vor Journalisten, "und dass ich einfach weitermachen will."

Zwei Studiowerke hat der Musiker in den vergangenen zwei Jahren aufgenommen. Mit dem ersten Album, "D.O.C.", wollte er 2020 seine "bisher größte" Konzertreise bestreiten, wie Zucchero sagte, aber ein Virus machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. "Zunächst war es sehr hart, weil wir fast fertig mit den Proben und bereit zum Loslegen waren." Ein Ausweg aus der anfänglichen Depression sei es gewesen, seinem Job nachzugehen - "und das ist das Songschreiben", erzählte Zucchero. In den folgenden Monaten spielte er außerdem das Cover-Album "Discovery" ein und absolvierte ein paar spezielle Akustik-Auftritte. "Ich habe Wege gefunden, die Zeit totzuschlagen", lachte der Künstler.

© imago images/Pacific Press Agency

Fünf Lieder von "D.O.C." bringt Zucchero in seinem aktuellen Programm. "Die mische ich mit zwei, drei Cover-Songs", berichtete er. "Ich ändere jeden Abend die Auswahl. Dazu kommen die Songs, die Teil meiner Geschichte sind. Die ganze Show dauert so um die zweieinhalb Stunden. Mit meiner fantastischen Band ist es sehr leicht, das Repertoire auf die letzte Minute zu verändern, wenn mir ein Lied langweilig wird", grinste der 66-Jährige wie ein Lausbub. "Wir brauchen das Adrenalin!"

Die Formation trumpfte in Verona groß auf. Mario Schiliro rockte mit seiner Gitarre, Gitarristin Kat Dyson aus den USA brachte auch eine ordentliche Prise Funk ein, unterstützt von einer erstklassigen Bläser-Sektion. Einige Musiker begleiten Zucchero schon sehr lange, manche sogar seit Beginn seiner Karriere. Neu dabei ist Sängerin Oma Jali aus Kamerun, die mit ihrer Stimme die altehrwürdige Arena sprichwörtlich zum Beben brachte und Begeisterungsstürme auslöste. Eigentlich sollte man niemanden hervorheben, aber Monica Mz Carter an Drums und Percussion hat den Rhythmus im Blut. Unter der Leitung von Polo Jones (Bass) überzeugte die Band bei ruhigen Stücken und intimen Momenten ebenso wie bei mitreißenden Blues-Rock-Krachern.

© imago images/Pacific Press Agency

Zucchero selbst war ein Meister vieler Stile. Es fehlte nicht an großen Hits wie "Diavolo In Mi", "Il Volo" und "Baila (Sexy Thing)". "Die Musik macht die Show", brachte es Zucchero gegenüber der APA auf den Punkt. "Das Drumherum sollte nicht zu wichtig sein. Aber ich möchte den Leuten stets ein kleines Extra geben, ein Stück Kuchen zum Hauptgang. Da gibt es viel Licht und Video-Screens, aber keine Spezialeffekte, die braucht es nicht."

Er sei ein "Zigeuner", sprach Zucchero, Herumziehen und Auftreten würden seine Persönlichkeit mit ausmachen. "Es geht nicht so sehr um Alben, Chart-Platzierungen oder Facebook-Präsenz - live ist wichtig, das ist die Zukunft, das habe ich während der Pandemie für mich entdeckt." Ob er dann auch wie sein Freund Mick Jagger noch mit 78 auf der Bühne stehen wird? "Oh, er geht jeden Tag ins Fitnessstudio, ich nicht. So ...!", zwinkerte Zucchero, ging auf die Bühne und wirkte alles andere als in die Jahre gekommen.

Dolly Buster: "Der Alltag ist ein Alptraum"

Der früheren Pornodarstellerin Dolly Buster geht es nicht gut. "Seit Jahren bin ich sehr krank, habe Depressionen und Tinnitus", sagte die 52-Jährige, die in Wesel (Nordrhein-Westfalen) lebt, der "Bild"-Zeitung. "Mein gesundheitlicher Zustand hat sich über die Jahre noch einmal fürchterlich verschlimmert und der Alltag ist ein Alptraum." Sie komme aus der Situation nicht mehr heraus, trotz verschiedener Behandlungen.

© imago images/Photopress Müller

Sie liege oft tagelang im Bett. Nach dem Tod ihres Hundes habe sie auf die Anschaffung eines anderen Hundes verzichtet, weil sie keine Kraft habe für Spaziergänge im Wald. "Wenn ich an einem Tag um 14 Uhr aufstehe, dann könnte ich um 14.30 Uhr schon wieder einschlafen, so kraftlos bin ich." Sie habe zudem Angst, dass sie vor anderen Menschen zusammenbrechen könnte, sagte sie. "Beim Einkaufen bekomme ich öfter mal eine Panik-Attacke, so dass ich den Einkaufswagen mit den eingekauften Lebensmitteln im Laden stehen lassen, aus dem Supermarkt herausrennen und nach Hause fahren muss."

Becker bleibt Namensgeber von Tennisakademie

Trotz seiner Verurteilung zu zweieinhalb Jahren Haft soll Boris Becker Namensgeber einer Tennisakademie bleiben, die derzeit in Hochheim am Main gebaut wird. Darauf verständigte sich der Wiesbadener Unternehmer Khaled Ezzedine, der die Tennisschule zusammen mit einem Partner betreibt, nach eigenen Angaben am vergangenen Mittwoch mit Beckers Anwalt Christian-Oliver Moser.

© imago images/i Images

"Die Menschen lieben es, wenn einer loyal ist und verzeihen kann und wenn man nicht auf jemanden eintritt, der schon am Boden liegt", sagte Ezzedine dem "Spiegel". Moser bestätigte dem "Spiegel" die Vereinbarung. Die "Boris Becker International Tennis Academy" soll nach Angaben Ezzedines mit unter anderem 18 Außen- und 22 Hallenplätzen, einem Hotel und einem Internat für bis zu 170 Kinder die größte Tennisschule Deutschlands werden. Die Fertigstellung soll frühestens im Herbst 2024 erfolgen.

Ein Gericht in London hatte am vergangenen Freitag den dreifachen Wimbledon-Sieger zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, wovon er mindestens die Hälfte absitzen muss. Der frühere Ausnahmesportler hatte Vermögen im Wert von mehr als einer Million Euro in seinem Insolvenzverfahren nicht offengelegt. Eine Jury hatte Becker deshalb vor drei Wochen in mehreren Anklagepunkten schuldig gesprochen. Der 54-Jährige hatte die Vorwürfe bestritten. Er kann gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen.

21-jähriger Zirkus-Artist gewinnt DSDS

Der Zirkus-Artist Harry Laffontien hat die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen. Der 21-Jährige setzte sich am Samstag im Finale der 19. Staffel gegen seine drei verbliebenen Konkurrenten durch. Darunter auch sein jüngerer Bruder, Gianni Laffontien (17).

© IMAGO/Future Image

"Harry, du kannst eigentlich singen was du willst, es ist immer gut", schwärmte "DSDS"-Juror Florian Silbereisen, nachdem der Sänger seinen Final-Song "Someone To You" vorgetragen hatte. Produziert wurde der Song von "DSDS"-Juror Toby Gad. "Du hast diesen Song zu deinem eigenen Song gemacht. So, wie er sein soll. Das war Harry. Das war authentisch!", sagte Gastjuror Joachim Llambi, der bereits im Halbfinale von Laffontien schwärmte.

Der in Hiddenhausen lebende Sänger sicherte sich mit seinem Triumph 100.000 Euro und einen Plattenvertrag bei Universal Music.