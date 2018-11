Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Erster Red-Carpet-Auftritt von Sophia & Gavin

Sophia Thomalla (29) und Gavin Rossdale (53) sind seit eineinhalb Jahren zusammen und machen aus ihrer Beziehung mittlerweile auch kein Geheimnis mehr. Immer wieder werden das deutsche Model und der Bush-Frontmann von Fotografen erwischt oder sie stellen selbst Aufnahmen ins Netz.

Am Samstag feierten die beiden überraschend ihr Pärchen-Debüt auf dem roten – in diesem Fall schwarzen – Teppich. Bei der LACMA Art+Film Gala in Los Angeles zeigten sich Sophia und Gavin zum ersten Mal gemeinsam bei einem Event.

Josh Brolin ist Vater geworden

US-Schauspieler Josh Brolin (50) und Model Kathryn Boyd (31) sind Eltern einer Tochter geworden. "Mama Kathryn war während dieses Wunders einer Geburt herausragend, und Bean ist ein makelloses Prachtstück durch und durch", schrieb Brolin am Sonntag auf Instagram. Dazu postete er ein kurzes Video der schlafenden Kleinen. Sie heißt Westlyn Reign und wird von ihren Eltern Bean genannt.

Das Paar ist seit September 2016 verheiratet. Für den Hollywood-Star ("American Gangster", "No Country for Old Men") ist es die dritte Ehe. Er hat bereits zwei erwachsene Kinder. Brolin war zuletzt im Drogenthriller "Sicario 2" und dem Superheldenfilm "Deadpool 2" in den Kinos zu sehen.

Camila Cabello triumphiert bei MTV Awards

Die bereits im Vorfeld als Favoritin gehandelte kubanisch-amerikanische Sängerin Camila Cabello hat bei den MTV Europe Music Awards im nordspanischen Bilbao abgeräumt. Die 21-Jährige gewann bei der Mega-Show in der Bizkaia Arena in den wichtigen Kategorien Bester Song (für ihren Chart-Hit "Havana"), Beste Künstlerin sowie Bestes Video. Strahlend nahm Cabello in einer roten Abendrobe die Preise entgegen und richtete dabei einen Gruß an ihre Mitbewerberin und gute Freundin Ariana Grande, die ebenfalls nominiert war - aber leer ausging.

Das junge Publikum in der Arena kreischte oft und laut - speziell bei den Auftritten von Superstar Nicki Minaj, die sich mal im sexy pinken Outfit, mal im silbernen Abendkleid präsentierte und auch in den Kategorien Bester Hip-Hop-Act und Bester Look gewann. Für den Besten Pop-Act wurde die britische Sängerin und Songwriterin Dua Lipa ("New Rules") ausgezeichnet, Beste Newcomerin ist die US-Rapperin Cardi B. Die Trophäe für den Besten Live-Act gewann Shawn Mendes ("In My Blood"). Der erst 20-jährige Kanadier, der im vergangenen Jahr mit vier Auszeichnungen der große Gewinner der MTV EMA-Show gewesen war, bedankte sich per Videobotschaft.

Weitere Top-Acts der zweistündigen Show waren die Platin-gekürte Künstlerin Halsey, die spanische Sängerin Rosalia, die britische Rockband Muse und Star-DJ David Guetta. Den "Global Icon"-Award erhielt die US-Pop-Queen Janet Jackson ("That's the Way Love Goes"), die seit mehr als 40 Jahren im Showbusiness ist und bis heute elf Studio-Alben mit zahlreichen Nummer-1-Hits veröffentlicht hat. Barfuß, mit wallender Haarmähne und mitreißender Choreographie performte sie ihren Song "Made For Now", den sie mit Ausschnitten aus "All For You" und "Rhythm Nation" mixte.

Alec Baldwin bestreitet Schlägerei um Parkplatz

US-Schauspieler Alec Baldwin hat bestritten, im Streit um einen Parkplatz einem Mann ins Gesicht geschlagen zu haben. Normalerweise würde er eine derartige Geschichte nicht kommentieren, schrieb der Hollywood-Star auf dem Twitter-Account der Hilaria-und-Alec-Baldwin-Stiftung. "Aber die Behauptung, dass ich irgendjemanden wegen eines Parkplatzes geschlagen hätte, ist falsch." Eine weite Verbreitung der Geschichte mache sie nicht wahr, fügte der Schauspieler hinzu.

Alec Baldwin war am Freitag nach dem angeblichen Vorfall in New York festgenommen worden. Ein Mann sei im Streit um einen Parkplatz an der linken Wange verletzt worden, verlautete aus Polizeikreisen. Die Ermittlungen liefen, erklärte ein Polizeisprecher. In der Satire-Show "Saturday Night Live" unterhält Baldwin das Publikum mit einer Persiflage auf US-Präsident Donald Trump. Auf die Festnahme angesprochen, hatte Trump Journalisten am Freitag gesagt: "Ich wünsche ihm viel Glück."

Kenya Moore brachte mit 47 Baby zur Welt

Die TV-Darstellerin Kenya Moore ("The Real Housewives of Atlanta") ist mit 47 Jahren erstmals Mutter geworden. "Ich habe viel Blut verloren und bin sehr schwach", twitterte die Schauspielerin nach der Geburt am Sonntag. Ihr Töchterchen Brooklyn Doris sei "perfekt und stark".

Die ehemalige Miss USA brachte ihr Baby dem "People"-Magazin zufolge per Kaiserschnitt zur Welt, nachdem es Komplikationen bei der Schwangerschaft gab. Moore, die mit dem New Yorker Restaurantbesitzer Marc Daly verheiratet ist, war durch künstliche Befruchtung schwanger geworden.





Prinz Charles ließ Söhne Abfall sammeln

Umweltschützer Prinz Charles hat seine Söhne William und Harry in den Schulferien weggeworfenen Müll anderer Leute aufsammeln lassen. Sein Vater lebe das, wofür er sich einsetze, sagte William in einer Dokumentation des britischen Senders BBC anlässlich des 70. Geburtstages des Thronfolgers am 14. November. Für seinen Bruder Harry und ihn selbst sei es daher normal gewesen, wenn sie Säcke zum Einsammeln des Abfalls bekommen hätten, sagte der 36-Jährige. "Wir dachten, jeder muss so etwas machen."

Auch ihr Vater habe sich an der Aktion im Urlaub in Norfolk beteiligt. Prinz Charles betätigt sich als Ökobauer und setzt sich für den Klimaschutz und bedrohte Tiere ein. Die einstündige Dokumentation zu seinem runden Geburtstag zeigt die BBC am Donnerstag.

Jorge fühlt sich in High Heels am wohlsten

Model und TV-Juror Jorge Gonzalez trägt fast nur High Heels. "Auf Absätzen fühle ich mich wohler als in flachen Schuhen", sagte er der Münchner "tz". Schon als Dreijähriger habe er mit den Highheels seiner Großmutter gespielt. Später habe er bei Frauen immer auf deren Absätze geschaut. "Damit meine Füße nicht leiden, pflege ich sie intensiv und mache spezielle Übungen."

Der aus Kuba stammende Jorge Gonzelez wohnt seit mehr als 20 Jahren in Hamburg. Als Laufstegtrainer für die ProSieben-Castingshow "Germanys Next Topmodel" wurde er einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Seit 2013 sitzt der 51-Jährige in der Jury von "Let's Dance" bei RTL.