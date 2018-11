Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Kardashian: Hochzeit & Sexvideo auf Ecstasy

TV-Sternchen Kim Kardashian ist nach eigenen Angaben high vor den Traualtar getreten. "Als ich geheiratet habe, war ich auf Ecstasy", sagte sie in einer Episode der Doku "Keeping Up With The Kardashians", die am Sonntag im US-Fernsehen ausgestrahlt wurde. Sie bezog sich auf die Trauung mit ihrem ersten Ehemann, dem Produzenten Damon Thomas im Jahr 2000.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Jesse Grant

Mittlerweile ist die dreifache Mutter mit dem Rapper Kanye West verheiratet. Kardashian legte im Gespräch mit ihrer Halbschwester Kendall Jenner und dem Ex-Freund ihrer Schwester Kourtney, Scott Disick, noch eine weitere Drogenbeichte ab: "Einmal habe ich Ecstasy genommen und geheiratet. Ich habe es noch einmal genommen und ein Sexvideo gedreht. Immer ist dabei etwas Schlimmes passiert." Sie habe in ihren späten Teenager-Jahren eine wilde Phase durchgemacht. "Aber ich bin nicht mehr so", fügte die 38-Jährige hinzu.

Miranda Kerr: "Habe den Körper einer Mama"

Model Miranda Kerr zeigt sich sechs Monate nach der Geburt des zweiten Sohnes vollkommen zufrieden mit dem eigenen Körper. "Es ist echt wichtig, dass wir Frauen behutsam mit uns selbst umgehen und nicht denken, wir müssten nach einem Baby direkt wieder in Form sein", sagte die 35-Jährige dem australischen Magazin "Marie Claire". "Ich habe den Körper einer Mama, und das ist gut so. Es macht mir nichts aus. Das gehört dazu." Sie habe ein Baby in ihrem Bauch getragen. "Es dauert zehn weitere Monate, bis man sich wieder wohl in einem Badeanzug fühlt. Oder länger. Oder nie."

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Jesse Grant

Für Kerr und ihren Ehemann, Snapchat-Gründer Evan Spiegel (28), ist Söhnchen Hart das erste gemeinsame Kind. Aus ihrer 2013 geschiedenen Ehe mit dem Schauspieler Orlando Bloom (41) hat das Model den siebenjährigen Sohn Flynn. Die Eltern teilen sich das Sorgerecht.

Boy George genießt Selbstbewusstsein des Alters

Pop-Star Boy George (57) genießt die Weisheit seines Alters. "Das Selbstbewusstsein wird stärker. Vielleicht ist es aber auch so, dass man sich einfach nicht mehr groß darum kümmert, was andere von einem denken", sagte er vor seinem Konzert am Freitag (30. November) in Zürich der Schweizer Boulevardzeitung "Blick". Er sehne sich nicht nach seinen jungen Jahren zurück.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/KEVIN WINTER

Der Ruhm sei eine zweischneidige Sache, meinte der Brite, der mit seiner Band Culture Club nach fast 20 Jahren Pause gerade wieder ein neues Album ("Life") herausgebracht hat. "Man beginnt zu glauben, was man über sich liest und hört. Das ist gefährlich", sagte Boy George. "Ruhm ist wie ein Rausch. Wenn er verpufft, steht man da und versteht nichts mehr."

Jamie Oliver findet Brexit peinlich

Der britische Starkoch und Autor Jamie Oliver schämt sich für den Brexit. "Ich bin sauer darüber und es ist mir peinlich", sagte Oliver der Deutschen Presse-Agentur. "Ich war von Anfang an gegen den Brexit und habe garantiert nicht dafür gestimmt. Ich habe zu der Zeit (des Referendums) klar Stellung bezogen und war der Meinung, dass das eine wirklich, wirklich schlechte Idee ist." Vor allem sorgt sich der 43-Jährige um den Fortbestand der guten internationalen Beziehungen in der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie nach dem EU-Austritt Großbritanniens. "Ich weiß nicht, wie es werden wird, und das ist das Problem", sagte Oliver. Allerdings müsse man den Ausgang der Abstimmung respektieren. "Entweder man glaubt an die Demokratie oder nicht. Wenn man daran glaubt, kann man das nicht ignorieren."

© APA/AFP/Ben STANSALL

Trotz aller Sorge bleibt der TV-Koch verhalten zuversichtlich. "Ich denke schon, dass wir das positiv gestalten können", sagte er. "Aber die Frage ist, wie viele Jahre es holprig wird und wie holprig es wird." Am 29. März 2019 will Großbritannien die EU verlassen. Am Wochenende hatte die EU das ausgehandelte Austrittspaket angenommen, nun muss noch das britische Parlament darüber abstimmen.

Gottschalk hält nichts von Selbstmitleid

Der deutsche Showmaster Thomas Gottschalk (68) bleibt nach dem Verlust seines Hauses in Malibu zuversichtlich. "Auch wenn es um traurige und ernste Themen geht, kann ich meine Art nicht verleugnen", sagte er in Rust bei Freiburg: "Ich bin Unterhalter und habe Freude am Leben." Öffentliches Jammern oder Selbstmitleid gehörten nicht zu seinem Repertoire. Er werde weiter arbeiten und sich sozial engagieren. Im Europa-Park in Rust sammelte er in der Nacht auf Sonntag Spenden für den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg. Es kamen laut der Organisatoren 145.000 Euro zusammen.

© APA/HANS PUNZ

Ein Großbrand im US-Staat Kalifornien hatte Gottschalks Haus Anfang November komplett zerstört. Gottschalk und seine Familie lebten viele Jahre dort. "Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, persönliche Dinge, die mich betreffen, nicht auszubreiten", sagte der Entertainer. Sein eigenes Schicksal sei im Vergleich zu anderen Tragödien überschaubar. Er schaue nun, wie es weitergehe. Antworten habe er noch nicht. Zudem schreibe er an seinem zweiten Buch und plane eine Fernsehshow für das kommende Jahr.

Kollegah weist Antisemitismus-Vorwürfe zurück

Der Rapper Kollegah weist Antisemitismus-Vorwürfe zurück. "Für mich macht Rassismus oder jegliche Form von Diskriminierung einer Menschengruppe aufgrund von Ethnie, Hautfarbe, Religion oder sonstigen Eigenschaften überhaupt gar keinen Sinn", sagte er im dpa-Interview. "In meiner Welt sind Rassismus und Antisemitismus so'was von absurd. Das geht komplett gegen mein Verständnis von der Welt." Seit einem Besuch in der Gedenkstätte des ehemaligen deutschen Vernichtungslagers Auschwitz gibt Kollegah sich geläutert. Seine "grundsätzliche Sensibilität gegenüber dem Holocaust, aber auch vergleichbaren Ereignissen in der Geschichte" sei gewachsen, sagte er der dpa.

© APA/AFP/Schmidt

In einem Interview mit "hiphop.de" hatte er die Ermordung von sechs Millionen Juden kürzlich mit der Situation in den Palästinensergebieten verglichen und damit eine neue Empörungswelle losgetreten. Den Holocaust relativiere er damit nicht, betonte er im dpa-Interview. "Mein Vergleich bezog sich rein auf das Töten unschuldiger Menschen." Kollegah gilt spätestens als Skandalrapper, seit er mit Farid Bang in dem Song "0815" die Zeile "Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen" aufnahm und trotz heftiger Kritik für das inzwischen indizierte Album "Jung, brutal, gutaussehend III" einen "Echo" bekam. Es gab einen Eklat, der schließlich das Aus für den Musikpreis bedeutete.

Tim Mälzer litt "höllische Schmerzen"

Der deutsche Fernsehkoch Tim Mälzer erinnert sich mit Schrecken an einen Feuerunfall bei Dreharbeiten zu einer Fernsehshow in Prag. "Ich sah plötzlich nur noch Feuer um mich herum. Solange die Kamera lief, stand ich unter Adrenalin", sagte Mälzer der "Bild"-Zeitung. Er erlitt einen Schock und hatte "höllische Schmerzen". Der Unfall ereignete sich demnach bereits im Juni bei der Aufzeichnung der Pro-Sieben-Sendung "Team Joko gegen Team Klaas - Das Duell um die Welt". Mälzers Verletzungen im Gesicht wurden zunächst in einem Prager Krankenhaus versorgt. Ein Kopfverband ließ nur noch Augen, Mund und Nase frei, wie die Zeitung schreibt. Eine Unfallklinik in seiner Heimatstadt Hamburg übernahm die weitere Behandlung. "Ich darf immer noch nicht wieder in die Sonne, sonst riskiere ich eine bleibende Schädigung der Gesichtshaut."

Wegen der schweren Verletzungen musste Mälzer die Dreharbeiten zu seiner Kochsendung "Kitchen Impossible" beim Sender Vox absagen. An dem Unfall sei niemand schuld, sagte er der Zeitung. Sein Verhältnis zu den Moderatoren Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt sei "genauso wie vorher". Die Sendung der aufgezeichneten Show war für den Samstagabend geplant.

Heino will Enkel bei Musikkarriere unterstützen

Der deutsche Schlagerstar Heino will sich im Ruhestand um seinen Enkel kümmern und ihm bei der Musik unter die Arme greifen. "Er hat sein Medizinstudium abgebrochen und will jetzt Musik machen", sagte der 79-Jährige den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland über seinen Enkel Sebastian. "Dabei unterstütze ich ihn."

© apa/dpa/Heimken

Heino wird im Dezember 80 Jahre alt. Wie er kürzlich sagte, will er dann etwas kürzertreten. Außerdem will Heino im Alter "mehr für Hannelore da sein", sagte der Volksmusiksänger über seine Ehefrau. Sie habe für ihn ihre Karriere aufgegeben. "Als wir geheiratet haben, war klar, dass sie mich begleiten wird. Das hätte Hannelore nicht gekonnt, wenn sie ihren Job behalten hätte", sagte er dem RND. "Einer muss immer zurückstecken - und zwar derjenige, der weniger Erfolg hat."