Rockband Revolverheld stellt sich gegen Gloria von Thurn und Taxis

Die Band Revolverheld hat sich bei den Regensburger Schlossfestspielen entschieden gegen ihre Gastgeberin Gloria Fürstin von Thurn und Taxis gestellt. "Wir spielen hier auf dem Grund einer Frau, mit deren Werten wir überhaupt nicht übereinstimmen", sagte Sänger Johannes Strate Sonntagabend bei dem Konzert unter Applaus, wie ein Video auf der Instagram-Seite der Band zeigt.

Die Band habe das Konzert im Vorfeld sehr kontrovers diskutiert. "Nächstenliebe bedeutet für uns, dass wir Menschen, egal, woher sie kommen, welche Herkunft sie haben, welche Hautfarbe sie haben, welcher Religion sie angehören, dass wir sie hier mit offenen Armen empfangen und nicht elendig im Mittelmeer verrecken lassen", sagte Strate an die Adresse der konservativen Fürstin, die immer wieder mit umstrittenen Aussagen (die bekannteste: "Der Schwarze schnackselt gern") Schlagzeilen macht. "Nächstenliebe bedeutet eben auch, dass wir den systematischen Missbrauch, der in der katholischen Kirche so lange stattgefunden hat, dass wir den nicht bagatellisieren, sondern dass wir die Opfer ernst nehmen."

» Das sehe ich ganz locker «

Die Angegriffene selbst blieb gelassen. "Das sehe ich ganz locker", sagte sie dem Bayerischen Rundfunk. "Wahrscheinlich haben sie sich das gut überlegt und gesagt, das müssen wir jetzt machen, wir sind schließlich Künstler. Und Gott sei Dank kann man heute noch seine Meinung sagen. Insofern können wir da ganz froh sein."

Gloria Fürstin von Thurn und Taxis gilt als sehr konservativ und ebenso katholisch. Im März wurde sie beispielsweise dafür kritisiert, dass sie am Weltfamilienkongress in Verona teilnahm, der als Sammelpunkt erzkonservativer Katholiken und rechter Politiker gilt. Ein linkes Regensburger Bündnis hatte zum Boykott der Festspiele aufgerufen, deren Schirmherrin von Thurn und Taxis ist.

Cathy Hummels über Fernbeziehung

© Alexandra Beier / POOL / AFP Cathy und Mats Hummels

Cathy Hummels kommt mit ihrer Fernbeziehung mit Ehemann und Fußballspieler Mats Hummels (30) gut klar. "Wir kriegen das im Moment sehr gut hin, er ist ja schon seit fast einem Monat weg und wir sehen uns oft", sagte die Influencerin (31) am Montag in München bei einer Vorstellung ihrer neuen Dirndl-Kollektion.

An der Fernbeziehung wird sich zunächst auch nichts ändern. Ihr Mann ist vom FC Bayern nach Borussia Dortmund gewechselt. Sie möchte mit ihrem Sohn Ludwig erstmal in München bleiben. "Das wird so eine Pendelveranstaltung werden." Jeder müsse für sich selbst eine Balance finden. "Das gelingt uns im Moment ganz gut", so die 31-Jährige.

Das Haus in München wollen sie deshalb behalten. Gerade sucht die Familie aber auch eine Bleibe in Dortmund. "Ich bin sehr gerne in Dortmund, ich hab dort achteinhalb Jahre gewohnt und viele Freunde."

Neuer James-Bond-Film: Eine Frau soll 007 spielen - aber nur kurz

Die Macher des noch unbetitelten 25. James-Bond-Films haben sich für die Handlung des kommenden Agentenabenteuers laut einem Zeitungsbericht einen besonderen Coup ausgedacht. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll Agent 007 zumindest zu Beginn von "Bond 25" eine farbige Frau sein.

© Slaven Vlasic/Getty Images for Metro Goldwyn Mayer Pictures/AFP Schauspielerin Lashana Lynch

Die britische Boulevardzeitung "Daily Mail" berichtete, dass Schauspielerin Lashana Lynch ("Captain Marvel") zunächst die Nummer mit der Lizenz zum Töten bekommen solle, nachdem James Bond (Daniel Craig) den Dienst quittiert habe. Die Produzenten äußerten sich zu diesen Spekulationen zunächst nicht.

Schon bei der Vorstellung der Besetzung im April hatten die Macher allerdings mitgeteilt, dass Bond anfangs im Ruhestand ist. Die "Daily Mail" zitierte nun einen Insider: "Es gibt eine zentrale Szene zu Beginn des Films, in der (Geheimdienst-Chef) M sagt: 'Kommen Sie rein, 007', und dann kommt Lashana herein, die schwarz ist, wunderschön und eine Frau." Craigs Nachfolgerin solle die 31-Jährige jedoch nicht werden. Denn Bond kehre aus dem Ruhestand zurück.



"Bond 25" soll im April 2020 in die Kinos kommen und wird wohl Craigs letzter Einsatz als Geheimagent sein. Über einen Nachfolger spekulierten britischen Medien immer wieder. Dass Bond irgendwann von einer Frau gespielt wird, hatte Produzentin Barbara Broccoli ausgeschlossen. "Er ist ein männlicher Held. Er wurde als Mann geschrieben", sagte sie im vergangenen Jahr dem "Guardian". "Und das ist gut so. Wir müssen keine männlichen Charaktere in Frauen verwandeln. Lasst uns lieber mehr weibliche Charaktere erschaffen."

Das sagt Beyoncé über Meghans Sohn Archie

Am Sonntag besuchten Herzogin Meghan und Prinz Harry die Europapremiere von „Der König der Löwen“. Dort trafen die beiden Royals auch auf Sängerin Beyoncé und deren Ehemann, Rapper Jay-Z. Beyoncé sang den Titelsong.