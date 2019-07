Die neuesten Infos und Gerüchte aus der Welt der Prominenten täglich aktualisiert

Gerard Depardieu verkaufte Pariser Gourmetrestaurant

Als Gourmet ist der französische Schauspieler Gerard Depardieu bekannt - doch von seinem Pariser Feinschmeckerlokal hat er genug. Der 70-Jährige hat das Restaurant "La Fontaine Gaillon" im Zentrum der französischen Hauptstadt bereits im Juni verkauft, wie am Montag bekannt wurde. Nach Angaben des Auktionshauses Ader will er das Inventar am 11. Juli versteigern - inklusive Weinkeller.

Das Restaurant in der Nähe der alten Pariser Oper hatte im Gastronomieführer Gault & Millau die Note 13 von 20 und zwei Kochmützen. Versteigert werden unter anderem das Geschirr, Tische, Stühle, Kristallleuchter sowie die Küchenausrüstung, die Spitzenkoch Pascal Lognon-Duval im Auftrag Depardieus nutzte. Allein die Weine dürften pro Flasche rund 6.000 Euro einbringen.

Der Schauspieler hatte das Restaurant 2003 eröffnet. Depardieu besitzt in Frankreich auch einige Weingüter und in Paris zudem Feinkostläden, die er abstoßen will. Bereits 2015 hatte er angekündigt, seinen gesamten Besitz in Frankreich zu verkaufen.

Depardieu erlangte mit Filmen wie "Green Card" und "Cyrano de Bergerac" Weltruhm. 2012 hatte Depardieu aus steuerlichen Gründen seinen Wohnsitz aus Frankreich verlegt. 2013 nahm er die russische Staatsbürgerschaft an, die Präsident Wladimir Putin ihm persönlich angeboten hatte.

Ethan Hawke ist stolz auf Tochter Maya

US-Schauspieler Ethan Hawke ("Before Sunrise") ist stolz auf seine älteste Tochter, die in der neuen Staffel der Serie "Stranger Things" mitspielt. "Meine Damen und Herren, lernt MAYA HAWKE kennen. Sie ist eine echte Nummer", schrieb der 48-Jährige am Wochenende auf Instagram. Davor zählte der stolze Papa mehrere Produktionen auf, in der seine Tochter ebenfalls zu sehen war.



Die 20-jährige Nachwuchsschauspielerin ist die gemeinsame Tochter von Hawke und seiner Kollegin Uma Thurman (49). Sie begann bereits in der High School mit der Schauspielerei und ergatterte später kleinere Rollen. In der dritten Staffel der Science-Fiction-Serie "Stranger Things", die seit der vergangenen Woche bei Netflix läuft, spielt sie die Eisverkäuferin Robin.

Felix van Deventer ist Papa geworden

Der Schauspieler Felix van Deventer ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten") ist zum ersten Mal Vater geworden. Bei Instagram schrieb der 23-Jährige: "Ich werde dich immer beschützen NOAH." Dazu ist eine kleine Babyhand und der Finger eines Erwachsenen zu sehen. Die Zahlenkombination 06072019 (6. Juli 2019) deutet auf Samstag als Geburtsdatum hin.

Die frohe Botschaft, dass er Vater wird, hatte van Deventer im Januar im australischen Dschungelcamp verkündet. Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" war der Schauspieler Zweiter geworden. Felix van Deventer spielt bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" seit Sommer 2014 die Rolle des Jonas Seefeld.

Melania Trump bekam Skulptur in ihrem slowenischen Heimatort

Die aus Slowenien stammende US-Präsidentengattin Melania Trump (49) hat in ihrem Geburtsland eine lebensgroße Skulptur erhalten. Das aus Holz geschnitzte, recht grobschlächtig wirkende Ebenbild der amerikanischen First Lady wurde am Freitag in einem Waldstück nahe ihrem Heimatort Sevnica im Südosten des Landes enthüllt, wie slowenische Medien am Wochenende berichteten.

Die hölzerne Melania steht auf einem efeubewachsenen Sockel und winkt ihrer Heimatstadt zu. Ihren Körper umhüllt ein himmelblaues Kleid, wie es die Präsidentengattin bei der Amtseinführung von Donald Trump im Jänner 2017 getragen hatte.

Das Werk ist eine Schöpfung des amerikanischen Street-Art-Künstlers Brad Downey. Es ist Teil eines Kunstprojekts mit dem Namen "Ta Eho" (Dieses Echo), das mit einer Ausstellung des Amerikaners in der 90 Kilometer entfernten Hauptstadt Ljubljana gekoppelt ist. Nach Aussagen des Künstlers gehe es ihm darum, das Verhältnis der örtlichen Bevölkerung zur prominenten Landestochter zu erforschen.

Das Verhältnis von Melania Trump zu ihrer 5.000-Einwohner-Heimatstadt Sevnica ist ein wenig inniges. Sie wuchs zwar dort auf und besuchte die achtklassige Volksschule. Doch seit mehr als 30 Jahren war sie dort nicht mehr zu Besuch.

Im Gegenzug reagierten die Bewohner des Ortes mit Gleichgültigkeit auf Melanias jähen Aufstieg zur First Lady. Dennoch entwickelte sich seitdem eine lebhafte Souvenir-Industrie mit nach ihr benannten Weinen, Schokoladen, Torten, Kosmetika und anderen Produkten. Die Abnehmer sind vor allem amerikanische Touristen, die auf den Spuren der Präsidentengattin wandeln.

Der 39-jährige Downey lebt in Berlin. Dort war er 2008 aufgefallen, als er im Rahmen einer Aktion das Kaufhaus des Westens (KaDeWe) mit grüner Farbe besprühte.

Mit dem Titel "Ta Eho" will sich Downey auch auf den antiken Mythos von der Nymphe Echo beziehen. Diese sollte im Auftrag des Obergottes Zeus dessen Frau Hera mit Geschichtenerzählen unterhalten, während er seinen amourösen Abenteuern nachging. Als Hera dem Komplott auf die Schliche kam, bestrafte sie die Nymphe damit, dass sie nicht mehr eigenständig sprechen und nur mehr noch die letzten an sie gerichteten Worte zu wiederholen vermochte. So war Echo unfähig, dem schönen Jüngling Narziss ihre Liebe zu gestehen.