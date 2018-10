Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

David Beckham hält Ehe für "harte Arbeit"

Der seit fast 20 Jahren mit Ex-Spice-Girl Victoria verheiratete frühere Fußballstar David Beckham hält die Ehe für "harte Arbeit". "So lange verheiratet zu sein wie wir ist immer harte Arbeit, jeder weiß das", sagte der 43-Jährige am Sonntag dem australischen Sender Channel Ten. Es gebe "schwierige Situationen" wie getrennte Reisen, außerdem würden die Kinder viel Zeit in Anspruch nehmen. "Aber du sorgst dafür, dass es klappt", sagte Beckham.

Er und seine Frau würden hart arbeiten, sagte der frühere Kapitän der englischen Fußballnationalmannschaft. "Wir glauben, dass das der richtige Weg ist, unsere Kinder zu erziehen. Zu beweisen und zu zeigen, dass du hart arbeiten musst, um erfolgreich zu sein." Der frühere Manchester-United-Star und die frühere Sängerin und heutige Modedesignerin Victoria hatten 1999 geheiratet. Das Glamour-Paar hat vier Kinder.

Pete Davidson: Galgenhumor nach Trennung

US-Komiker Pete Davidson hat nach Berichten über das Aus seiner Beziehung zu Popsängerin Ariana Grande mit Galgenhumor reagiert. "Wie Sie sich vorstellen können, möchte ich nicht hier sein. Es geht gerade sehr viel vor sich", sagte Davidson am Wochenende in einem Comedy-Club in Los Angeles. "Hat jemand noch ein Zimmer frei? Sucht jemand einen Mitbewohner?"

US-Medien hatten zuvor berichtet, die Verlobung der US-Stars sei aufgelöst. Eine Bestätigung der beiden Künstler gab es bisher nicht. Grande trat allerdings bei der Aufzeichnung einer Fernsehshow vergangene Woche ohne Verlobungsring auf. Danach verkündete sie, sich vorerst von den sozialen Medien zurückziehen zu wollen. Das Paar hatte sich im Juni verlobt.

Kelly Family kündigt weitere Tour an

25 Jahre nach ihrem Album "Over The Hump" geht die Kelly Family Ende 2019 erneut auf Tournee. Das kündigte die Musikerfamilie am Samstagabend an. Die Platte mit Songs wie "An Angel" und "Why Why Why" verkaufte sich 1994 über 3,5 Millionen Mal und ist somit das bisher erfolgreichste Album der Band. Auf ihren 20 Konzerten im November und Dezember wollen die ehemaligen Straßenmusiker die Songs des Albums in der genauen Reihenfolge präsentieren - und im Anschluss weitere Hits ihrer 40-jährigen Bandgeschichte.

Die Kelly Family feierte Ende 2017 nach über 20 Jahren ihr Bühnen-Comeback. Die früheren Bandmitglieder Paddy und Maite fehlen allerdings bei der Reunion, sie sind mittlerweile solo erfolgreich.