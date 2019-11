An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Julie Delpy hätte gerne mehr Kinder bekommen

Julie Delpy hadert damit, nur ein Kind bekommen zu haben. "Manchmal wache ich mitten in der Nacht auf und sage mir: Ich habe ein Kind. Das war's. Warum zum Teufel habe ich nicht zehn bekommen, als ich es konnte? Oder, realistischer, fünf?", sagte die in 49-jährige Filmemacherin und Schauspielerin dem Nachrichtenmagazin "Focus".

Sie merke erst jetzt, dass ihr Sohn ihr wichtiger sei als die Arbeit. Im neuen Film "My Zoe", der am 14. November ins Kino kommt, findet eine Mutter (gespielt von Delpy) sich nicht mit dem Tod ihrer kleinen Tochter ab. Sie bittet einen Reproduktionsmediziner (Daniel Brühl) in Moskau, das Kind zu klonen. Delpy selbst findet das ethisch okay: "Es gibt so viel Schlimmeres. Was diese Mutter tut, ist nichts Böses."

Julian und Bibi über Familienplanung

Vor einigen Tagen erst verrieten Bibi und Julian Claßen, dass ihr mittlerweile einjähriger Sohn Lio ein Geschwisterchen bekommen sollte. Die 26-Jährige erwartet ihr zweites Kind. Wie steht es denn nun um die Familienplanung im Hause Claßen? Werden gar noch weitere Sprösslinge folgen?





In einem Video klärten die jungen Eltern ihre Fans nun auf. "Früher waren ganz viele Kinder ok: 'Lass doch mal fünf Kinder kriegen'", blickt Papa Julian zurück. Diese Meinung scheint er indes aber geändert zu haben. Nicht zuletzt deshalb, weil das Elternsein die beiden gelehrt hat, wie viel Arbeit allein schon hinter einem Kind steckt. Folglich haben Bibi und Julian ihre Familienplanung für abgeschlossen erklärt. Zumindest vorerst.

Pete Doherty erneut festgenommen

Kurz nach seiner Festnahme und anschließenden Freilassung wegen Drogenerwerbs ist Pete Doherty in Paris erneut in Gewahrsam genommen worden - diesmal nach einem Alkoholexzess und einer Schlägerei. Der 40-jährige Ex-Freund von Top-Model Kate Moss sei am Sonntag wegen "Gewalttätigkeiten im Zustand der Trunkenheit" festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft Paris mit.

Seinem Anwalt zufolge ging es um eine "Schlägerei" mit einem anderen, ebenfalls alkoholisierten Mann, der Anzeige erstattet habe. Der frühere Frontmann der Rockband The Libertines war erst am Samstag in Paris wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Der Musiker war in der Nacht auf Freitag wegen des Kaufs von Kokain festgenommen worden. Doherty war im neunten Arrondissement, zu dem die für ihr Nachtleben bekannte Gegend um Pigalle gehört, auf frischer Tat ertappt worden. Er muss deshalb eine Geldstrafe von 5.000 Euro in Form von hundert Tagessätzen von je 50 Euro zahlen. Ein Richter muss die Strafe noch bestätigen.