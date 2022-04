Der Klatsch des Tages

Madonna ließ sich "Maman"-Tattoo stechen

Pop-Ikone Madonna gedenkt ihrer früh verstorbenen Mutter mit einem "Maman"-Tattoo. "Ich mache das für meine Mutter", sagt die 63-Jährige in einem Video, in dem zu sehen ist, wie sie den Schriftzug - das französische Wort für "Mama" - aufs Handgelenk tätowiert bekommt. "Ich bin dran, für meine Mutter zu bluten", sagt die Sängerin in dem Clip, den sie auf Instagram teilte. In dem Video erklärt sie: "Denn was tust du, wenn du ein Kind zur Welt bringst? Du blutest."

Zu ihrem Sohn David, der später in dem Video vorbeischaut, sagt der Popstar: "Ich kann nicht den Namen meiner Mutter nehmen, weil es derselbe ist wie meiner. Es würde aussehen, als hätte ich meinen eigenen verdammten Namen auf meinen Arm geschrieben." Madonnas Mutter, Madonna Louise Fortin, starb bereits 1963 an Brustkrebs, als der heutige Weltstar fünf Jahre alt war.

Über dem neuen Tattoo hat Madonna den Buchstaben X tätowiert - ihr 2019 veröffentlichtes Album hieß "Madame X". Der Popstar hat außerdem mehrere weitere Tattoos, unter anderem mit den Initialen ihrer Kinder, wie das US-Magazin "People" berichtete.

Kendall Jenner kämpft gegen Angstzustände an

Model Kendall Jenner kämpft mithilfe von Achtsamkeits-Übungen gegen zuletzt stark auftretende Angstzustände an. "Ich habe es zu einem Punkt geschafft, an dem ich mich dafür nicht schlecht fühle", schrieb die 26-Jährige am Montag auf Instagram. Daneben teilte sie ein kurzes Video von einem Garten mit plätscherndem Brunnen. Sie liebe es, Platz und Zeit für sich allein zu haben, schrieb Jenner.

"Ich bin dabei, Wege zu finden, die mir dabei helfen, meinen Tag mit einer gelasseneren, positiveren Einstellung zu beginnen." Diesen Morgen habe sie zunächst zehnmal tief ein- und ausgeatmet, bevor sie ihr Handy auch nur berührt habe, schrieb Jenner und zählte dann weitere Punkte auf, mit denen sie an ihrer mentalen Gesundheit arbeitet: "In meinen Garten gegangen und Tagebuch geschrieben", "Dankbarkeit für all die wunderbaren Dinge in meinem Leben ausgedrückt", "die Sonne genossen". Das Model schlug seinen fast 230 Millionen Followern vor, solche Schritte selbst einmal zu probieren. "Ich blicke optimistisch auf meinen bevorstehenden Tag und das solltet ihr auch!" Jenner spricht seit Jahren offen über ihre Angststörung und gelegentliche Panikattacken.

Größere Serienrolle für Harrison Ford

Hollywood-Star Harrison Ford ("Indiana Jones") nimmt mit 79 Jahren seine erste größere TV-Serienrolle an. Für den Streamingdienst Apple TV+ wird Ford in der Komödienserie "Shrinking" mitspielen, wie die Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" am Montag berichteten. Apple TV+ hatte das Projekt im vorigen Oktober angekündigt.

© imago images/ZUMA Press

Jason Segel (42, "How I Met Your Mother") mimt darin einen Psychotherapeuten, der plötzlich seinen Patienten frei heraus seine Meinung sagt und damit deren Leben aufwirbelt. Ford spielt seinen Mentor, einen Pionier der Verhaltenstherapie, der nach einer Parkinson-Diagnose nun sein eigenes Leben neu anpacken muss. Neben Segel ist auch Bill Lawrence, Schöpfer der preisgekrönten Comedyserie "Ted Lasso", als Produzent der zehnteiligen Serie an Bord.

© imago images/Future Image

Ford war zuletzt in Filmen wie "Ruf der Wildnis" (2020), "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" (2019) und "Blade Runner 2049" (2017) auf der Leinwand zu sehen. Kürzlich drehte er "Indiana Jones 5" ab. Die Abenteuerfortsetzung mit Ford in der Rolle des Archäologieprofessors Henry Walton Jones soll im Juni 2023 in die Kinos kommen. Zu Beginn seiner Karriere hatte Ford kleine TV-Rollen, etwa in den Westernserien "Die Leute von der Shiloh Ranch" und "Rauchende Colts".

Kanye West springt von Coachella-Festival ab

US-Rapstar Kanye West (44), einer der angekündigten Headliner beim diesjährigen Coachella-Festival im US-Bundesstaat Kalifornien, wird dort möglicherweise nicht auftreten. West sei kurzfristig abgesprungen, berichteten mehrere US-Medien am Montag, darunter die "Los Angeles Times" und das Musikmagazin "Billboard". Auf Anfragen reagierten West und die Konzertveranstalter zunächst nicht.

© imago images/NurPhoto

Das Festival ist für die Wochenenden 15. bis 17. April und 22. bis 24. April angesetzt. Rapper West, der sich inzwischen Ye nennt, sollte am 17. und am 24. April auftreten. Auf dem im Jänner verkündeten Star-Line-Up stehen auch der britische Popsänger Harry Styles und US-Sängerin Billie Eilish. Zu den weiteren Acts gehören unter anderem Swedish House Mafia, Phoebe Bridgers, Megan Thee Stallion, Stromae und Doja Cat.

ESC-Starter nach 1. Auftritt begeistert

Erstmals standen Österreichs Eurovision Song Contest-Starter LUM!X und Pia Maria am Sonntag in London gemeinsam vor Publikum auf der Bühne und performten ihren Song "Halo". "Die Crowd war ein Wahnsinn, die sind richtig abgegangen und haben mitgesungen", freute sich DJ LUM!X nach der "London Eurovision Party 2022" im ausverkauften Hard Rock Hotel. Dort standen auch die Kandidaten zwanzig weiterer Nationen auf der Bühne.

© APA/FLORIAN WIESER

"Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es war so ein unglaubliches Gefühl - cooles Adrenalin!", war auch Pia Maria von der Stimmung der 500 Fans in London begeistert. Sie freue sich auf weitere Auftritte. Das Song Contest-Pre-Event in der britischen Hauptstadt soll denn auch nicht das letzte sein - am Donnerstag, den 7. April, geht es für die beiden weiter nach Tel Aviv, den Abschluss der Promotour bildet "Eurovision in Concert" in Amsterdam am Samstag, den 9. April.

Am 10. Mai treten LUM!X und Pia Maria dann im ersten Semifinale des Song Contests in Turin mit der Startnummer 13 für Österreich an. Das Große Finale findet am 14. Mai statt.

Lena Meyer-Landrut: "Zeit noch nicht reif"

Sängerin Lena Meyer-Landrut (30, "Better") hat ihre Sommer-Tour und alle Open-Air-Auftritte in diesem Jahr abgesagt. "Ich spüre eine Verantwortung euch gegenüber und fühle mich selber noch nicht sicher genug, in Anbetracht der anhaltenden Corona-Pandemie mit einer vollen Produktion in meist ausverkauften, vollen Hallen zu spielen", erklärte die Musikerin am Montag auf Instagram. "Mein Gefühl ist: Die Zeit ist noch nicht reif."

Die "More Love Tour", die ursprünglich für 2020 geplant war, sollte am 2. Juni in Leipzig starten. Außerdem waren unter anderem Festival-Teilnahmen in Hannover und Mannheim geplant. "Weil wir die Tour nicht spielen, macht es wirtschaftlich, inhaltlich und Umwelt technisch nachhaltig leider absolut keinen Sinn, die zu spielen, was mich sehr schmerzt und traurig macht."

Die frühere ESC-Gewinnerin entschuldigte sich bei ihren Fans in ihrer Instagram-Story auch dafür, ihnen "wieder ein Stück Normalität" zu nehmen: "Es ist für mich keine leichte Entscheidung".

Offene Worte von Camila Cabello

Sängerin Camila Cabello kann nach eigenen Angaben wegen lauernder Paparazzi keinen normalen Tag am Strand verbringen. "Ich konnte nicht loslassen und entspannen und das tun, was man eigentlich tun sollte, wenn man raus in die Natur geht", schrieb die 25-Jährige auf Instagram über einen Strandbesuch am Wochenende. Aus Angst, dass im Internet unvorteilhafte Fotos verbreitet und verletzend kommentiert werden, habe sie ständig ihren Bauch eingezogen und die Luft angehalten.

"Ich hatte nie eine schlimmere Zeit am Strand. Ich fühlte die Leere und Traurigkeit über die Gedanken unserer Gesellschaft, welche meine eigenen Gedanken wurden." Sie habe Kindern zugesehen, die unbekümmert in den Wellen gespielt hätten und sich gewünscht, selbst wieder die Einstellung einer Siebenjährigen zu ihrem eigenen Körper zu haben.

Ihr Post erhielt mehr als eine Million Likes. Die Schauspielerinnen Lily Collins und Bella Thorne drückten Mitgefühl und Zustimmung aus, Reality-Star Paris Hilton schrieb, dass der Beitrag sie zum Weinen gebracht habe: "So wichtig, dass Menschen das hören."

Sonya Kraus zeigt schütteres Haar

Die deutsche Fernsehmoderatorin Sonya Kraus (48), die ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht hat, schwört auf Perücken. "Alle wollen wissen: Was ist mit deinen Haaren?", schrieb Kraus am Wochenende bei Instagram. "Tja, da ist nicht mehr viel übrig... Aber egal, denn ich liebe meine Perücken!" In einem Video zeigt sie, wie schütter ihre Haare durch die Chemotherapie geworden sind, und führt die Vorzüge ihrer Perücke vor.

Sie empfiehlt Frauen, die unter ähnlichen Problemen leiden: "Augenmerk immer auf die positiven Seiten des Lebens! Perücken sind toll." Die Moderatorin hatte zuvor Frauen dazu aufgerufen, zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen. "Wäre ich nicht zum Routine-Check-up gegangen, würde ich vielleicht nicht mehr leben", sagte die 48-Jährige im Februar dem Magazin "Bunte". Der hochaggressive Tumor sei entdeckt worden, kurz nachdem sie zugesagt habe, bei der Vox-Show "Showtime of my Life" mitzumachen, die auf Krebsvorsorge aufmerksam machen will. "Im November habe ich mir beide Brüste abnehmen lassen. Ich wollte das radikalste Verfahren und die größtmögliche Chance für mich, nicht wieder zu erkranken", so Kraus.

Ottfried Fischer: Habe keine Angst zu sterben

Der deutsche Kabarettist Ottfried Fischer, der seit Jahren an Parkinson erkrankt ist, hat eigenen Angaben nach keine Angst vor seinem Tod. "Angst vorm Sterben habe ich auch nicht", sagte der 68 Jahre alte Schauspieler ("Der Bulle von Tölz") der "Augsburger Allgemeinen". "Allerdings möchte ich nicht dabei sein", fügte Fischer hinzu. "Ich habe keine Schmerzen, keine offenen, nässenden Wunden und kann aus dem Haus gehen."

© imago images / APress

Daher habe er auch keinen Grund, mit seinem Schicksal zu hadern. "Das wollen vielleicht manche Leute hören, aber damit kann ich nicht dienen", erklärte Fischer. "Ich packe das Schicksal gedanklich zusammen und stelle es dann irgendwo ab. Da steht es dann. Und dann schnüre ich ein neues Päckchen auf, das heißt: Gute Laune trotz Parkinson."