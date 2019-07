Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Oben ohne auf dem Klo

Na sowas! Was ist denn das? Lena Meyer-Landrut - die blanken Brüste lediglich mit dem Arm bedeckt - auf einer öffentlichen Toilette!? Was macht die Sängerin denn (mindestens) halbnackt in dem WC? Wurde sie etwa von Paparazzi erwischt, als sie ... ja, was hat sie da eigentlich entblößt auf dem stillen Örtchen getan?

Während sie den linken Arm über ihre Brüste legt, streckt sie die rechte Hand Richtung Kamera, so, als ob die Sängerin der knipsenden Person hinter dieser Einhalt gebieten will. Der leicht geöffnete Mund scheint gerade Worte des Einwands an den Fotografen zu richten. Was wie ein ungewollter Schnappschuss aussieht, dient in Wirklichkeit als Marketing-Gag. Auf Instagram gepostet fügt Lena dem Foto die Worte bei: "Langsam langsam ... but new music is coming sooner than u might think". Offenbar dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis Lena ihre Fans mit einem neuen Album begeistert. Und bis dahin darf man sich an viel nackter Haut erfreuen.

Heißer Hingucker auf Mallorca

Seit nunmehr 13 Jahren ist Carina an der Seite von Dieter Bohlen. Der wiederum wird nicht müde, seine Liebste zu filmen und den schönen Anblick mit seiner Fangemeinde zu teilen. Zu Recht, ist Carina in ihrem blauen Bikini doch ein echter Hingucker. Das Kurzvideo hat der Musiker übrigens während des gemeinsamen Urlaubs auf Mallorca gedreht. So lässt es sich urlauben!

Stefan Mross ist süchtig nach Beifall

Stefan Mross, Musiker und Moderator, ist süchtig nach Beifall. Echo, Bambi und Goldene Schallplatten seien nur Bonbons. "Ich habe die Gier nach Applaus", sagte Mross der Münchner "tz" (Samstag). Und weiter: "Der größte Erfolg für mich ist es, von den Menschen beklatscht zu werden. Das liebe ich sehr."

© Getty Images/Hannes Magerstaedt

Nach 30 Jahren auf der Bühne, davon seit 15 Jahren als Moderator der ARD-Sendung "Immer wieder sonntags", sehe er Applaus mittlerweile nicht mehr als selbstverständlich, sondern mit viel Respekt. Heute nehme er sich auch mehr Freiheiten als früher - da werde er "schon mal zu Rampensau", sagte der Oberbayer. So viele Sendungen mit dieser Musikfarbe gebe es nicht mehr. "Dass wir auch zu den Überlebenden gehören, freut mich schon sehr."