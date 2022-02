Der Klatsch des Tages

Queen sagt diplomatischen Empfang ab

Die britische Königin Elizabeth II. hat einen geplanten Empfang für Hunderte Mitglieder des Diplomatischen Korps auf Schloss Windsor am kommenden Mittwoch abgesagt. Wie der Buckingham-Palast am Samstagabend mitteilte, fiel die Entscheidung auf Empfehlung des britischen Außenministeriums.

Gesundheitliche Gründe stecken nicht dahinter, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Palastkreisen erfuhr. Als wahrscheinlicher gilt daher ein Zusammenhang mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Queen-Enkel Prinz William und seine Frau Herzogin Kate hatten sich am Samstag auf Twitter sehr deutlich positioniert und der Ukraine ihre Solidarität ausgesprochen.

Jede Absage vom Palast ruft derzeit Sorge um die Monarchin hervor. Die Queen war am vergangenen Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet worden und litt nach Angaben des Palasts an "milden erkältungsartigen Symptomen". Sie hatte deswegen mehrere virtuelle Audienzen in den vergangenen Tagen abgesagt. Elizabeth II. dürfte mindestens drei Mal gegen Corona geimpft sein. Wegen ihres hohen Alters und gesundheitlicher Probleme in jüngster Zeit gilt eine Infektion bei ihr aber dennoch nicht als unbedenklich. Im vergangenen Jahr hatte sie mehrere Veranstaltungen absagen müssen und bekam von ihren Ärzten Ruhe verordnet.

Milla Jovovich: "Bin innerlich zerrissen"

Die zu Sowjetzeiten in Kiew geborene US-Schauspielerin Milla Jovovich hat mit Bestürzung auf den Angriff Russlands auf die Ukraine reagiert. "Mein Blut und meine Wurzeln kommen sowohl aus Russland als auch aus der Ukraine", schrieb sie in einem emotionalen Beitrag auf Instagram. "Ich bin innerlich zerrissen, wenn ich sehe, wie sich das Grauen entfaltet, wie das Land zerstört wird, Familien vertrieben werden und ihr ganzes Leben in verkohlten Bruchstücken um sie herum liegt."

Sie sei "gebrochenen Herzens und sprachlos", während sie versuche, die Ereignisse dieser Woche in ihrem Geburtsland Ukraine zu verarbeiten, schrieb die auch als Model bekannte 46-Jährige weiter. "Mein Land und mein Volk werden bombardiert." Freunde und Familie hätten sich verstecken müssen.

Sie erinnere sich an den Krieg in der Heimat ihres Vaters, dem ehemaligen Jugoslawien, und an die Geschichten, die ihre Familie über das Trauma und den Schrecken erzählt hätte, erklärte Jovovich. "Krieg. Immer Krieg. Anführer, die keinen Frieden bringen können. Der nicht enden wollende Moloch des Imperialismus. Und immer zahlen die Menschen mit Blutvergießen und Tränen."

Tiziano Ferro im Babyglück

Der italienische Sänger Tiziano Ferro ist Vater von zwei Kindern geworden, die nach Leihmutterschaften zur Welt gekommen sind. Auf seinen Sozialnetzwerken stellte der Römer die neun Monate alte Margherita und den vier Monaten alten Andres vor. "Margherita und Andres, euer Leben hat soeben begonnen und auch unseres", sagte Ferro, der mit dem US-Manager Victor Allen verheiratet ist.

"Für Victor und mich ist die Erfahrung der Elternschaft die höchste aller Ehren und die größte aller Verantwortungen. Wir werden ihr mit Liebe, Sorgfalt, Zärtlichkeit und Hingabe begegnen. Wir verstehen und akzeptieren die Neugier, die um uns herum herrscht, aber wir bitten Sie, die Privatsphäre von Margaret und Andres zu respektieren", schrieb Ferro.

"Wir werden uns um unsere Kinder kümmern, sie schützen und ihre Privatsphäre so gut wie möglich bewahren. Es wird an ihnen und nur an ihnen liegen, zu entscheiden, wann - und vor allem ob - sie die Geschichte ihres Lebens erzählen, aber es ist richtig, dass sie es wissen sollten, bevor es der Rest der Welt tut. Dies ist ihr unbestrittenes Recht. Ich danke euch für eure Liebe und euer Verständnis", schrieb Ferro.

Helen Mirren für Lebenswerk ausgezeichnet

Helen Mirren ist von Hollywoods Schauspielerverband Screen Actors Guild (SAG) für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Kate Winslet überreichte ihr am Sonntagabend (Ortszeit) die Trophäe. "Lebenswerk, das klingt so großartig", sagte Mirren. "Ich nehme an, dass ich noch am Leben bin, also bin ich nach diesem Maßstab wohl geeignet." Die Oscargewinnerin teilte auch ihr Mantra, das hinter ihren Erfolgen stehe: "Sei pünktlich und sei kein Arsch."

In ihrer Rede dankte die 76-Jährige zudem den Schauspielerinnen und Schauspielern, die ihre Laufbahn geprägt hätten: Als Vorbilder sowie als Kolleginnen und Kollegen. Für Mirren ist es der sechste SAG-Award ihrer Karriere.