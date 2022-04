Der Klatsch des Tages

Brooklyn Beckham & Nicola Peltz sagten "Ja"

Es dürfte eine der glamourösesten Promi-Hochzeiten des Jahres gewesen sein: Der britische Fotograf und Koch Brooklyn Beckham (23) und die US-Schauspielerin Nicola Peltz (27) haben in Florida geheiratet. Beckham ist der Sohn des ehemaligen britischen Fußballstars David Beckham und der Modedesignerin Victoria Beckham, Peltz wurde vor allem mit dem Science-Fiction-Film "Transformers: Ära des Untergangs" bekannt.

Das Paar gab sich am Samstagabend (Ortszeit) das Ja-Wort in einer Strandvilla der Familie Peltz in Palm Beach, wie mehrere amerikanische Medien berichteten. Auf Instagram posteten beide in der Nacht auf Montag ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie sich an den Händen halten.

Beckham trägt darauf einen schwarzen Frack, Peltz ein weißes Kleid mit langem Schleier. Das Bild betitelten beide mit derselben Zeile: "Mr. & Mrs. Peltz Beckham". Am Ende der Zeile posteten sie ein Herz-Emoji. Auf den Instagram-Kanälen der beiden waren weitere Fotos zu sehen. Eines zeigt den Vater und die Brüder des Bräutigams, ein weiteres das lange Hochzeitskleid der Braut.

Peltz' Vater ist der amerikanische Investor Nelson Peltz, dessen Vermögen das US-Magazin "Forbes" auf 1,6 Milliarden Dollar (1,47 Milliarden Euro) schätzt. Beckham und Peltz hatten sich im Juni 2020 nach sieben Monaten Beziehung verlobt.

Nach Angaben der "New York Post" ist das Anwesen, auf dem nun die Hochzeit stattfand, mehr als 4.000 Quadratmeter groß und 123 Millionen Dollar (113 Millionen Euro) wert. Zu den Gästen gehörten der Zeitung zufolge unter anderem das Ehepaar Beckham, Tennisstar Serena Williams, die Schauspielerin Eva Longoria und der Promi-Koch Gordon Ramsay.

Lopez und Affleck erneut verlobt

Comeback in der Liebe: 18 Jahre nach dem Ende ihrer ersten Beziehung haben sich die US-Stars Jennifer Lopez und Ben Affleck erneut verlobt. Die 52-jährige Sängerin und Schauspielerin veröffentlichte in ihrem Newsletter "On The JLo" ein Video von sich, in dem sie einen blassgrünen Diamantring bewundert. Ihre Sprecher bestätigten dem "People"-Magazin die Verlobung.

Gemeinsame Fotos der beiden Stars hatten im vergangenen Jahr zunächst für heftige Spekulationen gesorgt, dass sich die beiden Ex-Verlobten wieder angenähert hätten, wenig später bestätigten die Stars dies durch gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit. Angesichts ihres aus den Vornamen gebildeten früheren Spitznamens "Bennifer" fanden die US-Medien damals rasch eine Bezeichnung für die Turteltauben: "Againifer".

© imago images/NurPhoto

Nun ist klar: Die beiden planen wieder, gemeinsam vor den Traualtar zu treten. Sie könne eine "wirklich aufregende und besondere Geschichte" mit ihren Fans teilen, erklärte Lopez in einem kurzen Videoclip am Samstag auf Twitter, in dem sie ihre Fans aufforderte, ihrem "engsten Kreis" und damit den Newsletter zu abonnieren. Darüber postete sie die Worte: "Wichtige Ankündigung". Ihren Profilnamen in dem Kurzbotschaftendienst ergänzte sie mit einem Diamantring-Emoji.

Zwischen 2002 und 2004 waren Lopez und der drei Jahre jüngere Hollywood-Star Affleck schon einmal ein Paar. Ihre für 2003 geplante Hochzeit verschoben sie jedoch und gaben schließlich Anfang 2004 ihre Trennung bekannt.

© Getty Images/Kevin Winter

Für Lopez wird es die vierte Ehe sein, für Affleck die zweite. Lopez war zuvor mit dem Schauspieler Ojani Noa, dem Tänzer Cris Judd und dem Sänger Marc Anthony verheiratet, mit dem sie die 14-jährigen Zwillinge Max und Emme hat. Affleck war mit der Schauspielerin Jennifer Garner verheiratet, gemeinsam haben sie drei Kinder: Violet (16), Seraphina (13) und Samuel (10).

Vor einem Jahr erst hatte sich Lopez von ihrem Verlobten, dem früheren Baseballstar Alex Rodriguez, getrennt. Ihre "zweite Chance" mit Affleck bezeichnete sie im Februar gegenüber "People" als "wunderschöne Liebesgeschichte".

Ohne Maske: Mario Barth musste ICE verlassen

Der Comedian Mario Barth ist nach eigenen Angaben aus einem Zug der Deutschen Bahn geflogen, weil er keine Corona-Gesichtsmaske trug. Ein Zugchef der Bahn monierte laut einem von Barth veröffentlichten Video das Fehlen der Maske am Freitagabend in einem ICE von Berlin nach Frankfurt und rief die Bundespolizei, die Barth in Hanau aus dem Zug steigen ließ.

Barth beschwerte sich über den Vorfall und sagte zunächst, er habe in seinem Abteil etwas getrunken und daher keine Maske getragen. Später räumte er ein, bei der vorherigen Aufnahme eines Live-Videos aus dem Zug habe er keine Maske getragen, weil er dachte, in einem Abteil sei das nicht nötig.

Ein Bahnsprecher bestätigte den Ablauf und betonte: "Grundsätzlich gilt in Zügen eine Maskenpflicht und die gilt auch für Herrn Barth. Wenn jemand nur kurz etwas trinkt oder isst, ist es kein Problem. Wenn er konsequent die Maske nicht aufsetzt, ist es eins." Man werde den Vorfall untersuchen und auch den Zugbegleiter anhören. Die Maskenpflicht für Züge sei vom Gesetzgeber vorgeschrieben, weil man in Zügen längere Zeit eng und mit geschlossenen Fenstern zusammensitze.

Barth spricht in einem 44-minütigen Video, das er ins Internet stellte, über den Vorfall kurz zuvor. In dem Video ist zu sehen, wie die Polizisten kommen und eine kurze Diskussion beginnt. Barth sagt, er habe etwas getrunken und nur deshalb keine Maske getragen. Die Polizisten verweisen auf das Hausrecht der Bahn, Barth verlässt mit seinen beiden Begleitern und den Polizisten den Zug und fährt mit dem Taxi weiter nach Frankfurt.

Im Taxi redet der Komiker weiter und schimpft auf Corona-Vorschriften und den Zugbegleiter, der ihn angebrüllt habe. Er sagt auch, er habe in einem abgetrennten Abteil gesessen und sowieso gedacht "Maske ist vorbei seit April". Dann sagt er: "Ja, es stimmt, ich habe auch nicht getrunken eine Zeit lang und trotzdem die Maske abgemacht. Ja, ich bin nicht fehlerfrei. Aber ich dachte, weil das Abteil nur uns gehörte mit einer verschlossenen Tür, dass es egal ist. Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Ich bin dafür, dass jeder, der einen Fehler macht, sofort von der Polizei rausgeworfen wird."

Comeback im "Better Call Saul"-Finale

Walter White und Jesse Pinkman kehren zurück: Die Schauspieler Bryan Cranston (66) und Aaron Paul (42) schlüpfen im Staffelfinale der Spin-off-Serie "Better Call Saul" erneut in ihre Rollen aus der Kultserie "Breaking Bad". Auf dem Instagram-Kanal des "Breaking Bad"-Ablegers wurde am Sonntag ein Foto gepostet, das die Schauspieler in ihren Rollen zeigt.

Dazu hieß es dort: "Sie kommen zurück. #BetterCallSaul". Zuvor hatte das Branchenblatt "Variety" über die Rückkehr der beiden Serienfiguren berichtet. Produzent Peter Gould hatte dies demnach bei einem Auftritt in Los Angeles bekanntgegeben.

"Better Call Saul", 2015 gestartet, erzählt die Vorgeschichte des Anwaltes Saul Goodman, der den beiden Drogendealern White und Pinkman in "Breaking Bad" immer wieder aus der Patsche half. Die Hauptrolle übernimmt erneut Bob Odenkirk. Die sechste und letzte Staffel soll am 18. April beim US-Sender AMC anlaufen und ab 19. April auch wieder bei Netflix zu sehen sein.

Queen fühlte sich "sehr erschöpft"

Die britische Königin Elizabeth II. hat sich während ihrer Covid-Erkrankung im Februar offenbar schlechter gefühlt als damals vom Palast dargestellt. "Das macht einen sehr müde und erschöpft, stimmt's?", sagte die Queen in einem am Sonntag veröffentlichten Video eines Gesprächs mit einem ehemaligen Covid-Patienten einer nach ihr benannten Station eines Londoner Krankenhauses.

© IMAGO/i Images

Im Februar hatte der Palast dagegen angegeben, die Königin leide lediglich unter "milden erkältungsartigen Symptomen". Die Queen hatte zuletzt wiederholt gesundheitliche Probleme. Im Oktober vergangenen Jahres musste sie eine Nacht im Krankenhaus verbringen, die genaue Ursache dafür wurde nie mitgeteilt. Seitdem musste sie eine Reihe von Veranstaltungen absagen und trat nur noch selten in der Öffentlichkeit auf.

Zuletzt nahm sie am vergangenen Dienstag am Gedenkgottesdienst für ihren vor einem Jahr verstorbenen Ehemann Prinz Philip teil. Ihre traditionelle Teilnahme am Gründonnerstags-Gottedienst sagte sie dagegen ab, stattdessen wird sie durch ihren Sohn und Thronfolger Prinz Charles vertreten. Die Queen wird am 21. April 96 Jahre alt.

Royals gedenken Prinz Philip mit Gedicht

Die britische Königsfamilie hat den gestorbenen Queen-Gatten Prinz Philip an seinem ersten Todestag mit einer poetischen Hommage gewürdigt. Die Royals stellten am Samstag in den sozialen Netzwerken ein berührendes Video mit Bildern aus dem Leben des Prinzgemahlen online, zu denen die von Klaviermusik untermalten Worte eines Gedichts des sogenannten Poet Laureate des Vereinigten Königreichs, Simon Armitage, zu hören waren.

Das Gedicht "The Patriarchs: An Elegy" (Die Patriarchen: Eine Elegie) war erstmals am Tag von Philips Beerdigung im vergangenen Jahr vom britischen Königshaus veröffentlicht worden. Armitage zollt darin der Karriere des Mannes von Königin Elizabeth II. (95) in der royalen Marine Tribut. Philips Generation wird darin als "Ehemänner zur Pflicht", "Urgroßväter von Geburt an" und "die letzen der großen onkelhaften Magier" beschrieben.

Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Er war mehr als 70 Jahre lang mit der Queen verheiratet gewesen. Sie wollte den Jahrestag im Privaten verbringen.