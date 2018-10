Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Ariana Grande löst Verlobung auf

Erst im Juni hat sich die 24-jährige Sängerin Ariana Grande mit dem gleichaltrigen Schauspieler Pete Davidson verlobt. Damals waren sie erst wenige Wochen ein Paar. Nun lösten die beiden ihre Verlobung.

Die letzten Monate waren alles andere als leicht für Ariana Grande. Am 22. Mai 2017 explodierte bei ihrem Konzert in Manchester eine Bombe, 22 Menschen, darunter viele Kinder und Jugendliche, starben. Im September dieses Jahres starb ihr Ex-Freund, der Rapper Mac Miller. Erst im Mai hatte sie sich von ihm getrennt. "Ich habe dich von dem Tag an geliebt, an dem ich dich mit 19 getroffen habe, und ich werde das immer tun", schrieb Grande kurze Zeit nach seinem Tod auf Instagram.

Tina Turner ruft zum Organspenden auf

Rocksängerin Tina Turner ruft zum Organspenden auf. Niemand werde diese Welt lebend verlassen, heißt es am Ende ihrer neuen Autobiografie "My Love Story", die am Montag erschienen ist. "Ungeachtet unserer Erwartungen für die Zeit danach oder den Bereich, in den wir einzutreten hoffen, steht fest, dass wir unsere Organe nicht mehr brauchen werden. Ein anderer Mensch hingegen schon, jemand, der voller Verzweiflung auf ein lebensrettendes Spenderorgan wartet", schreibt Turner, die in dem neuen Buch unter anderem enthüllt, dass sie nur noch lebt, weil ihr 16 Jahre jüngerer Ehemann ihr im April 2017 eine Niere gespendet habe.

Die Autobiografie entstand unter anderem in Zusammenarbeit mit dem deutschen Journalisten Dominik Wichmann, Mitverfasser des Bestsellers "Zwischen zwei Leben" von Guido Westerwelle. Tina Turner ("The Best", "Goldeneye", "What's Love Got to Do with It") gehört zu den weltweit erfolgreichsten Sängerinnen. 1976 verließ sie ihren gewalttätigen Ehemann Ike Turner. Mit 45 feierte sie mit dem Album "Private Dancer" ein grandioses Comeback. Seit Jahren lebt sie mit ihrem deutschen Ehemann Erwin Bach zurückgezogen bei Zürich. Im März 2019 feiert das Musical "Tina - Das Tina Turner Musical" Deutschland-Premiere in Hamburg.

Avicii-Tod: Rita Ora noch immer bedrückt

Ein halbes Jahr nach dem Tod des Musikproduzenten Avicii ist die britische Sängerin Rita Ora noch immer bedrückt. "Das war ein echter Schock. Es zeigt, dass es hinter verschlossenen Türen sehr dunkel und traurig sein kann", sagte Ora. Der Schwede war im April im Alter von 28 Jahren tot in einem Hotel aufgefunden worden. In einer TV-Doku sprach der Musiker zuvor von Angstzuständen und Stress.

"Es ist eine beängstigende Zeit, und wir sollten alles dafür tun, dass sich Menschen öffnen und Hilfe suchen", sagte Ora weiter. "Es ist hart. Vor allem, wenn man jemanden kennt. Und du weißt trotzdem nicht, was in ihm vorgeht. Es ist traurig." Die Popsängerin war mit Avicii befreundet und nahm mit ihm 2017 den Song "Lonely Together" auf. Auf einem Konzert kurz nach seinem Tod bat Ora um eine Schweigeminute. Am 23. November erscheint ihr neues Album "Phoenix".

"Jeannie" Barbara Eden: "Es ging so prüde zu"

Die Schauspielerin Barbara Eden (87) hat ihre berühmte Rolle "Bezaubernde Jeannie" nach eigenen Angaben glücklich gemacht - aber nicht reich. Das sagte Eden der "Bild am Sonntag". In der US-Serie stand sie in den 1960er-Jahren gemeinsam mit Larry Hagman (J.R. aus "Dallas") vor der Kamera.

Sie seien ein tolles Paar gewesen. Aber es sei nichts gelaufen, Hagmans Frau habe aufgepasst. "Es ging so prüde zu! Um zu klären, ob man meinen Bauchnabel zeigen darf, wurden Konferenzen einberufen. Ergebnis: Bikini ja. Bauchnabel nein."