Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Cathy Hummels: Das ändert sich in ihrem Leben

Nach dem überraschenden Wechsel von Fußball-Star Mats Hummels, 30, vom FC Bayern zurück nach Dortmund wechselt, kochte die Gerüchteküche hoch. Es wurde spekuliert, ob Cathy Hummels und Sohnemann Ludwig mit in den Ruhrpott ziehen oder lieber in München bleiben. Nun spricht Cathy Klartext

"Ich denke jeder weiß, dass Familie für mich an erster Stelle steht! Aus diesem Grund ist es selbstverständlich, dass ich im Interesse und zum Wohl von meinem Kind handle", schreibt sie. Gerüchten, die Beziehung könnte in Gefahr sein, erteilt sie eine klare Absage: "Unsere kleine Familie wird auf jeden Fall zusammenbleiben, aber mit Kind kann man eben nicht von heute auf morgen umziehen." Cathy Hummels wird demnach mit Sohnemann Ludwig zunächst weiter in München leben. "Ich möchte Ludwig nicht von heute auf morgen aus seinem gewohnten Umfeld reißen", argumentiert sie.

Blick in die Zukunft

Ihre Wohnung in München werden die Hummels aber nicht aufgeben, stattdessen "arbeiten wir daran, uns erneut eine schöne 2. Heimat in Dortmund neben München aufzubauen." Es sieht also so aus, als planten die Hummels nach dem Karriereende von Mats Hummels München wieder zur festen Heimat zu machen.

Karlie Kloss feierte noch einmal Hochzeit

US-Model Karlie Kloss (26) hat acht Monate nach der Hochzeit mit Joshua Kushner (34) noch mal kräftig gefeiert. Auf einer Party im Stile des Wilden Westens auf einer Luxusranch im US-Bundesstaat Wyoming waren am Wochenende unter anderem Sängerin Katy Perry und ihr Freund Orlando Bloom eingeladen.

» Das beste Wochenende aller Zeiten «

© 2019 Getty Images

"Ein wunderbares Wochenende des Geliebtwerdens und um die Liebe zu feiern", schrieb der Schauspieler Bloom am Montag auf Instagram. "Das beste Wochenende aller Zeiten", schrieb Kloss zu einem Foto, das ein Feuerwerk über der Ranch zeigt.

Das Model und der Geschäftsmann sind seit 2012 liiert und haben im Oktober bei einer kleinen jüdischen Zeremonie im US-Bundesstaat New York geheiratet. Kushners älterer Bruder Jared ist mit Ivanka Trump verheiratet, der Tochter von US-Präsident Donald Trump. Kloss moderierte kürzlich die 17. Staffel der US-Castingshow "Project Runway", die zuvor jahrelang von Heidi Klum präsentiert worden war.

Boris Becker: Tennis-Trophäen werden zwangsversteigert

© AFP or licensors

Tennis-Trophäen und Erinnerungsstücke aus dem Besitz von Boris Becker werden vom heutigen Montag an zwangsversteigert. Bei der Online-Auktion werden mehrere Repliken von Pokalen angeboten, die der 51-jährige Deutsche für Siege bei großen Tennisturnieren erhielt. Darunter ist eine Kopie des Challenge Cup von Wimbledon.

Auktionshaus Wyles Hardy

Zum Verkauf steht auch die Finalisten-Medaille, die Becker nach seiner Niederlage im Wimbledon-Finale gegen den Schweden Stefan Edberg 1990 erhielt. Insgesamt stehen 82 Objekte zum Verkauf, darunter auch Tennisschläger, Fotos und Uhren des einstigen Weltranglistenersten. Die Versteigerung des Auktionshauses Wyles Hardy läuft bis zum 11. Juli.

© Wyles Hardy

Becker war 2017 von einem Konkursgericht in London wegen unbeglichener Schulden für zahlungsunfähig erklärt worden. Der dreifache Wimbledon-Sieger erklärt daraufhin vor einem Jahr zur allgemeinen Überraschung, er genieße diplomatische Immunität: Er sei zum Sport-Attache der Vertretung der Zentralafrikanischen Republik bei der EU in Brüssel berufen worden. Damit wurde die Versteigerung seiner Erinnerungsstücke vorerst gestoppt.

Das Außenministerium des afrikanischen Staates sprach aber von einer Fälschung. Im Dezember kündigte Becker dann an, er mache nicht länger einen Diplomatenstatus geltend. Damit wurde der Weg frei für die Zwangsversteigerung.