Der Klatsch des Tages

Jane Fonda spricht über das Alter

Hollywood-Star Jane Fonda (84) stört sich nach eigenen Worten nicht am Älterwerden. "Ich bin mir sehr bewusst, dass ich dem Tod näher bin. Und das macht mir eigentlich nicht so viel aus", sagte sie in einem Interview in der Fernsehsendung "CBS Sunday Morning". "Was mich stört, ist, dass mein Körper im Grunde nicht meiner ist", sagte sie weiter. "Meine Knie sind nicht meine, meine Hüften sind nicht meine, meine Schulter ist nicht meine."

© IMAGO/UPI Photo

Dennoch sei sie zufrieden mit ihrem Alltag. "Die Tatsache ist, dass ich mit fast 85 noch lebe und arbeite. Wow! Wen kümmert es, wenn ich meine alten Gelenke nicht mehr habe? Und nicht mehr Ski fahren, Rad fahren oder Joggen kann?" Man könne sich mit 60 richtig alt fühlen und mit 85 "richtig jung".

Die Oscar-Preisträgerin hat öffentlich immer wieder über die Bedeutsamkeit von Fitness gesprochen. In den 80er Jahren löste sie mit Aerobic-Videos eine Fitness-Welle aus. 2020 veröffentlichte sie ihr erstes Workout-Video auf der Social-Media-Plattform Tiktok.

König Felipe legt sein Privatvermögen offen

Spaniens König Felipe VI. hat erstmals sein Privatvermögen offen gelegt und mit 2.573.392,80 Euro angegeben. Das teilte das Königshaus auf seiner Website mit. Die Maßnahme sei Teil der Modernisierung der Krone, wie sie Felipe (54) bei seiner Inthronisierung 2014 angekündigt habe. Es gehe darum, den Respekt und das Vertrauen der Bürger in das Königshaus mit "Vorbildlichkeit, Transparenz, Rechtschaffenheit und Integrität zu verdienen", stand in der Erklärung.

© APA/AFP/CASA S.M. EL REY/Estela CASTRO

Das Ansehen der spanischen Monarchie hat durch Affären vor allem von Felipes Vaters, Altkönig Juan Carlos, sehr gelitten. Es sei das erste Mal, dass das Königshaus Angaben zum Privatvermögen mache, schrieb die Zeitung "El País". Der König gebe die Erklärung freiwillig ab. Nach dem Gesetz sei er nicht dazu verpflichtet. Das Vermögen stamme aus staatlichen Zuwendungen zunächst seit 1998 als Prinz von Asturien und seit 2014 als König, schrieb die Zeitung. Für 2020 wurde sein Jahresgehalt mit brutto knapp 254 000 Euro angegeben. Der Gesamtetat des Königshauses für 2022, der aus dem staatlichen Haushalt beglichen wird, beläuft sich auf 8,4 Millionen Euro.

Beim heute 84-jährigen Juan Carlos wurden ganz andere Summen bekannt. So soll er 2008 etwa 100 Millionen Dollar von Saudi-Arabien erhalten haben. Allein mehr als fünf Millionen Euro zahlte er an Steuern nach, um einem Strafverfahren wegen Steuerbetrugs zu entgehen. Juan Carlos lebt seit dem Sommer 2020 im Exil in Abu Dhabi.

Um sich von seinem Vater zu distanzieren, kündigte Felipe im Jahr 2020 an, er werde auf dessen Erbe verzichten.

Wigald Boning: "Mit Stöckelschuhen auf Zugspitze"

Der TV-Komiker und Moderator Wigald Boning (55, "RTL Samstag Nacht") sucht neue Herausforderungen. "Ich will unbedingt mal mit Stöckelschuhen auf die Zugspitze gehen", sagte er dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel bei Frankfurt. Er habe schon zwei Anläufe unternommen, jedoch beide frühzeitig beendet. "Dieses Abenteuer würde ich gerne noch mal realisieren."

© imago images/Spöttel

Mit dem Laufen kennt Boning sich aus: Im vergangenen Jahr absolvierte er laut eigener Aussage insgesamt 52 Marathons, "um zu zeigen, dass es sich lohnt, auch übergroße Herausforderungen anzugehen". Sein Vater habe ihn am Anfang des Vorhabens für verrückt gehalten. Doch dann hätten die beiden gemeinsam einen Marathon absolviert, der Vater im Rollstuhl. Für Boning sei das "der absolute totale emotionale Höhepunkt dieses gesamten Lauf-Vorhabens" gewesen, erzählte er. "Dafür hat sich alles Vorherige gelohnt."

Ella Endlich gewann "The Masked Singer"

Das Zebra verliert den Kopf, holt sich aber den Sieg: Begleitet von einer kleinen Kostümpanne hat Sängerin Ella Endlich die ProSieben-Show "The Masked Singer" gewonnen. Die 37-Jährige - etwa bekannt für ihr Lied "Küss mich, halt mich, lieb mich" - bekam am Samstagabend im Finale der Musik-Ratesendung die meisten Stimmen der Zuschauer. Danach legte sie ihre Maske ab, unter der sie sich über Wochen verborgen hatte - es handelte sich um ein fröhliches Zebra mit Tüll-Rock.

Die Show sei eine "ganz tolle Reise" gewesen, bilanzierte Endlich. "Das habe ich auf jeden Fall so noch nie erlebt und werde ich wahrscheinlich auch nie wieder erleben."

© Getty Images/Andreas Rentz

Vor der offiziellen Enttarnung war es allerdings zu einem Versehen auf der Bühne gekommen. Als Moderator Matthias Opdenhövel den Sieg des Zebras verkündet hatte, war Endlich - deren wahre Identität zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch geheim war - im Kostüm euphorisch auf ihn zugegangen. Als sie ihn umarmte, kippte der Zebra-Kopf vorzeitig nach hinten weg und fiel herunter. Für einen kurzen Moment war der Hinterkopf der Sängerin zu sehen. Opdenhövel drückte die 37-Jährige geistesgegenwärtig an sich ran und verbarg ihr Gesicht, bis die Tarn-Identität wiederhergestellt werden konnte.

Bei "The Masked Singer" treten Prominente als Sänger auf, verstecken ihr wahres Ich aber hinter einer aufwendigen Kostümierung. Die Stars werden enttarnt, sobald sie nicht genügend Stimmen bekommen oder ganz am Ende gewinnen. Ella Endlich holte sich den Sieg der sechsten Staffel. Im Finale setzte sie sich gegen Schauspieler Mark Keller (verkleidet als Dornteufel), Sängerin Jeanette Biedermann (Discokugel) und Schauspielerin Nora Tschirner (Ork) durch.

1. Serien-Hauptrolle für Arnie

Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (74) erhält für seine geplante Spionage-Serie beim Streamingdienst Netflix Verstärkung durch zahlreiche Co-Stars. Zu der noch titellosen Serie stoßen unter anderem Gabriel Luna (39, "Terminator: Dark Fate"), Travis Van Winkle (39, "Transformers") und Jay Baruchel (40, "The Kindness of Strangers") dazu, wie die Branchenblätter "Deadline.com" und "Variety" berichteten.

© imago images/ZUMA Wire

Das Projekt mit dem "Terminator"-Star Schwarzenegger in seiner ersten Serien-Hauptrolle war im vorigen Jahr angekündigt worden. Produziert wird die Serie mit einstündigen Folgen von Skydance Television und "Sopranos"-Autor Nick Santora.

Schwarzenegger und seine Kollegin Monica Barbaro (31) spielen Vater und Tochter, die feststellen müssen, dass sie beide heimlich als CIA-Agenten tätig sind. Trotz der Lügen und Geheimnisse müssen sie am Ende zusammenarbeiten. Barbaro ist aus Serien wie "Chicago Justice" und "The Good Cop" bekannt und drehte zuletzt den Action-Film "Top Gun: Maverick".