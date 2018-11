Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Für Penelope Cruz ist Familie das wichtigste

Um ihr Leben als gefragte Schauspielerin und Mutter zu organisieren, setzt Schauspielerin Penelope Cruz (44) klare Prioritäten. "Wenn du Kinder hast, dann bekommt das absoluten Vorrang", sagte die Oscar-Preisträgerin. "Familie ist für mich das wichtigste, und jetzt, wo ich meine eigene habe, ist das bei jeder Entscheidung der wichtigste Punkt."

© APA/AFP/dpa/Jens Kalaene

Cruz ist seit 2010 mit ihrem Kollegen Javier Bardem (49) verheiratet, das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Als Mutter entscheide sie alles um die Familie herum, sagte die Spanierin. Und man lerne mit der Zeit, wie sich das organisieren lasse. Cruz wurde am Freitag bei der Bambi-Verleihung in Berlin als beste internationale Schauspielerin ausgezeichnet.

Lilly Becker trauert um ihre Oma

Lilly Becker trauert um ihre geliebte Großmutter Esseline Kerssenberg-Bradley. In einem emotionalen Positng auf Instagram verabschiedet sie sich von ihrer Oma, die nach dem frühen Tod von Lillys Eltern ihr großer Halt war. Als Dreijährige kam sie zu ihrer Großmutter nach Amsterdam, nachdem ihre Eltern bei einem Autounfall ums Leben kamen.

© imago stock&people

"Gott braucht seine Engel und du bist jetzt mein Schutzengel", schreibt Lilly Becker auf Instagram zu einem Foto ihrer verstorbenen Oma.

Laut "Bild" sagte Lilly einmal in einem Interview: "Meine Oma ist mein Ein und Alles. Ohne sie wäre ich nicht der Mensch geworden, der ich heute bin. Meine Oma war immer die wichtigste Person in meinem Leben. Mir ist sehr wichtig, dass sie auf mich stolz sein kann."

"Diddy" spricht über Tod seiner Ex

Der Rapper Sean "Diddy" Combs (49) hat sich erstmals zum Tod seiner Ex-Freundin Kim Porter geäußert. "Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun soll, Baby", schrieb der Musiker am Sonntag auf Instagram. "Ich vermisse dich so sehr." Er habe in den vergangenen drei Tagen versucht, aus "diesem Albtraum" aufzuwachen. Aber das sei ihm nicht gelungen.

Das amerikanische Model Porter war am Donnerstag tot in ihrem Haus nahe Los Angeles gefunden worden. Sie wurde 47 Jahre alt. Porter und Combs hatten sich 2007 getrennt, blieben aber freundschaftlich verbunden. Sie haben zusammen einen erwachsenen Sohn und elf Jahre alte Zwillingstöchter.

Porter stand auch für mehrere Fernsehserien und Kinofilme vor der Kamera, darunter "Wicked Wicked Games". Sie und Combs waren seit 1994 ein Paar. Der Rapper adoptierte ihren Sohn Quincy Brown aus einer Beziehung mit dem Musikproduzenten Al B. Sure.

Amanda Knox hat sich verlobt

Die Amerikanerin Amanda Knox, in Italien 2009 des Mordes an einer britischen Studentin beschuldigt, hat sich verlobt. In mehreren sozialen Medien veröffentlichte Knox ein Video, das den Heiratsantrag ihres langjährigen Freundes Christopher Robinson zeigt. "Amanda Marie Knox", fragt Robinson in der mehr als sechs Minuten langen Aufzeichnung, "willst du mich heiraten?" Knox antwortet sichtlich gerührt mit "Ja", woraufhin sich die beiden küssen.

Die heute 31-Jährige wurde einer breiten Öffentlichkeit bekannt, als ein italienisches Gericht sie im Dezember 2009 für den Mord an ihrer Mitbewohnerin Meredith Kercher verurteilte. Kercher war im November 2007 vergewaltigt und halb nackt mit durchschnittener Kehle gefunden worden. Knox verbrachte vier Jahre in einem italienischen Gefängnis, ehe ein Berufungsgericht sie freisprach. Die Amerikanerin wohnt heute mit Robinson, einem Schriftsteller, in Seattle und arbeitet als Journalistin.

Franziska Weisz zeigt sich umweltbewusst

Schauspielerin Franziska Weisz versucht nach eigener Darstellung, ein umweltbewusstes Leben zu führen. Die 38-Jährige sagte in einem Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Ich fahre kein Auto, bin Vegetarierin, konsumiere nichts aus Massentierhaltung, verzichte weitgehend auf Plastik und unterstütze den WWF."

© imago/Future Image

Weisz will auch andere davon begeistern. "Mit unserem Konsumverhalten haben wir Verbraucher so viel Macht. Nicht die scheinbar Großen und Mächtigen, sondern wir geben den Ton an und können über unser Kaufverhalten enorm viel beeinflussen", sagte die Österreicherin, die mit ihrem deutschen Schauspielkollegen Wotan Wilke Möhring regelmäßig in der Krimi-Serie "Tatort" zu sehen ist.

Michael Bublé mit Hollywood-Stern geehrt

Der Jazzsänger Michael Bublé hat im Herzen von Hollywood eine Sternenplakette mit seinem Namen enthüllt. "Meine Platte ist heute erschienen und nun habe ich auch noch einen Stern auf dem "Walk of Fame" - nie zuvor habe ich mich so wichtig gefühlt", scherzte der Kanadier in seiner Ansprache vor Fans und Fotografen am Freitag.

© 2018 Getty Images

Diese Auszeichnung habe er lange verdient, sagte Elvis-Witwe Priscilla Presley, die als Gastrednerin eingeladen war. "Er ist selbst ein Star." Bublé brachte auch seine Frau, die argentinische Schauspielerin Luisana Lopilato zu der Feier mit. Im Blitzlichtgewitter der Fotografen ging der dreifache Vater vor seiner Plakette in die Knie und begeisterte die Fans auch noch mit einigen Liegestützen auf dem frisch enthüllten Stern.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/David Livingston

Die Verleihung des 2650. Sterns auf dem Hollywood Boulevard hing zeitlich mit Bubles zehnter Albumveröffentlichung zusammen. "Love" kam am selben Tag auf den Markt.