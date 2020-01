An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Til Schweigers erster Kuss

Filmemacher Til Schweiger (56) erinnert sich mit Grauen an seinen ersten Kuss. "Der war schrecklich", sagte der Schauspieler und Regisseur ("Keinohrhasen") im Interview der "Augsburger Allgemeinen" (Montagausgabe). Es sei die Nachbarstochter gewesen.

"Sie hatte eine sehr große Zunge, und die hat sie mir so in den Hals gestopft, dass ich nur da gestanden bin wie das Reh vorm Scheinwerferlicht und dachte: 'Das ist also Küssen! Das ist aber ziemlich eklig'."

Auch mit der "Bild am Sonntag" (BamS) sprach Schweiger, dessen neuer Film "Die Hochzeit" in dieser Woche startet, über seine Erfahrungen in der Liebe. "Zehn- oder zwölfmal" sei er verliebt gewesen, sagte er der Zeitung. Und inzwischen könne er sich sogar vorstellen, noch einmal zu heiraten. "Ich würde auch noch mal gern Vater werden", sagte der Schauspieler, der derzeit Single ist, der BamS. Das sei aber alles gar nicht so einfach, "weil die Ansprüche steigen, je älter man wird". "Es ist schwieriger geworden, eine Frau zu finden."

Ottfried Fischer gegen rechts

Mit deutlichen Worten hat der deutsche Schauspieler Ottfried Fischer Aufklärung gegen Rassismus und Antisemitismus gefordert. Es gebe immer noch "Deppen", die rassistisch dächten, sagte der 66-Jährige der "Passauer Neuen Presse" (Samstag) in einem Gespräch über seinen Film "Otto Neururer - Hoffnungsvolle Finsternis".

"Was man dagegen tun kann, das muss man dagegen tun, um einen Frieden in der Gesellschaft herzustellen und auch auf den Schluss eines 'Nie wieder!' zu kommen", sagte Fischer. Juden sollten in Deutschland ohne Angst leben können.

Betty White: Prominenter Glückwunsch zum 98er

Millionen kennen sie aus "Golden Girls": Die US-Schauspielerin Betty White hat an ihrem 98. Geburtstag einen witzigen Videoglückwunsch von den Hollywood-Stars Sandra Bullock (55) und Ryan Reynolds (43) bekommen. In einem "Happy Birthday"-Ständchen überbieten sich die beiden, wer von ihnen die "Golden Girls"-Schauspielerin mehr möge.

"Von Sandy, die dich mehr liebt als Ryan", witzelt Bullock. "Von Ryan, der dich so viel mehr liebt als Sandy", trumpft Reynolds auf. Der Schauspieler veröffentlichte das singende Geplänkel am Freitag auf seinem Instagram-Account. White, Bullock und Reynolds standen 2009 gemeinsam für die romantische Komödie "Selbst ist die Braut" vor der Kamera.

Die Sitcom "Golden Girls" über vier ältere Damen in einer Wohngemeinschaft machte White in den 80er- und 90er-Jahren weltbekannt. Die am 17. Jänner 1922 im US-Staat Illinois geborene Schauspielerin arbeitet seit über 75 Jahren im Film- und Fernsehbusiness und schaffte es damit auch ins Guinness-Buch der Rekorde.

Céline Dion trauert um Mutter

Die Mutter der berühmten kanadischen Sängerin Céline Dion ist tot. Die auch wegen ihrer Fernsehauftritte und einer wohltätigen Stiftung bekannt gewordene Thérèse Dion starb im Alter von 92 Jahren, wie Céline Dion am Freitag mitteilte. "Mama, wir lieben dich so sehr", schrieb die französischsprachige kanadische Sängerin auf den Onlinediensten Twitter und Instagram.

Sie widmete ihrer Mutter einen bevorstehenden Auftritt am Freitagabend in der US-Stadt Miami. Die 51-Jährige wird aber trotz des Todesfalls wie geplant auf der Bühne stehen. Die Sängerin am Freitag postete aud sozialen Netzwerken ein altes Familienfoto, das ihre Eltern mit den insgesamt vierzehn Kindern zeigt. "Wir widmen dir die Show heute Abend und ich werde von ganzem Herzen für dich singen", führte Dion weiter aus. Im Rahmen ihrer "Courage"-Welttournee war am Freitagabend ein Auftritt in Miami (US-Staat Florida) geplant.