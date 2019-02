Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Pietro & Sarah Lombardi sind geschieden

Sänger Pietro Lombardi hat auf Instagram die Scheidung von seiner Frau Sarah bekanntgemacht. "Sarah und ich, wir haben uns scheiden lassen. Wir wollten's schon länger machen, aber wir haben kein Zeitfenster gefunden, und wir hatten auch keine Eile", erzählt der Sänger in einem Video, das er am Sonntag auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte. Es sei "vor kurzem passiert": "Wir sind gemeinsam zum Gerichtstermin gefahren und es ist alles super verlaufen - kein Stress, kein Krieg oder irgendwas, aber das war schon die ganze Zeit so."

Die Ex-Eheleute hätten eine gemeinsame Verantwortung: "Das ist unser Sohn, der steht im Vordergrund. Und wir werden immer verbunden sein." Seine Ex-Frau äußerte sich auf ihren sozialen Kanälen zunächst nicht. Sarah und Pietro hatten sich 2011 in der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" kennengelernt. Pietro belegte damals den ersten, Sarah den zweiten Platz. In den folgenden Jahren heirateten sie und bekamen den gemeinsamen Sohn Alessio. Sie trennten sich 2016. Anfang Februar gewann Sarah Lombardi die Sat.1-Eislauf-Show "Dancing on Ice".

Oscars: Diese Kleider stachen heraus

Auf dem Red Carpet bei der diesjährigen Verleihung der Oscars stachen einige Kleider heraus. Manche waren ziemlich gewagt, andere schlicht und elegant. Ein Mann übertrumpfte alle Outfits der Damen.





Elke Winkens verlässt "Sturm der Liebe"

Elke Winkens ist seit 2018 als Xenia Saalfeld bei "Sturm der Liebe" zu sehen. Nun gab die ARD bekannt, dass die Schauspielerin die Serie verlassen wird.





R. Kelly bekommt Kaution nicht zusammen

Der wegen Missbrauchsvorwürfen inhaftierte US-Sänger R. Kelly muss vorerst im Gefängnis bleiben, weil er das Geld für die Kaution nicht zusammen bekommt. Sein Anwalt Steve Greenberg bestätigte Medienberichte, wonach Kelly die erforderlichen zehn Prozent der auf eine Million Dollar (883.000 Euro) festgelegten Kaution nicht habe zahlen können. "Korrekt", sagte Greenberg auf die Frage, ob der Sänger immer noch inhaftiert sei. R. Kelly hatte bereits zwei Nächte im Gefängnis verbringen müssen. Kelly sei nicht so reich, wie sein Ruhm es vermuten lasse, sagte der Anwalt. "Er hat derzeit wirklich kein Geld."

© imago/The Photo Access

Der 52-jährige R&B-Star hatte sich am Freitag der Polizei in Chicago gestellt. Ihm wird schwerer sexueller Missbrauch von Minderjährigen vorgeworfen. Am Samstag setzte ein Richter eine Kaution von einer Million Dollar fest. Nach US-Regeln muss Kelly aber nur zehn Prozent - 100.000 Dollar - als Sicherheit hinterlegen. Darüber hinaus muss er seinen Pass abgeben und darf keinen Kontakt zu Minderjährigen sowie zu mutmaßlichen Opfern und Zeugen in dem Verfahren haben.

Bachelor: Darum gewinnt Jenny

Ist Jennifer Lange der Sieg im Kampf um das Herz von Andrej Mangold gewiss? Am kommenden Mittwoch wird es im großen Finale von Der Bachelor so richtig ernst: Profisportler Andrej muss sich zwischen Flugbegleiterin Evanthia Benetatou und Fitnesskauffrau Jenny entscheiden.

Körpersprachen-Experte Dirk W. Eilert erzählt im Promiflash-Interview, wen der Basketballer höchstwahrscheinlich wählen wird – und warum: "Als Andrej ihr die Rose gegeben hat, hat er den Kopf leicht zur Seite geneigt, leicht dabei gelächelt – ein kulturübergreifendes Zeichen für Verliebtheit. Genau diese Körpersprache, diese Mimik war bei Andrej zu sehen!" Ob der Fachmann für emotionale Intelligenz damit wohl richtig liegt?

Pippi-Langstrumpf-Papagei gestorben

Der Pippi-Langstrumpf-Papagei Rosalinda ist tot. Mit 51 Jahren habe der hellrote Ara ein "fast biblisches" Alter erreicht, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Karlsruhe vom Sonntag. Das Tier starb demnach am Samstag im Karlsruher Zoo auf dem Arm von Zoodirektor Matthias Reinschmidt an Altersschwäche.

© imago/epd

Rosalinda ist der Filmname des Vogels, der durch den Film "Pippi in Taka-Tuka-Land" bekannt wurde. Der Ara - eigentlich ein Männchen mit Namen Douglas - war erst 2016 aus dem schwedischen Malmö nach Karlsruhe gekommen.

Robert Redford will wieder malen

US-Schauspieler Robert Redford will sich in Zukunft stärker seiner ursprünglichen Passion, der Malerei, widmen. Vielleicht sei es an der Zeit, zu seinem vor der Schauspielerei gehegten Wunsch zurückzukehren, sagte der 82-Jährige am Samstag bei einem Auftritt in der Pariser Cinemathèque: Vor seiner Kino-Karriere habe er Künstler werden wollen. Mit 18 Jahren habe er nur eines im Kopf gehabt: "Künstler sein, Maler". Er sei nach Frankreich gegangen, um Kunst zu studieren und zu malen. Diese Idee habe er dann für die Schauspielerei aufgegeben, und das sei auch "gut so" gewesen. "Doch habe ich das nun lange genug gemacht".

© REUTERS/Jim Urquhart

Redford hatte bereits vor einem Jahr angekündigt, dass er sich "in Richtung Ruhestand" bewegen wolle. Nun sagte er, man solle niemals ankündigen, dass man nicht mehr Schauspielern oder Regie führen werde - "man kann das einfach nicht wissen". In jedem Fall aber wolle er "eine neue Richtung einschlagen". Redford war am Freitagabend in Paris mit dem Ehren-César ausgezeichnet worden.