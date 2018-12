Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Eddie Murphy wurde zum zehnten Mal Vater

Schon zum zehnten Mal Vaterglück für US-Schauspieler Eddie Murphy: Seine Verlobte, die australische Schauspielerin Paige Butcher (39), habe einen Buben zur Welt gebracht, zitierte das Magazin "The Hollywood Reporter" am Montagabend einen Agenten von Murphy (57). Max Charles Murphy wurde demnach bereits am Freitag geboren.

© www.PPS.at

Für das Paar ist es das zweite Kind nach Tochter Izzy Oona, die 2016 zur Welt kam. "Mutter und Sohn sind wohlauf", sagte der Agent dem Branchenblatt zufolge. Aus mehreren Beziehungen hat Murphy neben Max Charles und Izzy Oona insgesamt acht weitere Kinder, darunter fünf mit Ex-Ehefrau Nicole Mitchell. Sein ältester Sohn Eric ist inzwischen 29 Jahre alt.

Klage gegen Boris Becker abgewiesen

Ein Schweizer Gericht hat die Klage eines einstigen Geschäftspartners von Ex-Tennisstar Boris Becker auf Rückzahlung eines Darlehens in zweiter Instanz abgewiesen. Es ging um insgesamt zehn Millionen Franken (heute 8,8 Millionen Euro), die der Geschäftsmann Hans-Dieter Cleven 2015 in der Schweiz auf dem Klageweg zurückforderte. "Wie schon das Kantonsgericht gelangte auch das Obergericht zu dem Schluss, dass die von Hans-Dieter Cleven eingeklagte Forderung auf Rückzahlung des Darlehens nicht fällig ist", teilte das Obergericht im Kanton Zug am Dienstag mit. Das Urteil fiel am 28. November.

© imago/Spöttel Picture

Bereits um Juni 2017 hatte das Kantonsgericht die Klage abgewiesen, weil Cleven nach Überzeugung der Richter keine Kündigung des Darlehens oder eine Aufhebungsvereinbarung mit Boris Becker nachgewiesen habe, teilte das Obergericht mit. Insofern sei die Rückzahlung zu dem Zeitpunkt nicht fällig gewesen. Unstrittig war laut dem Urteil, dass Cleven Becker Darlehen gewährt hat, deren Wert sich Ende 2014 auf mehr als 41 Millionen Franken belief. Das Obergericht habe vorgelegte neue Unterlagen aufgrund der Gesetzeslage nicht berücksichtigen können, hieß es jetzt. Beide Seiten könnten in dem Fall weiter vor das Bundesgericht ziehen.

Boris Becker hat mit finanziellen Problemen Schlagzeilen gemacht. In London strengte eine Bank ein Insolvenzverfahren an, dieses wurde am Montag auf unbestimmte Zeit verlängert.

Karl Dall tritt kürzer

Der deutsche Komiker Karl Dall nimmt im Alter bewusst nicht mehr jedes Jobangebot an. "Ich suche mir nur noch die Bonbons raus, so dass ich meine Steuerberaterin bezahlen kann", sagte der 77-Jährige am Rande der "Movie meets Media"-Veranstaltung am Montagabend in Hamburg. "Ich bin ja nun nicht mehr der Jüngste." Über zu wenige Anfragen könne er sich aber nicht beschweren: "Es klingelt fast jeden Tag, irgendeiner will mich immer haben", sagte der Komiker.

© APA/DPA/Scholz

In den Jahren 2015 und 2016 war Dall mit seinem bisher letzten Live-Programm "Der alte Mann will noch mehr" auf Tour gewesen. Seitdem war er in mehreren Fernsehsendungen zu Gast gewesen. Für das neue Jahr hat sich der Entertainer laut eigener Aussage noch nicht allzu viel vorgenommen - genau genommen hat er erst einen Vorsatz: "Und zwar ein ganz geiler Vorsatz: Silvester bleib' ich nüchtern. Aber nur Silvester."

Ricky Martin spendet Häuser

US-Sänger Ricky Martin hat in Puerto Rico symbolisch die Schlüssel dreier Häuser an Familien übergeben, die 2017 durch die Hurrikans "Irma" und "Maria" ihr Heim verloren hatten. Auf seinem Instagram-Account zeigt der 46-jährige Latinopop-Sänger ein Bild von sich und den stolzen Häuserbesitzern in Loiza im Nordosten des Landes. Seine Stiftung hatte dafür Geld gesammelt.

Weitere 225 Häuser sollen laut seinem Instagram-Eintrag zukünftig mittels der Foundation an Hurrikan-Opfer auf der Insel gespendet werden. Ricky Martin wurde 1971 in der puerto-ricanischen Hauptstadt San Juan geboren und feierte seinen internationalen Durchbruch 1995 mit "Un, Dos, Tres, Maria". Er engagiert sich für Unicef und seine Ricky-Martin-Stiftung "RM Foundation", die unter anderem Bildungs-und Sozialprojekte für Kinder in der ganzen Welt unterstützt.

Mariah Carey feiert Weihnachten mit Rentieren

US-Sängerin Mariah Carey pflegt ihre Weihnachtstraditionen. Sie liebe es zu rodeln und in einem offenen Schlitten zu fahren, erzählte sie der "Berliner Morgenpost" (Dienstagsausgabe). "In Aspen, wo ich Weihnachten verbringen werde, sehen meine Zwillinge auch wieder den Weihnachtsmann - und wir haben echte Rentiere." Aspen ist eine Kleinstadt im US-Staat Colorado. Careys Hit "All I Want For Christmas Is You" von 1994 gehört zu den meistgehörten modernen Weihnachtssongs. In einem Instagram-Video zeigte Carey kürzlich, wie ihre sieben Jahre alten Zwillinge Moroccan und Monroe im Auto die begleitenden Passagen des Lieds singen.

Dem "Economist" zufolge hat "All I Want For Christmas Is You" bereits mehr als 60 Millionen Dollar (53 Mio. Euro) an Lizenzgebühren eingespielt. In den "Billboard"-Charts für Weihnachtstitel steht er auf dem ersten Platz vor Songs wie "Rockin' Around The Christmas Tree" von Brenda Lee und "Last Christmas" von Wham.

Priyanka Chopra heiratete Nick Jonas in Palast

Bollywood-Star Priyanka Chopra und der US-Sänger Nick Jonas haben am Wochenende geheiratet. Bei einer christlichen Zeremonie gab sich das Promi-Paar am Samstag in einem Palast der nordindischen Stadt Jodhpur das Ja-Wort. Der Vater des Bräutigams, Pastor Paul Jonas, habe die Trauung vollzogen, wie die Magazine "People" und "Vogue" berichteten. Am Abend habe es ein Feuerwerk gegeben. Eine traditionell hinduistische Zeremonie war für Sonntag geplant, berichtete "Vogue". Gemäß indischer Tradition sollte der Bräutigam den Umaid-Bhavan-Palast zu Pferde betreten.

Begonnen hatten die Feierlichkeiten schon am Mittwoch. Zur Hochzeit geladen waren nur Familienmitglieder und Freunde. Mit einem Foto und einem Kommentar auf Instagram feierte das Paar seine Liebe und die Verschmelzung seiner Kulturen aber auch öffentlich: "Eines der besonderen Dinge, die uns unsere Beziehung gegeben hat, ist das Zusammenwachsen von Familien, die die Religionen und Kulturen des anderen lieben und respektieren", schrieben beide.

Die 36-Jährige Priyanka Chopra, eine ehemalige "Miss World", und der zehn Jahre jüngere Texaner Jonas hatten sich im August verlobt, nachdem sie sich Medienberichten zufolge bei der Oscar-Zeremonie im vergangenen Jahr kennengelernt hatten. Glückwünsche erreichten das Paar über die sozialen Medien aus aller Welt.

Malin Akerman ist unter der Haube

Ebenfalls am Wochenende geheiratet hat Schauspielerin Malin Akerman. Die 40-Jährige hat ihrem britischen Kollegen Jack Donnelly (32) am Strand von Tulum, Mexiko, das Jawort gegeben. Die Hochzeit fand im exklusiven Ressort "Papaya Playa Project" statt, mit dabei waren Freunde und Familie des Paares. Sie freue sich, ihren besten Freund geheiratet zu haben, schreibt Malin zu einem Bild der Trauung auf Instagram.

Malin Akerman und Jack Donnelly hatten sich im Oktober 2017 verlobt, aus ihrer ersten Ehe hat die Schauspielerin einen fünfjährigen Sohn namens Sebastian, der Jack sofort freudig als seinen Stiefpapa angenommen hat.