Der Klatsch des Tages

Kylie Jenner sorgt für Namensverwirrung

Kylie Jenner hat mit einem Posting über den Namen ihres Söhnchens für Verwirrung gesorgt. "Zur Info, der Name unseres Sohnes ist nicht mehr Wolf", schrieb die 24-Jährige in einer Instagram-Story. "Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass er das wirklich war. Das wollte ich nur mit euch teilen, weil ich überall noch Wolf lese." Wie sie und ihr Freund, US-Rapper Travis Scott, den gemeinsamen Sohn nun nennen wollen, teilte sie nicht mit.

© Craig Barritt/Getty Images for The New School

Jenner hatte Anfang Februar die Geburt des Kindes auf Instagram verkündet. Als Geburtsdatum gab sie den 2. Februar an. Eine gute Woche später gab sie den Namen Wolf Webster für ihren Sohn bekannt. Der Reality-Star und Scott, der unter dem Namen Jacques Berman Webster geboren wurde, haben bereits Tochter Stormi (4).

Sandra Bullock: "Ich schäme mich noch immer"

Sandra Bullock ist ihr Mitwirken in dem Film "Speed 2" bis heute unangenehm. "Das ist einer, von dem ich wünschte, ich hätte ihn nicht gemacht. Und keine Fans, von denen ich weiß, haben sich je damit angefreundet", sagte die 57-Jährige dem US-Portal "TooFab". "Ich schäme mich noch immer." Der Film ergebe einfach keinen Sinn: "Ein langsames Boot, das allmählich auf eine Insel zufährt."

© imago images/NurPhoto

"Speed 2" aus dem Jahr 1997 ist die Fortsetzung des Blockbusters "Speed", welcher drei Jahre zuvor große Erfolge gefeiert hatte. Keanu Reeves, der in dem Vorgänger an Bullocks Seite gespielt hatte, war an der Fortsetzung nicht beteiligt. "Speed 2" erhielt damals den Hollywood-Schmähpreis "Goldene Himbeere" als "schlechteste Fortsetzung", Bullock bekam eine Nominierung als "schlechteste Hauptdarstellerin".

Christina Ricci ist wieder "Wednesday"

Christina Ricci, die 1991 der Gruselfigur Wednesday Addams ein Gesicht gab, wird auch im "Addams Family"-Ableger unter der Regie von Tim Burton mitspielen. "Die großartige Christina Ricci schließt sich dem Cast der neuen Wednesday Addams-Serie als ein aufregender neuer Charakter an", teilte der Streamingdienst Netflix auf Twitter mit. Details zu Riccis Rolle waren zunächst nicht bekannt.

© imago images/MediaPunch

Das Spin-off "Wednesday" dreht sich um den Sprössling der Familie, die titelgebende Hauptrolle übernimmt die 19 Jahre alte Jenna Ortega ("Songbird"). In der Serie studiert Wednesday an der Nevermore Akademie und entdeckt dort ihre Superkräfte. Oscar-Preisträgerin Catherine Zeta-Jones schlüpft in die Rolle der Familien-Matriarchin Morticia Addams, Luis Guzmán spielt den Vater Gomez Addams.

Jenny Elvers schwer verliebt

Schauspielerin Jenny Elvers und Sänger Marc Terenzi haben schon Kosenamen füreinander gefunden. "Baby, Honey, ... Hasi", zählte Terenzi im RTL-Interview (Samstag) auf. "Wenn man verliebt ist, dann ist man - egal wie alt man ist, dann kommt dieses Teenagerding wieder durch, das ist auch schön", erklärte Elvers. Die 49-Jährige und der 43-Jährige sind seit einigen Wochen ein Paar.

© imag images/Eventpress

Im Jänner habe es bei Dreharbeiten in Thailand gefunkt. Zurück in Deutschland haben sie dann erstmal schauen wollen, wie es weitergeht, sagte die Moderatorin, Schauspielerin und Reality-Show-Teilnehmerin. Offenbar gut, denn nach ihrem Sohn erfuhr auch ihre Mutter von der Beziehung. "Und die hat gesagt: 'Sag mal, hat der nicht mal früher gestrippt? Das ist ja super beim nächsten Familienfest!'". Terenzi war als Mitglied der Boygroup Natural bekanntgeworden, trat dann auch alleine als Sänger auf und strippte eine Zeit lang mit der Gruppe "The Sixx Paxx".

"Ich leb' im Hier und Jetzt und weiß auch nicht, was in zwei, drei Jahren ist. Es ist halt jetzt grad so und es fühlt sich richtig an. Und gut ist", sagte Elvers. "Ich hab' keine Lust, mich zu rechtfertigen für meinen wahnsinnig guten Männergeschmack." Auch für sie sei die Situation aber erst ungewohnt gewesen, nachdem sich die beiden seit 2016 gekannt hätten. Terenzi, der von 2004 bis 2010 mit Popsängerin Sarah Connor verheiratet war, sah viele Gemeinsamkeiten mit seiner neuen Partnerin: Beide hätten eine schwierige Zeit hinter sich.

Jared Leto hatte als Kind kein Geld für Comics

Jared Leto hätte sich als Kind vorstellen können, Comicbücher zu stehlen. "Wir hatten nicht wirklich das Geld dafür - ich weiß, dass Comics ziemlich billig waren - aber wir hatten kein zusätzliches Geld, um solche Dinge zu kaufen", sagte der 50-Jährige im Gespräch mit der dpa. "Ich nehme an, ich hätte sie gestohlen, wenn es in der Nähe einen guten Comic-Laden gegeben hätte. Aber den gab es nicht."

© imago images/Future Image

Seine Begeisterung für Comic-Bücher habe sich aber in Grenzen gehalten. "Mit Comics hatte ich nicht so viel am Hut. Ich bekam von einem Freund der Familie eine Box mit Comics geschenkt, die mein Bruder und ich verschlungen haben", erzählte der US-amerikanische Schauspieler. "Aber das war nur von kurzer Dauer und blieb nicht wirklich hängen." Vielmehr habe er sich als Kind stark für griechische Mythologie interessiert.

Als Erwachsenen holen Leto die Comics nun aber wieder ein. Im neuen Film des Marvel-Universums spielt der 50-Jährige den namensgebenden "Morbius" - einen Arzt, der an einer seltenen Blutkrankheit leidet und sich auf dem Weg zu seiner vermeintlichen Heilung in einen vampirartigen Antihelden verwandelt.

Ein Stern für Francis Ford Coppola

50 Jahre nach dem Kinodebüt von "Der Pate" ist US-Regisseur Francis Ford Coppola (82) mit einer Sternenplakette in Hollywood verewigt worden. Auf dem "Walk of Fame" enthüllte der Oscar-Preisträger am Montag (Ortszeit) vor jubelnden Fans die Plakette mit seinem Namen. Coppola wurde mit dem 2715. Stern auf dem berühmten Gehsteig ausgezeichnet. Der Regisseur von Welterfolgen wie "Apocalypse Now" und "Der Pate"-Trilogie brachte mehrere Familienmitglieder zu der Zeremonie mit.

© Kevin Winter/Getty Images

Coppola dankte seiner Frau und Kollegin Eleanor Coppola (85), mit der er fast 60 Jahre verheiratet sei, betonte der Filmemacher. Er wolle sich in seiner Dankesrede kurz fassen, sagte Coppola im Blitzlicht der Kameras. Er sei sehr dankbar für die Auszeichnung. Wer würde sich nicht freuen, seinen eigenen Namen neben so "wunderbaren Menschen" verewigt zu sehen. Der Regisseur verwies auf die vielen Filmschaffenden mit einem Stern auf der Touristenmeile.