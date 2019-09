An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

So gratulierte Meghan ihrem Harry zum Geburtstag

Prinz Harry feierte am 15. September seinen 35. Geburtstag und die royale Familie gratulierte ihm unter anderem auf Social Media - allen voran seine Frau, Herzogin Meghan. Sie schrieb rührende Worte unter das offizielle Statement und postete ein süßes Bild von sich und Baby Archie:

"Ich wünsche Seiner Königlichen Hoheit Prinz Harry, dem Herzog von Sussex, alles Gute zum Geburtstag!", schrieb Meghan und fügte liebevoll hinzu: "Dein Engagement für die Anliegen, die dir so am Herzen liegen, inspiriert mich jeden Tag. Du bist der beste Ehemann und der wunderbarste Vater für unseren Sohn. Wir lieben dich ❤ Happiest birthday!"

Auch Prinz William und Herzogin Kate gratulierten herzlich, ebenso wie seine Großmutter Queen Elizabeth II.

Brad Pitt darf mit echtem Astronauten telefonieren

Nach seiner Rolle als Astronaut in dem Film "Ad Astra - Zu den Sternen" darf der US-Schauspieler Brad Pitt (55) nun mit einem echten Astronauten der US-Raumfahrtbehörde NASA telefonieren. Pitt werde am Montag mit dem NASA-Astronauten Nick Hague sprechen, der auf der Internationalen Raumstation ISS stationiert ist, teilte die US-Raumfahrtbehörde am Sonntag mit.

© imago images / ZUMA Press

Das Telefonat werde live auf der NASA-Webseite übertragen. Hague werde dem Schauspieler alle Fragen darüber beantworten, wie es als Astronaut auf der ISS sei.



In dem Film "Ad Astra - Zu den Sternen", der in der kommenden Woche in die Kinos kommen soll und an dessen Entstehung die NASA beteiligt war, spielt Pitt einen Astronauten, der unter anderem zum Mond und zum Mars reist.



Stardesigner Luigi Colani ist tot

Er stürmte voran, er wollte immer mehr als das momentan Mögliche, er grollte, wenn andere nicht mitkamen oder, schlimmer noch, ihn gar nicht erst verstanden. Luigi Colani, der berühmte wie zeitweise auch geschmähte Stardesigner war ziemlich genial und seiner Zeit oft weit voraus. Jetzt ist der so dickköpfige wie egozentrische Meister der runden Form im Alter von 91 Jahren in Karlsruhe gestorben.

© imago images / Sven Simon Luigi Colani

Seine Welt sei rund, betonte er immer wieder. Er hasste eckige Formen, rechte Winkel und harte Gradlinigkeit. Stattdessen gestaltete er neben seinen vielen aerodynamischen Fahrzeug-Prototypen rundleibige Fernseher, dickbäuchige Kugelschreiber, geschwungene Stühle, sanftförmige Brillen oder ovalschwebende Klos - kein Gebrauchsgegenstand war ihm zu banal. Eine von ihm entworfene Kugelküche sah aus, wie direkt aus Raumschiff Enterprise entsprungen.

Im Laufe seines Lebens arbeitete er außer in Deutschland, Italien, Mexiko, den USA oder Russland auch in Japan oder China. Er feierte riesige Erfolge etwa mit der legendären Canon T90, die das Design der Marke entscheidend prägte. Er verdiente in den 70er- und 80er-Jahren viel Geld, und er war einer der ersten Designer, der seine Produkte unter seinem Namen vermarktete mit dem so unverwechselbar wellenförmig geschwungenen Schriftzug "Colani".

Alice Merton: Musik machte "Freundschaften kaputt"

Popsängerin Alice Merton (26, "No Roots") hat wegen ihrer Karriere Freunde verloren. "Ich darf die Welt bereisen, für andere singen und finde es wunderschön", sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Gleichzeitig sei sie jetzt aber zwei Jahre lang "missing in action" gewesen. "Dabei gehen auch Freundschaften kaputt, weil ich keine Zeit hatte, mich zu melden", sagte die Musikerin.

© imago images / Future Image

"Jetzt muss ich das erstmal alles verdauen: den Erfolg, den neuen Lebensstil." Vor ihrem internationalen Erfolg mit "No Roots" habe ihr das Selbstbewusstsein für Casting-Shows gefehlt, berichtete Merton weiter. "Ich habe mir das nur nicht zugetraut", sagte die 26-Jährige. "Wenn ich nie in Castingshows gegangen bin, dann weil ich meine Stimme selbst nicht gut genug fand." In der am Donnerstag bei ProSieben gestarteten neuen Staffel von "The Voice of Germany" gehört Merton zu den Coaches.