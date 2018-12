Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Catherine Zeta-Jones gratuliert Kirk Douglas

Schauspielerin Catherine Zeta-Jones hat ihrem Schwiegervater Kirk Douglas per Instagram zum Geburtstag gratuliert. "Einen schönen 102. Geburtstag an den schönsten Mann der Welt. Wir lieben dich, Kirk", schrieb sie am Sonntag. Dazu postete sie ein Video, in dem ein Mädchen am Klavier die Ballade "Beautiful" von Christina Aguilera spielt. Mehrere Familienfotos und Clips werden dazu eingespielt.

Die 49-jährige Britin, bekannt u.a. aus "Ocean's Twelve", ist mit Michael Douglas verheiratet, dem Sohn des betagten "Spartacus"-Stars. Der 74-Jährige meinte kürzlich bei der Enthüllung seines Hollywood-Sterns auf dem "Walk of Fame" zu seinem anwesenden Vater: "Ich sage es einfach aus tiefstem Herzen: Ich bin so stolz, dein Sohn zu sein."

Sandra Bullocks gefährlicher Dreh

Schauspielerin Sandra Bullock hat sich beim Dreh des Netflix-Films "Bird Box" Schrammen zugezogen - weil sie oft die Augen verbunden hatte. "Ich bin oft gegen die Kamera gerannt und das war nicht witzig. Es ist Blut geflossen", sagte die 54-Jährige. In dem Horrorthriller spielt Bullock eine Mutter von zwei Kindern, die vor einer mysteriösen Bedrohung fliehen muss. Ihre Augen muss sie dabei mit einer Binde schützen. Der Film ist in dem Streamingdienst ab 21. Dezember zu sehen.

Beim Dreh seien oft Kinder um sie herum gewesen. "Es war etwas nervenaufreibend, weil ich ja auf die Kleinen aufpassen musste." Sie habe vermeiden wollen hinzufallen, aber es sei dennoch mehrfach vorgekommen. "Ich hätte Löcher in die Augenbinde schneiden können, um etwas sehen zu können - aber dann wäre die hektische Energie weggewesen."

Rechtes Gedankengut? Heino hat "reines Gewissen"

Kurz vor seinem 80. Geburtstag hat sich Sänger Heino weiter gegen Vorwürfe gewehrt, er transportiere rechtes Gedankengut mit Liedern, die auch in NS-Fibeln auftauchten. "Was ist rechtes Gedankengut?", fragte der Volkssänger in einem Interview mit der "Rheinischen Post". "Ich darf dann heute nicht mehr über die Autobahn fahren, keinen Mercedes mehr kaufen, und Schäferhunde müssten erschossen werden", sagte der dauerblonde Barde, der am Donnerstag seinen 80. Geburtstag feiert. "Das ist doch Blödsinn. Ich habe ein reines Gewissen."

Außerdem verriet der Düsseldorfer ein Geheimnis seines jahrzehntelangen Erfolgs: eiserne Disziplin schon in jungen Jahren. "Nach der 'Hitparade' damals sind früher immer alle in die Bar gegangen und haben getrunken", erzählte er der Zeitung. "Da bin ich aufs Zimmer, weil ich sonntags schon mit der zweiten Maschine nach Düsseldorf geflogen bin, um montags wieder im Studio zu stehen." Die Spuren durchzechter Nächte musste Heino demnach nie hinter seiner dunklen Brille verstecken. "Ich hätte mich gar nicht getraut, da rumzutrinken und Blödsinn zu machen. Das sind Sachen, die ich nie gemacht habe."

Emily Blunt ist "Mary Poppins"

Die Schauspielerin Emily Blunt singt zwar in der Neuauflage des Kinofilms von "Mary Poppins" - hätte sich das aber längst nicht immer zugetraut. "Vor Leuten zu singen, fand ich früher einfach peinlich", sagte die 35-Jährige im Interview der "Süddeutschen Zeitung". "Ich singe in der Dusche und sehr gerne im Auto. Ich singe auch, wenn ich alleine im Haus bin." Doch selbst vor ihrem Mann, dem Regisseur und Schauspieler John Krasinski, singe sie nie.

In "Mary Poppins' Rückkehr" ist die in London geborene Blunt als das berühmte Kindermädchen zu sehen. Der Film kommt kurz vor Weihnachten (20.12.) in die Kinos. Er wurde vor wenigen Tagen für vier Golden Globes nominiert, darunter auch Blunt als beste Schauspielerin in einer Komödie/Musical. Seitdem sie Mutter zweier Kinder geworden ist, wählt die Schauspielerin mit britischer und US-amerikanischer Staatsangehörigkeit eigener Aussage nach genau ihre nächsten Projekte aus. Zwischen den Dreharbeiten nehme sie sich "normalerweise lange Zeiten frei, bis zu sechs Monate, was ein großer Luxus ist", erzählte sie. Für die Dreharbeiten zu "Mary Poppins" seien sie dagegen alle für neun Monate nach London gezogen. "Was besonders schön war, weil meine Familie dort lebt."