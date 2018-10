Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Sofia Vergara bestbezahlter TV-Star

"Modern Family"-Star Sofia Vergara ist nach "Forbes"-Angaben zum siebenten Mal in Folge die bestbezahlte TV-Schauspielerin in den USA. Nach Schätzungen des Wirtschaftsmagazins verdiente die gebürtige Kolumbianerin von Juni 2017 bis Juni 2018 rund 42,5 Millionen Dollar (etwa 37,5 Millionen Euro). Vergara spielt in der Sitcom seit 2009 die temperamentvolle Gloria.

© imago/ZUMA Press

Mit weitem Abstand folgt demnach "Big Bang Theory"-Darstellerin Kaley Cuoco (32) mit 24,5 Millionen Dollar (21,5 Millionen Euro). Die Liste der bestbezahlten Männer im TV führt erneut "Big Bang Theory"-Star Jim Parsons (45) mit 26,5 Millionen Dollar an, gefolgt von vier weiteren Darstellern der Comedy, die im nächsten Frühjahr nach der zwölften Staffel endet. Die Schätzungen des Wirtschaftsmagazins basieren auf der Befragung von Produzenten, Anwälten, Managern und anderen Mitarbeitern der Industrie. Zum Verdienst zählen Gagen und Werbeeinnahmen.

US-Starmoderatorin gefeuert

Die US-Starmoderatorin Megyn Kelly muss nach einer Kontroverse um "Blackface"-Kommentare den TV-Sender NBC verlassen. Ihre Show "Megyn Kelly Today" werde abgesetzt, teilte NBC mit. Medienexperten vermuten, dass es neben der Rassismus-Debatte um Kelly weitere Gründe für die Trennung gab. Kelly hatte in der vergangenen Woche über Halloween-Kostüme gesprochen und dabei gesagt, dass es in ihrer Jugend in Ordnung für weiße Menschen gewesen sei, sich das Gesicht schwarz anzumalen, "so lange man sich als bestimmte Person verkleidet". Zahlreiche Menschen kritisierten diesen Kommentar scharf, das sogenannte Blackface wird in den USA als sehr rassistisch angesehen. Kelly entschuldigte sich später.

© APA/AFP/ANGELA WEISS

Die Rassismus-Debatte um Kelly soll Medienexperten zufolge bei der Begründung für die Kündigung nur die Spitze des Eisbergs gewesen sein. Die Einschaltquoten der Kelly-Sendung bei NBC waren von Anfang an hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zudem soll es Berichten zufolge größere Auseinandersetzungen mit der Sender-Führung bei NBC News, darunter auch mit Senderchef Andrew Lack, gegeben haben. Lack war wegen mehrerer Skandale in die Kritik geraten, unter anderem wegen seines Umgangs mit den Missbrauchsvorwürfen gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein.

Megyn Kelly war lange der Star unter den Moderatoren in den USA und erst im vergangenen Jahr vom konservativen Sender Fox News mit einem hoch dotierten Vertrag zum liberalen Sender NBC gewechselt. Während des Präsidentschaftswahlkampfes war sie über die USA hinaus bekannt geworden, nachdem der Republikaner Donald Trump sie heftig beleidigt hatte.

Der letzte Corgi der Queen ist tot

Seit Jahrzehnten waren sie am Hof stets an ihrer Seite, doch künftig wird die Queen ohne ihre treuesten vierbeinigen Begleiter auskommen müssen: Wie die britische Zeitung "The Daily Mail" berichtet, ist Whisper, der letzte Corgi von Königin Elizabeth II., im Alter von zwölf Jahren gestorben. Die 92-jährige Monarchin sei "tief betrübt", berichtete das Blatt. Die Welsh Corgi Pembroke sind seit den 1930er-Jahren quasi ein fester Bestandteil der königlichen Familie.

© Annie Leibovitz /Handout via REUTERS

Seit ihrem ersten eigenen Corgi Susan, einem Geschenk zum ihrem 18. Jahrhundert, blieb die Queen den kurzbeinigen Hütehunden stets treu, ganze Generationen hat sie selbst großgezogen. Sie durften im Buckingham-Palast frei herumlaufen und sind auf zahlreichen offiziellen Porträts neben der Königin zu sehen. Britische Medien hatten vor drei Jahren berichtet, dass die Queen die eigene Aufzucht inzwischen allerdings eingestellt hat, damit die kleinen spitzohrigen Vierbeiner nach ihrem Tod nicht zu 'Waisen' werden. Willow, der letzte Corgi aus ihrer Aufzucht, starb im vergangenen April. Whisper hatte sie bereits adoptiert: Sein Herrchen, ein Wildhüter aus Schloss Sandringham, war 2016 gestorben. Elizabeth II. besitzt jetzt noch zwei Hunde, die beiden Dorgis Candy und Vulcan. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Corgi und Dackel.

Sinead O'Connor tritt zum Islam über

Die irische Sängerin Sinead O'Connor ist zum Islam konvertiert. Sie sei "stolz" auf diesen Schritt, erklärte die 51-Jährige im Kurzbotschaftendienst Twitter: "Das ist der natürliche Endpunkt der Reise jedes intelligenten Theologen." Gleichzeitig kündigte sie an, künftig auf den Namen Shuhada Davitt zu hören. Den Text begleitet ein Nike-Logo mit dem Aufruf: "Trag einen Hidschab, tu es einfach".

Erst im vergangenen Jahr hatte sich die Musikerin in Magda Davitt umbenannt. O'Connor war 1990 mit ihrer Version des Prince-Songs "Nothing Compares 2 U" weltberühmt geworden, machte danach aber eher durch Skandale und verstörende Aktionen von sich reden. Den Anfang machte sie schon 1992, als sie bei einem Fernsehauftritt in den USA ein Bild des damaligen Papstes Johannes Paul II. zerriss.

© imago/Landmark Media

Nach eigenen Angaben protestierte sie gegen sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche, allerdings rief die Aktion in den Medien vor allem Empörung hervor. 1999 ließ sie sich von einer Abspaltung der Kirche zur Priesterin weihen. Im vergangenen Jahr sorgte sie mit einem Facebook-Video aus einem Hotelzimmer für Entsetzen, in dem sie verzweifelt über ihr zerstörtes Leben und Suizidgedanken sprach.

Caitlyn Jenner bereut Unterstützung für Trump

Die Transgender-Aktivistin Caitlyn Jenner bereut ihre Unterstützung von US-Präsident Donald Trump. Trump sei der erste republikanische Präsidentschaftskandidat gewesen, der sich für die "wertvolle und verletzliche Community" von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender einsetzen wollte, schrieb Jenner in einem Beitrag für die "Washington Post". Sie sei "angespornt" gewesen durch den Applaus, den er dafür beim Nominierungsparteitag im Juli 2016 erhalten habe. "Traurigerweise lag ich falsch."

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Dia Dipasupil

Seit seiner Wahl habe Trump versagt, zu seinen Worten zu stehen. "In der Realität wird die Transgender-Community von diesem Präsidenten schonungslos attackiert", schrieb Jenner, die den Republikanern angehört. Trump behaupte, seine Anti-Transgender-Politik, solle das Land schützen. Dabei wolle der Präsident den äußersten rechten Rand seiner Partei für sich gewinnen. "Das ist Politik in ihrer schlimmsten Form. Das ist inakzeptabel und erschütternd", klagte Jenner, die als Bruce Jenner einst Olympia-Gold im Zehnkampf gewann. "Es hat mich tief, persönlich verletzt." Ihre Hoffnung in Trump sei "unangebracht" gewesen. "Ich unterstütze Trump nicht. Ich muss aus meinen Fehlern lernen und nach vorne schauen."