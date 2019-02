Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Sophia Vegas: Das Baby ist da

Sophia Vegas ist zum ersten Mal Mutter geworden. Am Sonntagmorgen überraschte der 31-jährige Reality-Star seine Fans: Die Fruchtblase de Blondine ist geplatzt - und das bereits fünf Tage vor dem geplanten Geburtstermin. Wenige Stunden später wurde ihr Töchterchen nun per Kaiserschnitt geholt. Sophia und ihr Freund Daniel Charlier sind jetzt offiziell Eltern.

"Amanda ist da und gesund", bestätigte der stolze Papa gegenüber RTL. Sophia selbst rührte auf Instagram ihre Fans und Follower mit ihrem ersten Post nach der Geburt ihrer Tochter Amanda Jaqueline zu Tränen.

Barbara Becker bei "Let's Dance"

Am Freitag, 15. März 2019 eröffnet "Let's Dance" die nächste Tanzsaison – und SIE wagt sich gemeinsam mit 13 anderen Prominenten auf die Tanzfläche: Barbara Becker, die Ex-Frau von Boris. Die 52-jährige Designerin und Unternehmerin freut sich auf ihre neue Herausforderung: "Normalerweise denke ich zu viel und tanze zu wenig. Das Tanzen aber von einem echten Profi zu lernen und dabei die Liebe zur Musik mit Technik und Disziplin zu verbinden, ist für mich eine besondere Herausforderung, fernab meiner comfort zone und meiner immer zu hohen Erwartungen an mich. Let’s Dance 2019 - ich freue mich drauf!"

© Barbara Becker / Chris Singer Photography

Den Auftakt zur zwölften Staffel der RTL-Show macht auch 2019 die große Kennenlern-Show, in der die 14 tanzwilligen Prominenten erfahren, mit wem sie in den nächsten Wochen übers Parkett wirbeln dürfen. Neben Daniel Hartwich führt Victoria Swarovski wieder durch die Show, während die altbewährte Jury aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez das Können der prominenten Tanzeleven bewertet.

Lily Aldridge freut sich über 2. Kind

Der Sänger der Rockband Kings of Leon, Caleb Followill (37), und seine Ehefrau, das Model Lily Aldridge (33), sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Ihr Sohn Winston Roy kam am vergangenen Dienstag zur Welt, wie Aldridge am Wochenende auf Twitter bekanntgab.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Jason Kempin

Das Model hatte während der Schwangerschaft immer wieder Fotos von sich veröffentlicht, zum Teil mit nacktem Babybauch. Im September war die 33-Jährige bei der New Yorker Fashion Week im fünften Monat schwanger auf dem Laufsteg zu sehen, danach hatte sie gesagt: "Dies ist ein Moment, an den ich mich für immer mit großartigen Gefühlen erinnern werde." Aldridge und Followill waren im Juni 2012 Eltern von Tochter Dixie Pearl geworden, ein gutes Jahr, nachdem sie geheiratet hatten.

Darum trennt sich Gisele von Leo

Gisele Bündchen und Leo DiCaprio hatten eine wilde Zeit. Doch das exzessive Leben brachte die Brasilianerin aus dem Gleichgewicht. Nun spricht die 38-Jährige über Leos Suchtprobleme.





Waltz: Keine Angebote aus Deutschland

Oscar-Preisträger Christoph Waltz (62, "Django Unchained") erhält laut eigenen Angaben keine ernstzunehmenden Rollenangebote aus Deutschland. "Von Zeit zu Zeit kriege ich auch mal Offerte. Aber die sind so, dass ich mich frage, warum ich das jetzt tun sollte, wo ich das früher auch nicht getan habe", sagte der österreichische Schauspieler den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

© APA/AFP/Daniel LEAL-OLIVAS

"Da kann man nichts machen", so Waltz. Aus Frankreich oder England erreichten ihn durchaus interessante Angebote. Warum das aus Deutschland nicht der Fall sei, wisse er nicht, sagte Waltz. "Danach frage ich aber auch nicht."

Ex-König widersetzt sich Vaterschaftstest

Belgiens Ex-König Albert II. wehrt sich gegen eine gerichtliche Aufforderung zu einem Vaterschaftstest. Der ehemalige Monarch werde der Anordnung eines Brüsseler Gerichts zu einem DNA-Abgleich nicht Folge leisten und habe abermaligen Einspruch dagegen eingelegt, erklärte sein Anwalt Alain Berenboom. In der Angelegenheit geht es um die Behauptung der belgischen Künstlerin Delphine Boel, sie sei eine uneheliche Tochter Alberts.

© imago/PPE Paola und Albert von Belgien

Boel versucht seit Jahren, durch einen DNA-Abgleich eine Vaterschaft des ehemaligen Königs nachzuweisen. Albert hatte nach seiner Abdankung zugunsten seines ältesten Sohnes Philippe im Sommer 2013 seine Immunität verloren, seither beschäftigt die Angelegenheit die Gerichte. Im vergangenen Oktober hatte ein Brüsseler Gericht nach jahrelangem Rechtsstreit den DNA-Test angeordnet und Albert eine Frist von drei Monaten gesetzt. Alberts Anwalt begründete den neuerlichen Anspruch nun unter anderem mit Zweifeln an der angeordneten Methode zum DNA-Abgleich. "Seine Majestät König Albert II. wird sich nicht einem DNA-Test unterziehen", erklärte er.

© APA/AFP Delphine Boel

Boels Anwälte deuteten Alberts Verweigerungshaltung wiederholt als Hinweis darauf, dass die Behauptung ihrer Mandantin zutreffe. Die Tatsache, dass der frühere belgische König möglicherweise ein uneheliches Kind hat, beschäftigt die belgische Öffentlichkeit seit langem. Offiziell erkannte er Boel nie als seine Tochter an. Allerdings wollen viele Belgier in seiner Weihnachtsansprache im Jahr 1999 ein verstecktes Eingeständnis erkannt haben: Damals sprach das Staatsoberhaupt von einer Krise, die seine Ehe mit seiner Gemahlin Paola, einer italienischen Aristokratin, in den Jahren 1960 bis 1970 durchlitten habe. Das Paar ist seit 1959 verheiratet und hat miteinander drei Kinder.