Der Klatsch des Tages

So sieht die Katzenberger ohne Extensions aus

Alles in Pink, viel Schminke, lange Wimpern und eine blonde Mähne: So stellt man sich Daniela Katzenberger, 32, vor - genauso wie auf dem Beitragsfoto, bei dem sie ihren Katzenkalender präsentiert. Auf Instagram postet die Kult-Blondine jetzt aber einen ganz seltenen Anblick und verzichtet dabei auf eines ihrer typischen Markenzeichen.

Doch genau von dieser Haarpracht hat sich die Kult-Blondine verabschiedet – zumindest kurzzeitig. Die Katze veröffentlichte Fotos auf ihrem Instagram-Account, die sie ohne ihre Extensions zeigen.

Zu einem ihrer Schnappschüsse mit Bob schreibt Daniela Katzenberger: „Hier, wie von euch gewünscht, ein Foto ohne meine luftgetrockneten Haartressen.“

Die Fans sind begeistert

Bei den Fans kommt die Frisur ziemlich gut an. In zahlreichen Kommentaren ermutigen sie die 32-Jährige, ihre Extensions ruhig öfter mal wegzulassen. Sie schreiben: „Steht dir gut! Sieht modern und frisch aus“ oder „Mein Gott, das steht dir doch viel besser. Siehst du das selbst nicht?“

Diane Kruger will ihre Privatsphäre weiter vehement verteidigen

Schauspielerin Diane Kruger (42, "Aus dem Nichts") will weiter für ihre Privatsphäre kämpfen - auch aus beruflichen Gründen. "Ich glaube, je weniger man weiß von mir persönlich, umso glaubwürdiger kann ich eine Rolle in einem Film spielen", sagte die gebürtige Deutsche der Deutschen Presse-Agentur.

© AFP or licensors

» Gehe ohne Make-up und im Schlabberlook auf die Straße «

Je älter sie werde und je länger sie als Schauspielerin arbeite, umso wichtiger sei es ihr, die Privatsphäre zu schützen. Sie selbst könne durchaus noch unerkannt auf die Straße gehen, so die 42-Jährige - "gerade ohne Make-up und im Schlabberlook".

Kinder schützen

Unbedingt will Kruger ihre kleine Tochter vor der Öffentlichkeit bewahren. "Ich glaube, es ist allen verständlich, es ist Common Sense, dass Kinder geschützt werden müssen, sie können ja für nichts", betonte sie. Im Jänner hatte die 42-Jährige auf Instagram einen offenen Brief veröffentlicht, nachdem Fotos von ihr und ihrer Tochter kursierten, die ohne ihre Zustimmung aufgenommen worden waren. Das Kind war zu diesem Zeitpunkt zwei Monate alt.

» Wer weiß, was es bringt? «

Zusammen mit ihrem Partner Norman Reedus (50) hatte sie darum gebeten, die Paparazzi-Fotos nicht weiterzuverbreiten. Mit einigem zeitlichen Abstand betrachtet stellte die Schauspielerin fest: "Auf der anderen Seite: Wer weiß, was es bringt? Aber ich als Mutter muss zumindest ein Wort dazu sagen." Kruger heißt gebürtig Diane Heidkrüger und stammt aus der Nähe von Hildesheim. Ihren internationalen Durchbruch hatte sie 2004 mit dem Film "Troja".



Umstrittener Sänger R. Kelly absolvierte Mini-Auftritt in Bar

© 2019 Getty Images



Erstmals nach der Anklageerhebung wegen sexuellen Missbrauchs ist der Popsänger R. Kelly (52) wieder öffentlich aufgetreten. In einer Bar in Springfield im US-Bundesstaat Illinois sang der Musiker laut US-Medienberichten in der Nacht zum Sonntag knapp 30 Sekunden seines Songs "Bump N' Grind". Außerdem posierte er rund 30 Minuten mit Fans für Selfies und gab Autogramme.

Vor seinem Kurzauftritt bat Kelly die Medien, sich zurückzuhalten. Dies sei derzeit die einzige Möglichkeit für ihn, Geld zu verdienen, sagte er in einem Instagram-Video.



Auftritte in Deutschland abgesagt

Für kommende Woche geplante Deutschland-Auftritte in Neu-Ulm und Hamburg waren wegen der Vorwürfe von den Veranstaltern abgesagt worden. Der 52-Jährige war Ende Februar wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft in Chicago wirft dem R&B-Sänger ("I Believe I Can Fly") sexuellen Missbrauch in zehn Fällen in den Jahren 1998 bis 2010 vor. Mehrere Opfer seien damals jünger als 17 Jahre gewesen. Kelly plädierte bei einer Anhörung auf nicht schuldig.