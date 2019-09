An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Schwarzenegger in Lederhose

Arnold Schwarzenegger, Schauspieler und Ex-Gouverneur von Kalifornien, hat auf dem Oktoberfest zum Taktstock gegriffen. Der 72-Jährige dirigierte am Sonntagabend im Marstall-Festzelt auf der Bühne die Band Münchner Zwietracht. In kurzer Lederhose und hellem Hemd hatte der "Terminator"-Darsteller dabei sichtlich Spaß.



© imago images/Future Image Arnold Schwarzenegger mit seiner Freundin Heather Milligan und Wiesnwirt Siegfried Able auf dem Oktoberfest 2019

Es ist nicht der erste Besuch des Steirers auf dem größten Volksfest der Welt: Erst im vergangenen Jahr hatte Schwarzenegger - mit weißem Vollbart, Sohn Patrick und Schauspieler Ralf Moeller - der Wiesn einen Besuch abgestattet.

Nach Schock-Fotos: So geht es Aaron Carter

© www.PPS.at

US-Popsänger Aaron Carter (31, "Crush On You") wird der Streit mit seinen Geschwistern zu viel. In seinen Social-Media-Kanälen bittet er um Liebe - und darum, in Ruhe gelassen zu werden. "So lange ich mich erinnern kann, wollte ich nur bedingungslose Liebe und habe auf wahre Stabilität in unserer Familie gehofft", schrieb der Bruder von Backstreet-Boys-Sänger Nick Carter (39) am Sonntag (Ortszeit) bei Instagram. "Alles, was ich will, ist Liebe."

Er beruhigte seine Follower und betonte, er sei "okay". Er habe sich einfach entschieden, keine Angst mehr zu haben - nicht vor seiner Vergangenheit, nicht vor der Wahrheit und vor niemandem außer Gott. Und weiter: "Ich bitte euch darum, mich allein und die Justiz ihre Arbeit machen zu lassen."

Vor wenigen Tagen hatten Aarons Bruder Nick und seine Zwillingsschwester Angel (31) nach eigenen Worten ein Kontaktverbot beantragt. Die Begründung: Aaron habe erklärt, er trage Gedanken in sich, Nicks schwangerer Frau, ihrem ungeborenen Kind und Angel etwas anzutun. Wie das People-Magazin "TMZ" berichtete, wurde ein Anhörungstermin in der Sache für den 16. Oktober festgesetzt.

Aaron Carter hatte zuvor in einer US-Sendung über jahrelangen Drogenkonsum gesprochen. Er nehme derzeit mehrere Medikamente, um seine psychischen Probleme in den Griff zu bekommen, sei aber seit zwei Jahren clean, sagte der frühere Kinderstar, der seit Jahren an einem Comeback als Musiker arbeitet.

Filmikone und Sexsymbol Brigitte Bardot wird 85

Über Brigitte Bardot wurde so viel geschrieben wie kaum über einen anderen französischen Star. Mittlerweile ist die Liste der Biografien über das Sexsymbol der 60er-Jahre fast ebenso lang wie die der Filme. Allein seit Anfang des Jahres erschienen vier Titel über die Leinwandikone, die am Samstag (28. September) 85 wird. Einer davon heißt "Das Rätsel Brigitte Bardot". Zurecht.

© imago/Prod.DB



Kaum eine andere Filmlegende wirft so viele Fragen auf wie Bardot. Denn ihr Leben ist eine Geschichte voller Extreme. Auf dem Höhepunkt ihres Ruhms hat die einst blonde Schönheit nach über 45 Filmen und 80 Liedern ihre Karriere abgebrochen. Die Begründung: In dieser Zeit sei ihr Leben sinnlos und oberflächlich gewesen, wie sie in ihrer im Jahr 2018 veröffentlichten Biografie "Tränen des Kampfes" schrieb. Die Zeit sei grauenerregend gewesen, erinnerte sich Bardot. Ein Martyrium.



Ihre Auftritte hatten zu Hysterie und Massenaufläufen geführt. Denn BB, wie die 1934 geborene Französin aus erzkonservativem Pariser Elternhaus auch genannt wird, gehörte damals zu den schönsten, begehrtesten und erotischsten Filmstars. Nur 95 Minuten hatten gereicht, um 1956 aus ihr einen Weltstar zu machen. In dem Film "Und immer lockt das Weib" spielt sie eine laszive junge Frau, die nach Abenteuern mit Männern sucht. In dem Drama rekelt sie sich im Evakostüm im Sand von St. Tropez. In einem Frankreich, in dem schon barfüßig zu tanzen ein mittlerer Skandal war, brach die verführerische Schmollmund-Blondine alle Tabus. Sie schockierte eine ganze Nation. Als Hure und Schlampe wurde sie vom braven Bürgertum beschimpft.

© imago/Prod.DB

Von einem Extrem ins andere fiel sie 1973 mit ihrer Entscheidung, sich vor dem Rummel und den Beschimpfungen in ihre Villa "La Madrague" in St. Tropez zu flüchten und sich dort zurückzuziehen. Damals war Bardot noch keine Vierzig. Ihr Abschied war radikal und endgültig. Mit derselben Kompromisslosigkeit, die ihre Karriere prägte, widmete sie sich dem Kampf gegen Robbenjagd, Tierversuche und grausame Schlachtmethoden. Sie verkaufte einen Teil ihres Hab und Guts und gründete 1986 die Tierschutzorganisation Fondation Brigitte Bardot mit Sitz in Paris und rund 40 Mitarbeitern. Seit über 40 Jahren lebt sie zurückgezogen in ihrem Haus am Strand von St. Tropez zusammen mit ihren Vierbeinern, die sie aus Tierheimen und Zirkussen holt.

© APA/EPA/epa Oliver Weiken Brigitte Bardot, 2006

Homer Simpson bei den Emmys von Klavier erschlagen

Die britischen Emmy Awards mussten heuer ohne Moderator auskommen. Naja, nicht ganz ohne: Denn TV-Figur Homer Simpson hatte die Ehre, die Zuschauer zu Beginn der Show zu begrüßen.

Doch dann wurde der gelbe TV-Star plötzlich von einem herunterfallenden Klavier erschlagen und der Schauspieler Anthony Anderson musste kurzerhand einspringen. Bisher äußerten sich die Serienmacher noch nicht darüber, wie es Homer nach dem Klavier-Unfall geht ...