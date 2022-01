Der Klatsch des Tages

Caroline von Monaco feiert 65. Geburtstag ohne große Bühne

Das Zirkusfestival von Monte-Carlo ist jedes Jahr Ende Jänner nicht nur eine Bühne für Artisten aus aller Welt - auch die monegassische Herrscherfamilie präsentiert sich zu dem Ereignis in der Fürstenloge. Zumeist rahmte das Festival auch den Geburtstag von Prinzessin Caroline ein, die ältere Schwester von Fürst Albert II. von Monaco. Sie wird am Sonntag (23. Jänner) 65 Jahre alt. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Festival dieses Jahr abgesagt.

Glückwünsche auf dem Galaabend mit der Crème de la Crème des Kleinstaats an der Côte d'Azur wird Caroline also nicht entgegennehmen können. Wie und in welchem Rahmen die Prinzessin ihren Geburtstag feiert, wurde nicht bekannt. Das sei eine private Angelegenheit, verlautete aus dem monegassischen Fürstenpalast. Eine öffentliche Feier werde aber nicht vorbereitet. Im Kreis der Herrscherfamilie war Prinzessin Caroline zuletzt am Nationalfeiertag am 19. November öffentlich zu sehen. Mit Fürst Albert II., Prinzessin Stéphanie und anderen der Familie nahm sie an der feierlichen Messe in der Kathedrale von Monaco teil.

© APA/AFP/POOL/ERIC GAILLARD

Schon länger ist es ruhig geworden um die einstige Märchenprinzessin aus dem Haus Grimaldi, die als Teil des internationalen Jetsets bekannt war. Die älteste Tochter des 2005 gestorbenen Fürsten Rainier III. und der US-Filmlegende Grace Kelly ("Über den Dächern von Nizza") spielt im Kulturleben des Felsenstaates eine wichtige Rolle. Sie ist zudem seit langem Präsidentin einer von ihrer Mutter gegründeten, international tätigen Kinderhilfsorganisation. Straßenkinder im afrikanischen Kongo nennen sie einfach "Mama Caroline". All dies Aufgaben, die Caroline, obwohl sie längst vielfache Großmutter ist, an einen Ruhestand mit 65 sicher nicht denken lassen.

Glanz und Glamour, Leid und Drama ziehen sich durch das Leben der Caroline Louise Marguerite von Monaco. Erzogen im englischen Ascot, heiratete sie 1978 gegen den Willen der Eltern den 17 Jahre älteren Versicherungsmann und Playboy Philippe Junot. Zwei Jahre später war sie geschieden. 1983 gab sie dem Italiener Stefano Casiraghi das Jawort. Am 3. Oktober 1990 verunglückte die Liebe ihres Lebens dann bei einem Rennbootunfall bei Monaco tödlich. Die drei gemeinsamen Kinder Andrea, Charlotte und Pierre wurden Halbwaisen. Bereits 1982 wurde Carolines Mutter bei einem Autounfall aus dem Leben gerissen.

Nach diesem Unglück unterstützte Caroline ihren Vater Rainier tatkräftig, stieg zu einer Art "First Lady" des Ministaats auf und übernahm Verantwortung. "Ich erfülle nur meine Pflicht und warte darauf, dass mein Bruder heiratet", dann nämlich müsse dessen Frau die repräsentativen Aufgaben übernehmen, bekannte damals die Adelige. Doch bis dahin dauerte es noch einige Zeit, 2011 erst im Alter von 53 Jahren gab Fürst Albert II. der aus Südafrika stammenden Charlène Wittstock das Jawort.

© imago/Spöttel Picture

Längst hatte Caroline selber sich an ihrem Geburtstag 1999 mit dem Deutschen Ernst August Prinz von Hannover vermählt und heißt seitdem offiziell auch Caroline von Hannover. Die gemeinsame Tochter der beiden, Alexandra Prinzessin von Hannover, ist inzwischen 23 Jahre alt. Trotz des Titels ist Caroline in Niedersachsen so gut wie nicht zu sehen. Ihr Ehemann, der Chef des Adelsgeschlechts der Welfen, fehlt indes bei gesellschaftlichen Ereignissen in Monaco schon seit vielen Jahren. Er hielt sich zuletzt vor allem auf seinem Anwesen in Oberösterreich auf. Gemeinsame öffentliche Auftritte liegen lange zurück.

Der schillernde Lebensstil der Grimaldis und die Tragödien in der Familie rückten Caroline schon als junge Frau in den Fokus von Paparazzi und der Boulevard-Medien. Der Schutz ihrer Privatsphäre wurde für sie im Lauf der Jahre ein besonderes Anliegen. Sie zog dafür durch viele juristische Instanzen, bis hin vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg.

Längst steht inzwischen aber die nächste Generation der Monaco-Adeligen im Rampenlicht. Carolines jüngster Sohn mit ihrem zweiten Ehemann, Pierre Casiraghi (34), gehört inzwischen mit seiner aus einer italienischen Aristokratenfamilie stammenden Ehefrau Beatrice zu einem der Glamour-Paare des Fürstentums. Über ihr Privatleben geben die beiden aber wenig preis. Auch Tochter Charlotte Casiraghi (35) hat längst geheiratet und inzwischen zwei Kinder und ist häufig in Hochglanzblättern zu sehen.

Michelle Hunziker trennt sich von Ehemann

Die TV-Moderatorin Michelle Hunziker (44) trennt sich nach sieben Jahren Ehe von Mode-Unternehmer Tomaso Trussardi (38). Dies berichtete das Paar in einer Presseaussendung. "Nach zehn Jahren zusammen haben wir beschlossen, unser Lebensprojekt zu ändern", hieß es in der Mitteilung am Dienstag.

© imago images/Eventpress

"Unsere Trennung wird ein gemeinsamer und privater Weg bleiben. Mit Rücksicht auf die Privatsphäre unserer Familie, werden wir keine weiteren Kommentare abgeben", hieß es. Das Paar verpflichte sich, sich weiterhin gemeinsam "in Liebe und Freundschaft" um die Erziehung der beiden gemeinsamen Töchtern zu kümmern.

Laut Mediengerüchten soll Trussardi in dem Familien-Palazzo in seiner Heimatstadt Bergamo wohnen, Hunziker in Mailand. Weihnachten hätte sie ihn mit den Kindern kurz besucht, um dann allein nach Andermatt in der Schweiz in den Skiurlaub zu reisen. Mit Trussardi hat Hunziker die Töchter Celeste (6) und Sole (7). Hunziker hat auch eine 24-jährige Tochter Aurora von ihrer Ehe mit dem italienischen Popstar Eros Ramazzotti.

Katy Perry verriet Orlandos schlechte Angewohnheit

Popstar Katy Perry hat sich scherzhaft über eine schlechte Angewohnheit ihres Verlobten Orlando Bloom beschwert. "Er liebt es, Zahnseide zu benutzen, was Gott sei Dank der Fall ist, weil manche Partner das nicht tun", sagte die 37-Jährige in der Radioshow "Heart Breakfast with Jamie Theakston and Amanda Holden". "Aber er lässt die Zahnseide überall. Auf meiner Bettseite, im Auto und auf dem Küchentisch. Dabei gibt es Mistkübel überall."

© imago images/NurPhoto

Katy Perry und Hollywood-Star Orlando Bloom (45) sind seit 2016 zusammen. Im August 2020 kam ihre Tochter Daisy Dove Bloom zur Welt. Bloom hat zudem einen zehnjährigen Sohn aus der geschiedenen Ehe mit Top-Model Miranda Kerr.

Jim Carrey: "Ich bin 60 und sexy"

Mit einer gewohnt skurrilen Videobotschaft hat sich Hollywood-Komiker Jim Carrey zu seinem 60. Geburtstag an seine Fans gewandt. "Ich bin 60 und sexy! Und heute Abend gibt es Maispüree und passierte Pfirsiche", sagte der Kanadier. Dazu zeigte Carrey, was er in seinem Alter nach wie vor sehr gut kann: Grimassen schneiden.

© imago images/POP-EYE

Carrey hatte am Montag (17. Jänner) Geburtstag. Mit Comedy-Hits wie "Ace Ventura - Ein tierischer Detektiv", "Die Maske", "Dumm und Dümmer", "Cable Guy - Die Nervensäge" und "Der Dummschwätzer" wurde er in den 90er Jahren als DER Slapstick-Star Hollywoods gefeiert. Zuletzt fiel er durch politische Karikaturen auf.

Carrey wuchs als jüngstes von vier Kindern in der kanadischen Provinz Ontario auf. Mit 18 Jahren wagte der Schulabbrecher den Sprung nach Los Angeles, wo er sich langsam in der Clubszene einen Namen machte - bis Hollywood auf ihn aufmerksam wurde.

Kiefer Sutherland: Mein Vater sollte Lebensabend genießen können

Schauspielstar Kiefer Sutherland (55) hat in der Corona-Pandemie vor allem mit älteren Menschen Mitleid. "Mein Vater ist 86 Jahre. Ich möchte nicht, dass dies seine letzte Erinnerung an die Erde ist, sondern dass er in ein Restaurant oder ins Theater gehen und sich dabei sicher fühlen kann", sagte Sutherland der dpa. "Ich möchte einfach, dass er das Ende seines Lebens so genießen kann, wie er es aus meiner Sicht verdient hat."

© imago/ZUMA Press

Der Sohn von Hollywood-Legende Donald Sutherland verlor im April 2020 seine Mutter Shirley. "Wir als Familie konnten ihr Wirken noch immer nicht angemessen feiern und würdigen wegen der Pandemie", so der 55-Jährige.

Der Kanadier kritisierte, in der Coronazeit fehle es vielen am gesunden Menschenverstand. "Wenn wir uns mehr auf die Gemeinschaft fokussieren würden und nicht so sehr auf uns selbst und dazu noch den Verstand einschalten würden, wären wir sicher in einer besseren Lage." Seine Tochter, sein Schwiegersohn und beide Enkel seien an Corona erkrankt, allerdings mit nur milden Verläufen.

Der Schauspieler und Sänger veröffentlicht an diesem Freitag (21.1.) sein drittes Country-Rock-Album "Bloor Street".

Erfolgs-DJ am Rollator - kranker Gigi D'Agostino meldete sich zurück

Der italienische DJ und Musikproduzent Gigi D'Agostino ("In My Mind", "L'Amour Toujours") hat sich wenige Wochen nach dem Bekanntwerden seiner Erkrankung wieder bei seinen Fans gemeldet. "Ich hoffe, dass mir dieses neue Jahr ein bisschen Frieden und Kraft schenkt...", schrieb der 54-Jährige auf der Social-Media-Plattform Instagram. Dazu postete er ein Foto, das ihn an einem Rollator zeigte. "Gib nicht auf, Legende" oder "nur Mut, Gigi" kommentierten einige Fans darunter.

Der gebürtig aus Turin in Norditalien stammende D'Agostino erlangte durch seine Partyhits aus der Zeit um die Jahrtausendwende Bekanntheit. Viele kennen noch die Musikvideos, wie etwa zu seinem Hit "The Riddle" (im Original von Nik Kershaw) oder "Bla Bla Bla", die eine laufende Zeichentrickfigur zeigen, die sich stetig verwandelt. Beide Lieder waren damals über Wochen in den deutschen Charts. 2018 schaffte er zusammen mit dem litauischen DJ Dynoro mit "In My Mind" einen Nummer-Eins-Hit in Deutschland.

Der Italiener hatte Mitte Dezember auf Instagram mitgeteilt, dass er krank sei. "Leider kämpfe ich seit einigen Monaten gegen eine schwere Krankheit, die mich sehr aggressiv angegriffen hat", schrieb er damals. Er sprach darin von einem "konstanten Schmerz". Was ihm genau fehlte, verriet er allerdings nicht.