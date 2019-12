Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Uschi Glas, die "coole Oma"

Schauspielerin Uschi Glas findet, dass sie eine entspannte Oma ist. "Ich denke, dass ich ziemlich cool bin", sagte die 75-Jährige am Samstagabend am Rande der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala in Berlin. "Als Mutter ist man natürlich nicht so gelassen, aber als Großmutter, als Nonna bin ich ziemlich gelassen." Glas hat einen Enkel.

Kurz vor den Festtagen hoffe sie auf ein gemütliches Weihnachtsfest. Gefeiert werde wie immer zuhause mit Familie und Freunden. Vorsätze für das neue Jahr habe die Schauspielerin keine: Wenn sie etwas störe oder sie etwas ändern wolle, mache sie dies direkt. "Ich kann nicht sagen, da warte ich mal bis zum 31. Dezember und dann ändere ich mal alles", sagte sie.

Orlando und Cara träumen von mehr Empathie

Die Schauspieler Cara Delevingne (27) und Orlando Bloom (42) hoffen auf mehr Verständnis in gesellschaftlichen Diskussionen. "Ich wünschte, wir könnten uns alle gegenseitig fühlen und uns helfen", sagte Delevingne im Doppel-Interview mit ihrem Schauspielkollegen dem Magazin "Iconist" von der Zeitung "Die Welt".

© APA/AFP

"Ich wünschte, es gäbe keinen Hass, keinen Krieg, mehr Verständnis und Kommunikation", sagte die Schauspielerin. Dialog sei der Schlüssel zur Weiterentwicklung der Gesellschaft, ergänzte Bloom. "Daran fehlt es gerade und das ist die Ursache von großen Konflikten. Der Mangel an Verständnis, um bei wichtigen Themen, Umwelt, Flüchtlinge, voranzukommen", sagte der Schauspieler. "Es wäre schön, wenn es mehr Empathie gäbe." Seit November sind Cara Delevingne und Orlando Bloom in der Amazon-Fantasy-Serie "Carnival Row" zu sehen.

Seth Rogen bastelt für seine Joints

Der kanadische Schauspieler Seth Rogen ("The Disaster Artist") berichtet davon, dass er in seiner Freizeit gerne Aschenbecher für seine Joints töpfere. Zunächst einmal seien die getöpferten Gefäße "klein und irgendwie einfach zu machen". Außerdem rauche er den ganzen Tag.



© APA/AFP/VALERIE MACON

"Ich suche immer nach einem Ort, an dem ich meine Joints ablegen kann - ein kleines Bett - und flehe immer alle an, ihre Joints nicht auszudrücken, weil es sie versaut", sagte der 37-Jährige dem US-Magazin "Interview". Mit der Töpferei habe er angefangen, um sich zu beschäftigen, sagte der Schauspieler und Regisseur. Seine Ehefrau töpfere seit der Highschool und habe schon seit längerem versucht, ihn dafür zu begeistern. "Das ist für mich entspannender, als nur herumzusitzen und nichts zu machen - manchmal zumindest. Ich verbringe auch viel Zeit mit Nichtstun."

Er freue sich immer, nach Hause zu gehen und Sachen zu machen, die nichts mit seinem Job zu tun hätten. Und er hoffe, dass er immer besser darin werde. Dank seines neuen Hobbys schaue er auch weniger Reality-TV. "Ich schaue trotzdem immer noch viel Reality-TV."

Wolfgang Petry hatte nie ein Handy

Wolfgang Petry (68) hat in seinem Leben noch kein Handy besessen. Das sagte der Sänger der "Bild am Sonntag". Seine Frau Rosie habe ihm vor zehn Jahren mal ein Prepaid-Gerät für Notfälle zugesteckt, was er nie benutzt habe. Einmal habe er damit zu Hause anzurufen wollen, habe aber nicht gewusst, dass man die PIN-Nummer brauche.

© apa/dpa/Jörg_Schmitt

"Ich bin dann in eine Telefonzelle gegangen, aber ich kannte unsere Nummer von zu Hause gar nicht. Und Geld hatte ich auch keines. Ich war völlig hilflos." Seitdem sei seine Frau immer dabei, allein sei er nicht lebensfähig. Er habe auch noch nie eine Kreditkarte benutzt.