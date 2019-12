Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Beyonce zeigt skurrile Weihnachtskollektion

Beyonce hat eine eigene Feiertags-Kollektion für Weihnachten auf den Markt gebracht. Fans können skurrile Artikel wie Beyonce-Geschenkpapier in unterschiedlichen Farben oder ein Weihnachtskugel-Set mit einem Aufdruck der Sängerin kaufen. Dabei gibt es auch ein Bild von ihr als Kind in einem Weihnachtsoutfit.

Der Weltstar veröffentlicht immer mal wieder eigene Kollektionen in ihrem Fan-Shop. Die letzte Kollektion etwa vor zweieinhalb Monaten. Wie gut diese Fan-Artikel ankommen, ist nicht bekannt.

Heino macht jetzt in Klassik

Heino plant 2020 eine Klassiktournee mit Orchester. "Im Grunde genommen gehe ich wieder zu den Wurzeln zurück, wo ich angefangen habe", sagte der Schlagerstar. "Und ich bin sehr glücklich, dass ich in meinem Alter noch so was machen darf."

Geplant sind 20 Konzerte, darunter mit dem Bregenzer Festspielhaus am 5. Dezember 2020 auch ein Österreich-Termin. Der Auftakt von "Heino Goes Klassik" soll am 6. Oktober 2020 in Dresden sein. Mit dabei sind Violinist Yury Revich, ein Orchester, ein Chor und eine Ballerina. Noch müssten sie sich wegen des Programms zusammensetzen, sagte der Musiker mit der schwarzen Sonnenbrille. Ihm schweben Lieder von Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms und Peter Tschaikowsky vor. Heino steht seit rund 60 Jahren im Rampenlicht.

Eigentlich hatte Heino Ende Oktober in Linz unter dem Titel "Und Tschüss" sein vorgeblich letztes Konzert gegeben. Nun kommt bereits der Rückzug vom Rückzug: "Solange mich das Publikum mag und solange der liebe Gott mir meine Stimme so lässt, wie sie noch ist, werde ich weitersingen."

Lenny Kravitz: "Das Beste kommt noch"

Lenny Kravitz hat seiner Tochter Zoe mit einem Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram zu ihrem 31. Geburtstag gratuliert. "Ein weiteres Jahr, in dem wir weiter zusammen durchs Leben tanzen, mein Liebling. Das Beste kommt noch", schrieb er dazu. Auf dem Foto ist Kravitz mit seiner jungen Tochter auf dem Arm zu sehen, augenscheinlich tanzen sie durch einen Garten.

Auf den Post reagierte auch der neue Ehemann von Zoes Mutter Lisa Bonet, der US-Schauspieler Jason Momoa (40, "Game of Thrones"). Er kommentierte Kravitz' Post mit sieben Herzen. Kravitz hat nach eigenen Worten sowohl zu seiner Ex-Frau Bonet als auch zu Momoa, mit dem sie seit 2005 liiert und seit 2017 verheiratet ist, ein gutes Verhältnis.

Zoe Kravitz ist als Schauspielerin und Model erfolgreich. Sie hatte zuletzt in dem Harry-Potter Spin-off "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" und "Spider-Man: A New Universe" Rollen. Im neuen "Batman"-Film wird sie die Rolle von Catwoman übernehmen.