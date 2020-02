An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Barbara Meier ist schwanger

Das Model Barbara Meier (33) und Ehemann Klemens Hallmann freuen sich auf ihr erstes Baby. "Wir dachten, letztes Jahr würde durch unsere traumhafte Hochzeit das Schönste unseres Lebens sein. Nun ist klar - 2020 wird sogar noch schöner werden und unser Glück perfekt machen", sagte Meier.

Die Gewinnerin der zweiten Staffel von "Germany's Next Topmodel" und der österreichische Unternehmer hatten im vergangenen Jahr in Venedig geheiratet. Bereits am Freitag verriet Meier, die gebürtig aus Bayern kommt, die Schwangerschaft via Instagram mit den Worten "Mission Baby" und deutete an, dass das Kind im Sommer zur Welt kommen soll.

Robbie Williams ist wieder Papa

Der britische Sänger Robbie Williams (46) und seine Frau Ayda (40) haben zum vierten Mal Nachwuchs bekommen. Eine Leihmutter habe den Buben zur Welt gebracht, sie seien aber die biologischen Eltern, teilte Ayda Field Williams auf Instagram mit. "Wir sind so dankbar, unseren gesunden Sohn sicher in unseren Armen zu halten."

Weiterer Nachwuchs ist offenbar nicht geplant: Sie seien nun offiziell als Familie komplett, schrieb die Schauspielerin. Sie veröffentlichte auf Instagram außerdem am Valentinstag ein Bild mit den Füßen aller vier Kinder und schrieb darunter: "Seht euch den Unterschied an!" Das jüngste Kind heißt Beau Benedict Enthoven Williams. Das Paar hat bereits zwei Töchter - die kleine Colette ("Coco") und ihre größere Schwester Theodora ("Teddy") - sowie Sohn Charlton. Colette hatte dieselbe Leihmutter wie Baby Beau.

Reiner Calmund will abspecken

Reiner Calmund, schwergewichtiger Ex-Fußballmanager, will bis zu 70 Kilogramm abnehmen. Der 71-Jährige hat sich den Magen verkleinern lassen bereits "so 25 oder 26 Kilo abgenommen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Insgesamt sollen es am Ende so zwischen 60 und 70 Kilogramm weniger sein". Er sei bereits in der letzten Woche, in der er nur Flüssignahrung und Brei zu sich nehmen dürfe.

© imago images/Future Image

Die Diät habe gut geklappt: "Ich habe das für mich gemacht und für meine Frau und meine jüngste Tochter. Für die will ich auch beweglicher sein."

Trauer um Caroline Flack

Die britische Moderatorin Caroline Flack ist im Alter von 40 Jahren gestorben. Das teilte ihre Familie am Wochenende in London mit. Flack moderierte TV-Shows, darunter "Love Island" und "The X Factor". Vor etwa neun Jahren hatte sie eine Beziehung mit dem One-Direction-Sänger Harry Styles.

© imago images/i Images

Den damals erst 17 Jahre alten Styles hatte Flack in der Castingshow "The X Factor" kennengelernt, was damals viel Aufsehen erregte. In einem Buch hatte Flack außerdem einmal geschrieben, sie sei vor mehr als zehn Jahren für kurze Zeit mit Prinz Harry zusammen gewesen.