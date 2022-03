Der Klatsch des Tages

Babyglück im Hause Ehrlich

Schauspielerin Maria Ehrich erwartet ihr erstes Kind. "Wir können es kaum erwarten, unser süßes Sommerkind kennenzulernen", schrieb die 29-Jährige am Sonntag auf Instagram. Dazu teilte sie zwei Fotos von sich in einem geblümten Kleid, unter dem man einen runden Babybauch erkennen kann. "Und manchmal findet man, trotz allem - und im größten Sturm, auch ein bisschen persönliches Glück", schrieb Ehrich weiter. Die Schauspielerin ist mit dem Regisseur Manuel Vering verheiratet.

Gottesdienst zum Commonwealth-Tag ohne Queen

Ohne Anwesenheit der Queen wird in Großbritannien am Montag der altehrwürdige Commonwealth-Tag gefeiert. Ausgerechnet im Jahr des 70. Thronjubiläums von Königin Elizabeth II. muss der zentrale Gottesdienst in der Westminster Abbey ohne die Monarchin stattfinden. Ihre Teilnahme war am Freitagabend kurzfristig und ohne Angaben näherer Gründe abgesagt worden. Sie wird von ihrem Sohn Prinz Charles vertreten. Eine Botschaft wollte die Queen trotzdem übermitteln.

© Getty Images/ Chris Jackson - WPA Pool

Der Gottesdienst zu Ehren des Commonwealth-Staatenbundes ist eigentlich fester Bestandteil im Kalender der Königin. Er findet heuer erstmals seit Ausbruch der Pandemie statt. 1.500 Gäste werden zu ihm erwartet, darunter Premier Boris Johnson. Ursprünglich wollte die Queen persönlich dabei sein - es wäre ihr erster Auftritt unter vielen Leuten gewesen, seit sie im vergangenen Herbst aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten und mehrere Termine absagen musste. Erst vor kurzem hat sie eine Corona-Infektion überstanden. Sie werde aber in der kommenden Woche andere Termine wahrnehmen, darunter auch persönliche Audienzen, hieß es.

Tina Turner blickt zurück

Für Tina Turner ist das Lied "Proud Mary" der Schlüsselsong ihrer Karriere. "Ohne Mary, wie ich den Song liebevoll nenne, wäre ich nie die Künstlerin geworden, die ich bin", sagte die 82-Jährige dem Musicalveranstalter Stage Entertainment in Hamburg. Mit "Proud Mary" verbinde sie in erster Linie Freiheit. "Freiheit zu entscheiden, was ich singen will, und letztendlich die Freiheit, meinen eigenen Weg als Künstlerin zu beschreiten."

© imago images/UIG

Für die Interpretation des von John Fogerty geschriebenen Liedes hatte sie vor 50 Jahren, am 14. März 1972, ihren ersten Grammy erhalten. Sie habe damals den Song im Radio gehört und wollte ihn unbedingt aufnehmen. "Der Erfolg und die Auszeichnung mit dem Grammy haben mir recht gegeben!".

Das Lied ist auch Teil des Tina-Turner-Musicals "Tina", das noch bis zum Sommer im Hamburger Stage Operettenhaus gespielt wird, bevor es dann im März 2023 in Stuttgart Premiere feiert. "Es macht mich stolz, dass das Lied jeden Abend überall auf der Welt in meinem Musical gespielt wird und ich bin glücklich, wie sehr dieses Lied bei jedem "Tina"-Auftritt das Publikum mitreißt und berührt!"

Fürstin Charlène zurück in Monaco

Fürstin Charlène von Monaco ist nach etwa vier Monaten medizinischer Behandlung in den Stadtstaat zurückgekehrt. Ihre Erholung werde sie nun in Monaco an der Seite ihres Mannes Fürst Albert II. und ihrer Kinder fortführen, teilte der Fürstenpalast am Samstag mit. Bei der Rückkehr sei Charlène fröhlich mit ihrer Familie wiedervereint worden. In den kommenden Wochen solle die Fürstin sich vollständig erholen, bevor sie schrittweise wieder ihre offiziellen Aufgaben übernehme.

© PLS Pool/Getty Images

Anfang November war die 44-jährige Fürstin nach Monaten in ihrer Heimat in Südafrika nach Monaco zurückgekehrt. Kurz darauf kam sie zur Behandlung in eine Klinik außerhalb des Fürstentums. Als Grund hatte der Fürstenpalast einen Zustand allgemeiner Erschöpfung genannt. Albert II. sagte in einem Interview, sie leide unter physischer und emotionaler Erschöpfung. Der monegassische Palast berichtete auch von Zahnproblemen.

Ursprünglich war Charlène nach Südafrika gereist, um den Kampf gegen die Nashorn-Wilderei zu unterstützen. Örtlichen Medien hatte sie wenig später berichtet, ein vor ihrer Reise durchgeführter kieferchirurgischer Eingriff habe ihre Rückkehr nach Europa hinausgezögert.