Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Sarah Connor: Song als Geste an Bode Miller

Letzten Sommer wurde für Ex-Ski-Star Bode Miller der Albtraum aller Eltern traurige Gewissheit. Er verlor seine erst einjährige Tochter Emmy bei einem tragischen Unglück. Sarah Connor reagiert fast genau ein Jahr danach mit einer rührenden Geste: Sie widmet Emmy ihr Lied "Flugzeug aus Papier".

» Ich konnte das Foto nicht vergessen «

"Es hat mich wahnsinnig berührt, weil ich selbst einen kleinen Sohn im gleichen Alter habe", verrät die Sängerin im Interview mit "Bild". "Ich konnte das Foto nicht vergessen, das Emmys Mutter kurz danach auf Instagram gepostet hat", gibt der "Wie schön Du bist"-Star ganz offen zu.

Unendlich trauriger Abschiedstext

"Es zeigt sie mit ihrem kleinen Mädchen im Arm, das an viele Schläuche und Kabel angeschlossen ist und darunter ein unendlich trauriger Abschiedstext", erinnert sich Sarah Connor. "Das hat mich tagelang nicht losgelassen.“



Die Musikerin sei von ihrem Produzenten Nico Rebscher kurz drauf im Studio gefragt worden, was sie machen wolle. Sie habe geantwortet, dass sie ein Lied für Emmy und ihre Familie schreiben möchte. So sei "Flugzeug aus Papier" entstanden.

Lena Meyer-Landrut will Schauspielerin werden

© APA/AFP/Odd ANDERSEN

Die Sängerin und ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut hat große Pläne: Die 27-Jährige möchte im Filmbusiness durchstarten. "Die Schauspielerei reizt mich schon länger", verriet sie der deutschen "GALA" am Rande der Filmfestspiele in Cannes.

» Ich habe mich lange nicht getraut «

"Ich habe mich lange nicht getraut, den Schritt in Richtung Schauspielerei zu wagen, weil ich weiß, dass da viele Augen auf mich gerichtet sind, die mich nicht unvoreingenommen angucken." Seit einiger Zeit nehme sie Schauspielunterricht. "Rollenangebote gab es schon, das richtige war aber noch nicht dabei. Wenn es kommen soll, dann wird es auch kommen!"



Heiner Lauterbach ist jetzt Honorarprofessor

© APA/dpa/Christoph Soeder

Der deutsche Schauspieler Heiner Lauterbach (66) ist jetzt Honorarprofessor. Der Titel "Professor für Schauspiel, Film und Fernsehen" wurde ihm am Montag von der privaten Hochschule Macromedia in Berlin verliehen. "Ein normaler Tag für die Menschheit, ein großer Tag für mich", sagte Lauterbach bei der Zeremonie.

Plaudern über "Oldschool-Dinge"

Bei den Gesprächen mit seinen Studenten und Studentinnen soll es ihm zufolge um die digitale Welt gehen: "Wie stellen wir uns auf zwischen YouTube-Videos und Streamingdiensten?" Lauterbach will aber auch über "Oldschool-Dinge" reden: Theater, Film, die Fernsehlandschaft, Requisite und Maske.

© dpa-Zentralbild/Jan Woitas

Was am Beruf des Schauspielers heute anders ist als früher? "Es hat sich erweitert durch die Digitalisierung", sagte Lauterbach der Deutschen Presse-Agentur. "Es gibt wesentlich mehr Baustellen, auf denen man tätig sein kann. Erst war das Theater, dann Kino, Film, Hörfunk. Jetzt kommen die ganzen Streamingdienste, die neue Formate aufmachen. Serien gab es vorher auch schon, aber nicht in diesem Sinne, dass sie weltweit richtig gut geworden sind."

Er spricht über seine Tochter

Lauterbach erzählte auf der Bühne auch von seiner 16 Jahre alten Tochter, die Schauspielerin werden wolle. Diese habe "ganz viel Talent" und drehe schon sehr gerne. "Die große Leidenschaft für die Schauspielerei als solches fehlt mir da noch ein bisschen bei ihr. Denn dann würde sie unbedingt gerne Theater spielen wollen." Er rede mit Engelszungen auf sie ein, dass sie eine vernünftige Schauspielschule besuchen und Theater spielen solle. "Ich glaube, insgeheim träumt sie von einer ruckartigen Hollywoodkarriere."