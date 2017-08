Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Tom Cruise bei Dreharbeiten verletzt

US-Filmstar Tom Cruise hat sich Video-Aufnahmen zufolge bei Dreharbeiten für den neuen Spionagethriller "Mission: Impossible 6" verletzt. Der "Hollywood Reporter" berichtete am Sonntag von dem missglückten Stunt, der sich nur Stunden zuvor am Set in London zugetragen haben soll. Bald darauf wurde auf "YouTube" ein Video veröffentlicht.

© APA/ANGELA WEISS / AFP

Es zeigt den 55-Jährigen, wie er einen Sprung von einem Gebäude zu einem anderen macht und dabei sein Ziel verfehlt. Ob er sich Knochen brach oder eine innere Verletzung davontrug, war zunächst nicht bekannt.

Cruise, der während des Sprungs angeseilt war, zieht sich in dem Video selbst an der zunächst verfehlten Mauer hoch, hat aber danach beim Gehen erhebliche Schwierigkeiten und wird schließlich von Mitgliedern seines Teams versorgt. Sein Agent reagierte nach Angaben des Branchenblattes vorerst nicht auf Anfragen.

Der 55-jährige Cruise hat in der Vergangenheit häufig die Stunts der von ihm gespielten Actionhelden selbst ausgeführt, beispielsweise bei Sprüngen, als Flugzeugpilot, auf dem Motorrad oder am Steuerrad bei gefährlichen Straßenrennen. Die sechste Folge der "Mission Impossible"-Reihe wird wieder von Regisseur Christopher McQuarrie gedreht. Neben Cruise spielen Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Angela Bassett and Alec Baldwin mit. Der Film soll Ende Juli 2018 zu sehen sein.

Heiraten nach Art der Katze

Ihre eigene Trauung mit Lucas Cordalis hat Daniela Katzenberger schon im Fernsehen zelebriert, nun will die 30-Jährige in einer neuen TV-Show anderen Paaren zur Traumhochzeit verhelfen: "Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis" heißt die Sendung, die Ende September auf RTL II starten soll. Moderiert wird die Show von Katzenberger.

© imago/Lumma Foto

Insgesamt sind derzeit vier Folgen geplant. Jeweils drei Paare treten in der Sendung gegeneinander an - mit einem Budget von nur 4.000 Euro. Wer die schönste Hochzeit ausrichtet, der gewinnt eine Traumreise. Katzenberger steht für die Entscheidung auch ihr Hochzeitsplaner Eric Schroth zu Seite.

Im Pyjama zu den Teen Choice Awards

Stylisch oder übertrieben? Die 20-jährige Sängerin und Schauspielerin Zendaya pfeift jedenfalls auf alle modischen Konventionen und erscheint im gestreiften Pyjama-Look zu den "Teen Choice Awards" - zumindest erinnert der Zweiteiler stark an ein Schlafgewand.

© imago/ZUMA Press

Ein Hingucker ist die Schauspielerin in diesem Teil aber allemal. Ihr modisches Stilgefühl brachte ihr schließlich in der Kategorie Fashion den Preis "Choice Style: Female" ein.

So kennen ihre Fans Youtube-Star Dagi Bee gar nicht ...

© imago/Future Image

So sieht man Dagi Bee selten! Der Youtube-Star wirkt in einem aktuellen Video bedrückt und nachdenklich. Die 22-Jährige ringt in dem 3-minütigen Clip regelrecht um Worte:





Country-Legende bricht Konzert ab

US-Countrylegende Willie Nelson (84) hat einen Auftritt wegen gesundheitlicher Probleme vorzeitig beendet. Es tue ihm leid, dass er das Konzert in Salt Lake City im Bundesstaat Utah am Sonntagabend (Ortszeit) nicht habe zu Ende spielen können, verkündete Nelson wenig später auf seinem Twitter-Kanal. Als Grund gab er an, in der rund 1300 Meter hoch gelegenen Stadt höhenkrank geworden zu sein.

© imago/ZUMA Press Willie Nelson

"Ich fühle mich nun besser", schrieb Nelson. Angaben von Konzertbesuchern zufolge soll Nelson bei seinem Auftritt von Anfang an schlapp gewirkt und dann nach etwa einer halben Stunde die Bühne verlassen haben.