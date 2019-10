An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Diese Musik hört die Queen

Wer hätte das gedacht? Die Queen ist offenbar ein Fan des britischen Duos "Wham!". In seiner Biografie schrieb der mittlerweile verstorbene Manager Bryan Morrison über sein Treffen mit dem britischen Oberhaupt: "Zu meinem Erstaunen kannte die Queen all ihre Hits und verbrachte viel Zeit damit, ihre Songs zu hören."

© imago images/i Images

Morrison zufolge wollte Queen Elizabeth II die Band unbedingt kennenlernen. Gesagt, getan. So kam es schließlich im Jahr 1985 zu einem Treffen mit George Michael und George Michael und Andrew Ridgeley.

Kerzen bringen Karel-Gott-Villa in Gefahr

Das riesige Blumen- und Kerzenmeer vor der Villa des vor knapp zwei Wochen gestorbenen Schlagersängers Karel Gott in Prag wächst weiter an. Die Feuerwehr rief die Menschen auf, ausreichenden Abstand zwischen Kerzen und brennbaren Materialien wie Blumenpapier, Fotografien und Briefen zu halten. Ein Feuer könne sich schnell ausbreiten. Die Straßenreinigung hatte ursprünglich am Montag anrücken sollen, um für Ordnung zu sorgen. Nun wurde der Termin auf Wunsch der Angehörigen des Verstorbenen auf unbestimmte Zeit verschoben.

© APA/AFP/Michal Cizek

Die Villa liegt mitten in einer ruhigen Wohngegend im Prager Stadtteil Smichov. Die Polizei hält einen Straßenkorridor frei, damit Nachbarn überhaupt noch zu ihren Häusern gelangen können. In den nahe gelegenen Kinsky-Gärten hat die tschechische Metropole eine alternative Gedenkstätte eingerichtet, an der Fans Blumen niederlegen können. Tschechien hatte sich am Samstag mit einem Staatsakt im Prager Veitsdom von Karel Gott verabschiedet.

Angelina Jolie in funkelnder Robe

© imago images/ZUMA Press

Bei ihrem Auftritt für die Premiere des Films "Maleficent" in Großbritannien glänzte Angelina Jolie im wahrsten Sinne des Wortes. Die Schauspielerin trat in einer mit funkelnden Pailletten besetzten bodenlangen silbrig-weißen Robe auf den roten Teppich. Über ihren Schultern ein - ebenfalls paillettenbesetztes - transparentes Cape.

© imago images/ZUMA Press

Von "dunkler Fee", die sie in dem Disney-Streifen verkörpert, keine Rede. Auf den Roten Teppich begleiten durften sie übrigens vier ihrer Kinder, nämlich Vivienne, Zahara, Shiloh und Knox Leon.

Tocotronic-Sänger gegen Antisemitismus

Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow findet es wichtig, dass sich auch Künstler gesellschaftlich positionieren. Mit Blick auf den Anschlag eines Rechtsextremisten in Halle sagte der Musiker der "taz": "So ein rechtsextremistischer Terrorangriff wird als 'Alarmsignal' gewertet, was lachhaft ist, denn Alarmsignale gibt es genug, und das schon seit Jahrzehnten."

© imago images/POP-EYE

Deshalb sei es wichtig, sich gesellschaftlich gegen Antisemitismus, Rassismus und Antifeminismus zu positionieren. Künstler, die antisemitische Stereotype verbreiteten, sollten nicht mehr unterstützt werden, so der Sänger weiter. "Ich fände es ethisch geboten von großen Plattenfirmen, so einen Dreck nicht mehr zu veröffentlichen."