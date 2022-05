Der Klatsch des Tages

Kim Kardashian trug bei Met-Gala Kleid von Marilyn Monroe

Fast schon schlicht ist das beige-funkelnde Kleid im Vergleich zu den vielen anderen Roben und Anzügen erschienen - aber Kim Kardashian hat mit dem Original-Outfit von Marilyn Monroe für den Höhepunkt der diesjährigen Met-Gala gesorgt. In dem Kleid, das Monroe (1926-1962) laut Kardashian einst anlässlich eines Geburtstagsständchens für den damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy im Jahr 1962 trug, zeigte sich der Reality-Star am Montagabend auf dem roten Teppich.

© IMAGO/MediaPunch

Sie war damit der Eyecatcher der starbesetzten Veranstaltung im New Yorker Metropolitan Museum. Das Original-Kleid, das inzwischen einer Kuriositäten-Museumskette gehöre, habe Kardashian nur für den Gang über den roten Teppich getragen und sich danach wieder umgezogen, um es nicht zu beschädigen, berichtete die Mode-Zeitschrift "Vogue", deren Verlag die Gala mitveranstaltet.

Um in die Robe zu passen, habe sie rund sieben Kilogramm abnehmen müssen, erzählte Kardashian, die mit platinblond gefärbten Haaren an der Seite ihres neuen Freundes, des Komikers Pete Davidson, erschien. "Ich glaube nicht, dass sie geglaubt haben, dass ich das schaffen würde, aber ich habe es geschafft", sagte sie zu ihrem Gewichtsverlust.

Zuvor waren bereits mehr als drei Stunden lang Stars wie Blake Lively, Alicia Keys, Jared Leto, Billie Eilish und Sarah Jessica Parker über den roten Teppich auf den Stufen des Museums am Central Park in Manhattan gelaufen - bejubelt von zahlreichen Fans, die bei regnerischem Wetter teils stundenlang vor dem Museum ausgeharrt hatten. Auch Kardashians Mutter Kris und vier Schwestern - Kourtney, Khloé, Kylie und Kendall - kamen zur Gala, für die der Dresscode "Vergoldeter Glamour" galt, eine Referenz an eine wirtschaftliche Blütezeit der USA Ende des 19. Jahrhunderts. "Ich bin so stolz auf all ihre Outfits und wir haben uns alle gemeinsam fertig gemacht", sagte Kris Jenner.

© IMAGO/UPI Photo

Der oft als "Party des Jahres" bezeichnete "Met Ball" ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums. Die auf mehrere Millionen Dollar geschätzten Einnahmen des "Costume Institute Benefit" bilden das Jahresbudget des Instituts, das inzwischen nach "Vogue"-Chefin Anna Wintour benannt ist.

Wegen der Pandemie hatte die traditionell am ersten Montag im Mai stattfindende Gala zweimal in Folge abgesagt werden müssen und war dann schließlich im September 2021 nachgeholt worden - zur Eröffnung der Mode-Ausstellung "In America: A Lexicon of Fashion". Mit der Gala am Montag wurde nun der zweite Teil der Ausstellung eröffnet - "In America: An Anthology of Fashion" über die Entstehungsgeschichte der amerikanischen Mode. Auch First Lady Jill Biden hatte sich die Schau am Vormittag angesehen. Es sei eine der "vorzüglichsten Ausstellungen", an denen Kurator Andrew Bolton je gearbeitet habe, sagte die Mode-Ikone Wintour.

© IMAGO/UPI Photo

Die Gala sei ein "fantastisches Treffen von Menschen aus der Kultur, die New York, das Met und die Mode feiern", sagte der österreichische Museumsdirektor Max Hollein. In Sachen Mode tobten sich die Stars bei der Veranstaltung wie gewohnt aus: Model Gigi Hadid und Sängerin Lizzo erschienen in überdimensionalen roten beziehungsweise schwarz-goldenen Mänteln. Lizzo spielte auf dem roten Teppich auf ihrer mitgebrachten Querflöte und sagte: "Ich fühle mich wie ein Kunstwerk". Lively - an der Seite von Ehemann Ryan Reynolds - ließ ihr Kleid aufknoten und offenbarte darunter ein zweites. "Dieses Jahr war ich ganz besonders nervös, weil ich auch Gastgeberin bin, und dann muss man es wirklich bringen."

© IMAGO/UPI Photo

Komikerin Amy Schumer - mit Sonnenbrille - witzelte, sie sei eigentlich nur für die alkoholischen Getränke da; für Schauspieler Hugh Jackman war das Motiv ein "Date" mit Frau Deborra-Lee Furness am einzigen Abend in der Woche, an dem er derzeit nicht auf einer Broadway-Bühne steht; und Designer Michael Kors schwärmte von einem "perfekten Abend". Die frühere US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton erschien zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder bei der Gala und zeigte sich in einem roten Kleid, auf das die Namen bedeutender Frauen aus der US-Geschichte eingestickt waren. New Yorks Bürgermeister Eric Adams trug ein Jackett mit der Aufschrift "Beendet Waffengewalt" auf dem Rücken.

© IMAGO/UPI Photo

Eilish zeigte sich mit Blumen am tief ausgeschnittenen Dekolleté und verriet, dass sie beginne, "sich wieder richtig kreativ zu fühlen, und das ist ein gutes Zeichen, da wird etwas bei herumkommen". Sängerin Alicia Keys trug die Skyline von Manhattan auf ihrem Kleid, Olivia Rodrigo lilafarbene Schmetterlinge im Haar und Cardi B. angeblich Hunderte Meter Ketten und Schmuck als Kleid. "Sie ist tapfer, es anzuziehen, weil es so schwer ist", sagte Designerin Donatella Versace. "Nur sie kann es tragen."

© IMAGO/UPI Photo

Musk: "Twitter so inklusiv wie möglich machen"

Die Probleme der Welt blieben an diesem Gala-Abend weitgehend außen vor. Nur kurz wurde während des Livestreams vom roten Teppich um Spenden für die Ukraine im Krieg gegen Russland aufgerufen. Mit Tech-Milliardär Elon Musk, der sich derzeit an einer Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter versucht und mit seiner Mutter Maye gekommen war, kamen die Komplexitäten der Welt dann aber doch auch bei der Gala an. Musk hatte seine Übernahme-Pläne schon in der Vergangenheit damit erklärt, dass auf der Plattform die Redefreiheit eingeschränkt sei und er das ändern wolle - und sagte nun: "Wenn alles so läuft wie geplant, ist es mein Ziel, Twitter so inklusiv wie möglich zu machen und es von einem so breiten Teil des Landes und der Welt wie möglich nutzen zu lassen und dass sie es interessant finden und unterhaltsam und dass es die Welt besser macht."

© IMAGO/UPI Photo

Jimmy Kimmel setzt erstmal aus

US-Komiker Jimmy Kimmel lässt sich wegen einer Coronainfektion in seiner Familie vorübergehend in seiner Late-Night-Show vertreten. "Unsere Tochter hat uns Covid gebracht (obwohl wir sie ausdrücklich gebeten hatten, das nicht zu tun)", schrieb der 54-Jährige auf Twitter. "Uns allen geht es gut, ich bin doppelt geimpft und geboostert." Dennoch werde er eine Pause einlegen. An seiner Stelle moderiert der Comedian Mike Birbiglia zwischenzeitlich die Talkshow.

Kimmel präsentiert die "Jimmy Kimmel Live"-Show, die beim US-Sender ABC ausgestrahlt wird, seit 2003. Mit seiner Frau Molly hat er die siebenjährige Tochter Jane und den fünfjährigen Sohn Billy. Daneben hat der Komiker zwei erwachsene Kinder aus einer früheren Ehe.

Amazon kündigt 4. Staffel von Comedy "LOL" an

Die Amazon-Comedy "LOL - Last One Laughing" geht im Frühjahr 2023 in die vierte Staffel. Gastgeber wird wieder Michael Bully Herbig sein, wie Prime Video am Dienstag mitteilte. "Last One Laughing bleibt das absolute Lieblingsformat unserer Prime-Mitglieder", sagte Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios, laut Mitteilung.

© IMAGO/Eventpress

"Ich sag mal so, wenn Du schon vor Lachen am Boden liegst und denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo die vierte Staffel her", wird Herbig in der Mitteilung zitiert. Bei der Show, die es auch in anderen Ländern gibt, geht es darum: Eine Reihe von Entertainern und Comedians versucht über mehrere Stunden, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Es gewinnt der, der nicht lacht. Bisher waren unter anderem Hazel Brugger, Christoph Maria Herbst, Anke Engelke und der im Dezember gestorbene Mirco Nontschew dabei.

Blac Chyna verlor Klage gegen Kardashian-Clan

Model und Unternehmerin Blac Chyna (33) ist mit ihrer Verleumdungsklage gegen die Kardashian-Familie gescheitert. Geschworene in Los Angeles kamen am Montag nach einem zweiwöchigen Prozess zu dem Schluss, dass die Vorwürfe gegen Reality-Star Kim Kardashian, ihre Mutter Kris Jenner und ihre Geschwister Khloe und Kylie Jenner haltlos seien, wie US-Medien berichteten.

Chyna, die Ex-Freundin von Rob Kardashian, dem Sohn von Kris Jenner, hatte die Familie auf 100 Millionen Dollar (95,02 Mio. Euro) Schadenersatz verklagt. Nach dem Scheitern der Klage geht das Model nun leer aus.

© imago images/ZUMA Wire

Rob Kardashian und Chyna, Eltern von Tochter Dream (5), hatten sich 2017 nach einer turbulenten Beziehung getrennt. Ihre kurzlebige TV-Reality-Serie "Rob & Chyna" war Ende 2016 nach einer Staffel ausgelaufen.

Chyna warf der Familie in dem Prozess vor, die Kardashians hätten sie nach der Trennung von Rob verleumdet und den eigenen Einfluss genutzt, um die Sendung absetzen zu lassen und ihr damit finanziellen Schaden zugefügt.

Die Kardashians waren in dem Verfahren in den Zeugenstand getreten. Rob beschrieb eine "toxische" Beziehung mit körperlicher Gewalt seitens Chyna. Kris Jenner sagte aus, das Model habe ihren Sohn bedroht.

Kronprinz Haakon & Mette-Marit in Schweden

Treffen der Nachwuchs-Monarchen bei strahlendem Sonnenschein: Schwedens Kronprinzessin Victoria und ihr Mann Prinz Daniel haben den norwegischen Kronprinzen Haakon und seine Frau Mette-Marit empfangen. Die beiden Paare trafen am Montag in Solna bei Stockholm auf Schloss Haga, dem Wohnsitz der schwedischen Kronprinzessin und ihrer Familie, zusammen. Victoria und Mette-Marit trugen knielange weiße Kleider, ihre Männer wählten zu dem Anlass einen dunklen Anzug und Krawatte.

© IMAGO/PPE

Auf dem Besuchsprogramm des 48 Jahre alten Prinzen Haakon und seiner Frau standen am Montag unter anderem ein Besuch in einem Kulturzentrum, im Karolinska-Institut für medizinische Forschung sowie in der norwegischen Botschaft in Stockholm. Zum Abschluss seiner dreitägigen Schweden-Reise besucht das norwegische Paar am Mittwoch die Stadt Göteborg im Westen Schwedens.

Prinzessin Charlotte feierte 7. Geburtstag

Mit tierischer Unterstützung ins neue Lebensjahr: Zum siebenten Geburtstag von Prinzessin Charlotte hat die britische Herzogin Kate ein Foto ihrer Tochter veröffentlicht, auf dem diese mit dem Familienhund Orla kuschelt. Mit offenen Haaren tollt die am 2. Mai 2015 geborene mittlere Tochter von Prinz William und Kate darauf auf einer Wiese herum. Das Foto soll Kate am vergangenen Wochenende im ostenglischen Norfolk aufgenommen haben, wo die Familie einen Landsitz hat.

Der Cockerspaniel Orla lebt seit 2020 bei den Cambridges. Kurz nach seiner Ankunft starb der frühere Familienhund Lupo, ein Hochzeitsgeschenk von Kates Bruder James Middleton.

Prinzessin Charlotte lebte bislang weitgehend außerhalb der Öffentlichkeit. Zuletzt begleitete sie ihre Eltern jedoch zu zwei wichtigen Terminen - dem Gedenkgottesdienst für ihren Urgroßvater Prinz Philip in der Westminster Abbey und zum traditionellen Ostergottesdienst. Charlotte ist derzeit die Vierte in der britischen Thronfolge.

"Starnacht am Wörthersee": Sigl statt Haider

Flachland statt Alpenluft: "Bergdoktor" Hans Sigl übernimmt den Platz an der Seite von Barbara Schöneberger bei der "Starnacht am Wörthersee". Wenn am 16. Juli in ORF 2 die nächtliche Musikshow an den Kärntner Gestaden über die Bühne geht, wird der 52-jährige Sigl statt Alfons Haider seine Premiere als Starnacht-Moderator feiern, wie die "Krone" berichtet. "Wo Hans Sigl drauf steht, ist Erfolg drin!", zeigte sich ORF-Unterhaltungschef Alexander Hofer wohlgemut.

© imago images/Sven Simon

Kylie Minogue kehrt zu "Neighbours" zurück

Kylie Minogue und Jason Donovan kehren zum Abschied zu der australischen Erfolgs-Soap "Neighbours" (Nachbarn) zurück. Die beiden Australier werden als ihre Charaktere Charlene Mitchell und Scott Robinson "eine ganz besondere Rolle" in dem Serienfinale spielen, wie am Sonntag auf dem offiziellen Twitter-Konto der Soap bekanntgegeben wurde. Scott und Charlene seien das ultimative Pärchen der Serie, weshalb es sich nicht richtig anfühlen würde, das Ganze ohne sie zu beenden.

© imago images/Mary Evans

Die einst weltweit beliebte Soap wird nach 37 Jahren eingestellt. Die Macher der Sendung hatten vor gut zwei Monaten das Ende der Show erklärt. Die Zukunft der vor allem in Großbritannien erfolgreichen Reihe hing in der Schwebe, seit der britische Privatsender Channel 5 angekündigt hatte, sie nicht weiter ausstrahlen zu wollen.

In "Nachbarn" wird das Leben der Bewohner der Ramsay Street in einem fiktiven Vorort von Melbourne erzählt. Minogue hatte sich Anfang März traurig über das Aus der Serie geäußert, die in den 80er Jahren einst wie später auch bei anderen Stars als ihr Karriere-Sprungbrett gedient hatte.