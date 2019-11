Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Beatrice Egli zeigt eine neue Seite

Sie ist die süße Schlagersängerin mit den heißen Kurven. So kennen und lieben ihre Fans Beatrice Egli. Nun zeigt sich die 31-Jährige aber von einer neuen Seite. Bei einem Auftritt während ihrer Live-Tour tritt sie plötzlich als Partygirl auf.





Ihr Outfit ist mit Neonfarben im Streetart-Style geschmückt. Und obwohl es ausgefallener kaum sein könnte, ist es letztlich das Makeup, das die Blicke der Zuschauer auf sich zieht. Die sonst so natürliche Schlagersängerin hat sich dieses Mal für ein Makeup entschieden, das im Dunkeln leuchtet. Ganz schön gewagt!

Daniel Craig: "Das war's"

Daniel Craig will als James Bond aufhören. Der 25. Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" soll sein letzter Auftritt in der Kultrolle sein. "Ja, das war's", bestätigte der britische Schauspieler bei seinem Auftritt in der US-Show "Late Show with Stephen Colbert" am Samstag.

© imago images/ZUMA Press

Im Oktober endeten die Dreharbeiten zu dem neuen Film, der im April 2020 in die Kinos kommen soll. 2017 hatte Craig schon einmal angekündigt, nicht mehr James Bond spielen zu wollen. In der 25. Jubiläumsausgabe ist er aber nun doch dabei. Über mögliche 007-Nachfolger wird schon seit Jahren spekuliert.

Kim Kardashian "kann Harry und Meghan verstehen"

Kim Kardashian fühlt mit den unter medialer Dauerbeobachtung lebenden britischen Royals Harry und Meghan. "Ich kann definitiv nachvollziehen, dass sie einen sicheren Ort haben wollen, um Privatsphäre zu haben, wenn sie sie brauchen", sagte sie in dem australischen TV-Format "The Sunday Project".

© imago images/MediaPunch

"Ich glaube nicht, dass jemand wirklich verstehen kann, wie es für sie ist", fügte die 39-Jährige hinzu. Auch sie wolle für ihre Kinder einen sicheren Ort. Kim Kardashian und Ehemann Kanye West haben vier Kinder. Prinz Harry und Herzogin Meghan wurden im Mai zum ersten Mal Eltern. Seit der Geburt ihres Sohnes Archie legt das Paar noch mehr Wert auf seine Privatsphäre und zieht sich teilweise ganz aus der Öffentlichkeit zurück.