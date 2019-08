An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Opus-Sänger Rüdisser erkrankt - Austropopper müssen Konzerte absagen

Wegen einer Entzündung am Herzen bei Sänger Herwig Rüdisser muss die Austropop-Band Opus ("Live is Life") ihre kommenden Auftritte in Linz (24.) und im Tiroler Alpbach (30. August) absagen. Rüdisser befinde sich im Krankenhaus und müsse möglicherweise operiert werden, wie Opus-Gitarrist Ewald Pfleger am Montag in einer Aussendung mitteilte.

Ausgelöst wurde die Entzündung durch eine Infektion, wie es in dem Statement heißt. Die Band hoffe, "dass es Herwig bald besser geht, nach Auskunft der behandelnden Ärzte wird unser Sänger mit seiner Ausnahmestimme wieder ganz gesund und wir freuen uns schon auf die nächsten Shows mit ihm gemeinsam". Ein Auftritt der Opus-Band als Begleitung von Austropopper Boris Bukowski und Ex-STS-Mitglied Schiffkowitz am 31. August in Purkersdorf (NÖ) könne jedoch stattfinden.

Kim Kardashian: Ich würde alles für Paris Hilton tun

Reality-Star Kim Kardashian (38) hat It-Girl Paris Hilton (38) als ihre Entdeckerin gepriesen. "Ich würde wirklich alles für sie tun. Sie hat mir meine Karriere geschenkt. Das rechne ich ihr total an", sagte die US-Amerikanerin in einem Clip zu ihrer Show "Keeping Up with the Kardashians", der am Sonntag (Ortszeit) im US-Fernsehen ausgestrahlt wurde. Loyalität sei ihr sehr wichtig.

In dem Video zur neuen Staffel der Reality-Serie ist zu sehen, wie Kardashian in einem Musikvideo von Hilton mitspielt. Die beiden waren schon vor Kardashians Fernsehkarriere gut befreundet. Die Ehefrau von Rapper Kanye West (42) arbeitete damals für die Urenkelin des Hotelgründers Conrad Hilton und war 2003 in ihrer Show "The Simple Life" zu sehen.

Paul Simon besuchte Baumpflanzer auf Maui

Der US-Musiker Paul Simon (77) hat einen Baum auf der Hawaii-Insel Maui gepflanzt und sich über das dortige Waldsterben informiert. "Hier mit euch zu sitzen und eine Gemeinschaft zu bilden, ist ein echtes Privileg. Ich kann das kaum erklären", sagte Simon zu einer Gruppe von Umweltaktivisten, wie die lokale Zeitung "Star Advertiser" am Montag berichtete.



Bei der Aktion am Freitag pflanzte der Sänger zudem einen seltenen Baum im Auwahi Forest Reserve. Die Baumpflanzung ist Teil einer Aufforstung auf der zweitgrößten Insel des im Zentralpazifik gelegenen US-Bundesstaates Hawaii. In der Woche zuvor hatte der Simon & Garfunkel-Star ("Bridge Over Troubled Water") zwei Benefizkonzerte gegeben und die Einnahmen dem Projekt gespendet. Die Musik habe ihn an diesen Ort geführt. "Ich hoffe, euch bald wieder zu sehen", erklärte er.

Prinz Andrew zeigte sich "entsetzt" über Vorwürfe im Epstein-Skandal

Neun Tage nach dem Suizid des mutmaßlichen Sexualverbrechers Jeffrey Epstein hat sich der britische Prinz Andrew "entsetzt" über die Anschuldigungen gegen ihn in dem Missbrauchsskandal gezeigt. Der Buckingham Palast wies die Vorwürfe gegen den mittleren Sohn von Königin Elizabeth II. erneut zurück, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Sonntag berichtete.

Die Boulevard-Zeitung "Mail on Sunday" hatte zuvor ein Video veröffentlicht, das Prinz Andrew angeblich im Haus Epsteins zeigt. "Seine Königliche Hoheit verurteilt die Ausbeutung eines jeden Menschen, und die Andeutung, dass er ein solches Verhalten dulden, daran teilnehmen oder es unterstützen würde, ist abscheulich", erklärte der Buckingham Palast. Das von der "Mail on Sunday" veröffentlichte Video zeigt angeblich Prinz Andrew im Jahr 2010 im New Yorker Haus des US-Multimillionärs Epstein beim Abschied von einer jungen Frau.

Virginia Giuffre, eine der Hauptzeuginnen im Fall Epstein, sagte 2016 aus, sie habe als Minderjährige Sex mit Prinz Andrew gehabt. Der Buckingham Palast hat die Anschuldigung stets zurückgewiesen.

Andrew, ein Freund Epsteins?

Epstein war vor eineinhalb Wochen tot in seiner New Yorker Gefängniszelle aufgefunden worden. Am Sonntag bestätigte ein Gerichtsmediziner, dass sich der Ex-Investmentbanker erhängt habe.

Der 66-Jährige soll jahrelang minderjährige Mädchen sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben. Bei einer Verurteilung hätten Epstein, der gute Kontakte zu Politikern und Prominenten hatte, bis zu 45 Jahre Haft gedroht. Zu seinen Freunden zählten einst Ex-US-Präsident Bill Clinton und der heutige Präsident Donald Trump.

Auch Prinz Andrew wird in Berichten häufig als Freund Epsteins genannt. Er war zehn Jahre lang britischer Sondergesandter für internationalen Handel und Investment. Nach massiver Kritik an seinen Beziehungen zu Epstein und anderen kontroversen Persönlichkeiten gab er den Posten 2011 jedoch auf.

"Grey's Anatomy"-Star Camilla Luddington heiratete am Meer

"Grey's Anatomy"-Star Camilla Luddington (35) hat am Wochenende an der Küste Kaliforniens ihren Freund Matthew Alan geheiratet. "Ich habe Matt immer gesagt, dass ich einfach nur das Meer sehen will. Das war die eine Sache", sagte die britische Schauspielerin am Sonntag (Ortszeit) dem "People"-Magazin. Bei dem Fest nahmen demnach die 70 engsten Freunde des Paares teil.

Die beiden sind bereits seit elf Jahren zusammen, 2017 kam Tochter Hayden zur Welt. Darum habe es sich bereits vorher so angefühlt, als seien sie verheiratet. "Um ehrlich zu sein: Ich bin einfach nur aufgeregt auf das neue Normale des ehelichen Lebens."

Luddington übernahm 2011 für den US-Fernsehfilm "William und Kate – Ein Märchen wird wahr" die Rolle der bürgerlichen Frau von Prinz William, Kate Middleton. Seit 2012 spielt sie in der Krankenhausserie "Grey's Anatomy" die Oberärztin Dr. Josephine Wilson. Alan arbeitet ebenfalls als Schauspieler und ist in Serien wie "Castle Rock" oder "Tote Mädchen lügen nicht" zu sehen.