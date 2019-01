Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Eva Padberg hat ihr erstes Kind bekommen

Eva Padberg freut sich über ihr erstes Kind. Auf ihrem Instagram-Account postete sie am Sonntag einen Steckbrief aus dem Krankenhaus mit Details zu dem Mädchen. Demnach kam es am Samstag um 2.37 Uhr zur Welt, ist 3830 Gramm schwer und 52 Zentimeter groß. Dazu schrieb das Model Padberg: "Bestes frühzeitiges Geburtstagsgeschenk aller Zeiten."

Am 27. Jänner wurde die gebürtige Deutsche 39 Jahre alt. Mit ihrem Mann, Musiker Niklas Worgt, ist sie seit Teenagertagen ein Paar und seit 2006 verheiratet. Bekannt sind beide als DJ-Duo "Dapayk & Padberg".





Silbereisen: Ich weiß, was ich kann

Der neue "Traumschiff"-Kapitän Florian Silbereisen geht seine neue Rolle selbstbewusst an. "Ich weiß, was ich kann", sagte er der "Bild am Sonntag". Etwas Besseres könne dem "Traumschiff" doch gar nicht passieren. "Diese Serie ist fast 40 Jahre alt. Und plötzlich wird sie zum ganz aktuellen Thema auf Titelseiten und im Netz. Alle diskutieren."

© Axel SCHMIDT / AFP

Nach der Bekanntgabe, dass der Showmaster und Sänger nun neuer Kapitän auf dem ZDF-"Traumschiff" wird, hatte es neben vielen positiven Stimmen auch Kritik an der Besetzung gegeben. Mit seiner neuen Rolle beginnt für Silbereisen - nach der Trennung von Freundin Helene Fischer - auch ein neues Kapitel. "Mit dem "Traumschiff" verändert sich mein ganzes Leben", sagte er der Zeitung. Aus diesem Anlass ließ sich der Schlagerstar und Moderator auch ein neues Tattoo stechen - einen Kompass auf dem Arm. Silbereisen soll als Kapitän Max Prager erstmals zu Weihnachten und Neujahr zu sehen sein.

Heide Keller: "Totale Fehlbesetzung"

Schauspielerin Heide Keller, die lange Chefhostess Beatrice auf dem "Traumschiff" spielte, hält Florian Silbereisen für eine Fehlbesetzung auf dem ZDF-Dampfer. "Mit dem "Traumschiff"-Kapitän verbindet man nicht einen fröhlichen Buben, der mit guter Laune zu Musik auf der Bühne rumhüpft", sagte sie der dpa. Der Kapitän auf dem "Traumschiff" sei kein netter Unterhalter. "Das ist ein Mann, dem man auch bei Sturm und Katastrophen sein Leben anvertraut", sagte die Schauspielerin. Natürlich habe Silbereisen ein großes Publikum und sie wünsche ihm auch, dass das für immer so bleibe. "Aber ich halte die Entscheidung für eine totale Fehlbesetzung."

© imago/APress

Keller hatte mit dem Start der Kult-Serie 1981 auf dem "Traumschiff angeheuert. Bis Ende 2017 - mehr als 35 Jahre - spielte sie dort die gutherzige Chefhostess Beatrice. In dieser Zeit erlebte sie alle "Traumschiff"-Kapitäne bis hin zu Sascha Hehn. Dessen Nachfolger wird nun Showmaster Florian Silbereisen, wie das ZDF am Freitag mitteilte.

So ist Cleas & Bastis Verhältnis

Wie stehen Clea-Lacy Juhn (27) und Sebastian Pannek (32) mittlerweile zueinander? Im Juni 2018 sorgte das einstige Bachelor-Traumpaar für traurige Schlagzeilen: Es gab seine Trennung bekannt! Einen öffentlichen Rosenkrieg ersparten sich die beiden damals, überhaupt hielten sich Clea und Sebastian mit Infos zu ihrem Beziehungs-Aus sehr zurück. Wie sieht das Verhältnis inzwischen aus – sieben Monate nach der Trennung?





Prinz Philip entschuldigt sich bei Unfallopfer

Nach seinem Verkehrsunfall in Ostengland hat sich Prinz Philip bei einer Frau entschuldigt, die sich dabei das Handgelenk gebrochen hatte. Der "Sunday Mirror" veröffentlichte am Sonntag eine Kopie eines Briefes, den der 97-Jährige an Emma Fairweather schrieb. "Ich möchte, dass Sie wissen, wie sehr es mir für meine Beteiligung an dem Unfall leidtut", heißt es darin. "Ich kann nur vermuten, dass ich das Auto nicht kommen sah, und ich bin sehr zerknirscht angesichts der Konsequenzen", fuhr der Prinz in dem Schreiben fort. Es tue ihm "zutiefst leid", dass Fairweather den Knochenbruch erlitten habe.

© imago/PA Images

Prinz Philip war vor eineinhalb Wochen in der Nähe des königlichen Landsitzes Schloss Sandringham mit seinem Geländewagen mit einem Kia zusammengestoßen, als er von einer Seitenstraße in eine Hauptstraße einbog. Sein Land Rover stürzte auf die Fahrerseite, die Windschutzscheibe ging zu Bruch. Der Duke of Edinburgh konnte von einem herbeigeeilten Unfallzeug unverletzt aus dem Wagen geborgen werden.

Die 28-jährige Kia-Fahrerin erlitt Schnittverletzungen, ihr neun Monate altes Baby blieb unverletzt. Fairweather saß als Beifahrerin in dem Wagen. Sie hatte sich vor einer Woche gegenüber dem "Sunday Mirror" darüber beschwert, dass sich Prinz Philip nach dem Unfall zunächst nicht bei ihr entschuldigt hatte. Der Unfall hatte in Großbritannien eine Debatte über die Fahrtauglichkeit älterer Menschen ausgelöst. In Großbritannien läuft der Führerschein ab einem Alter von 70 Jahren aus, kann aber mit einem simplen Selbsteinschätzungstest erneuert werden. Amtlichen Angaben zufolge haben im Königreich mehr als 100.000 Senioren über 90 Jahren noch eine Fahrerlaubnis.

Jackman: "Wir sind alle miteinander verbunden"

Für Hollywoodstar Hugh Jackman sind alle Nationen eng miteinander verbunden. "Inzwischen sollten wir gar nicht mehr in Ländergrenzen denken. Die Welt ist längst zu sehr verflochten – ökonomisch, ökologisch", sagte der 50-jährige Australier. "Was in Äthiopien passiert, hat Einfluss auf unser Leben hier. Lösungen lassen sich nur noch im Kollektiv finden." Man könne eben nicht mehr denken: "Das ist nicht unser Problem, soll jeder vor seiner eigenen Tür kehren."

© imago/UPI Photo

Diese Erkenntnis habe sogar zu einem neuen Denken in seinem Erziehungsstil geführt. "Früher dachte ich mir: Meine Kinder sollen unabhängig sein, die sollen auf eigenen Füßen stehen", sagte Jackman ("X-Men", "Logan - The Wolverine"). Nun finde er aber, dass Kinder kommunizieren sollten, wenn sie Hilfe brauchen. "Wir sind alle miteinander verbunden." Wenn jemand Hilfe brauche, dann helfe man ihm. "Wir sind eine Gemeinschaft. Und wenn wir bereit sind, uns um unsere unmittelbare Gemeinschaft zu kümmern, dann kann sich dieses Denken in der ganzen Welt fortsetzen." Mit seiner Frau hat Jackman zwei Kinder adoptiert, einen Buben und ein Mädchen.