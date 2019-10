An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Julia Roberts wie einst in "Pretty Woman"

Da staunten die Gäste nicht schlecht, als Julia Roberts bei einem Polo-Spiel in einem Outfit auftrat, das nur allzu sehr an jenes erinnert, in dem sie vor knapp 30 Jahren als "Pretty Woman" ihre Fans verzückte: ein kurzärmeliges braunes Outfit mit weißen Tupfen.

© Charley Gallay/Getty Images for Veuve Clicquot

Nun gut, ein paar Unterschiede lassen sich schon erkennen.

© imago images/Prod.DB

So zum Beispiel hat sich die Schauspielerin dieses Mal für einen Hosenanzug entschieden. Diesen hat sie mit einem weißen Gürtel und weißen Schnürschuhen kombiniert. Eines ist aber gleich geblieben: Nach wie vor verzaubert Julia Roberts mit ihrem Lächeln ihre Fans.

© Getty Images/Frazer Harrison

Lena überrascht mit neuem Look

Es braucht nicht viel, um ihre Fans zu begeistern. Doch dieses Foto ist auch wirklich entzückend. Auf Instagram zeigt sich Lena Meyer-Landrut mit ihrem neuen Look. Sie postete ein Foto, auf dem sie in herbstlichem Outfit unter freiem Himmel zu sehen ist. Das Neue an ihrem Style: Die 28-Jährige trägt hier einen Pony.

Die positiven Kommentare ließen nicht lange auf sich warten. So schrieb zum Beispiel ein User "So hübsch" und ein anderer "Der Pony steht dir sooooo gutttttt".

Darum hat Sasha Pieterse so stark zugenommen

Derzeit fegt Sasha Pieterse bei "Dancing With the Stars" über das Parkett. Viele kennen sie auch aus der siebten Staffel der US-Serie "Pretty Little Liars". Zuletzt wurde sie Opfer verletzender Reaktionen über ihr Gewicht. Die Schauspielerin hat in zwei Jahren 30 Kilo zugenommen. Nun verrät sie den Grund.

© Emma McIntyre/Getty Images for Entertainment Weekly

Lange Zeit wusste Pieterse nicht, warum sie kontinuierlich zunahm. Erst kürzlich wurde festgestellt, dass sie an dem sogenannten PCO-Syndrom leide. Dabei handelt es sich um eine der häufigsten Stoffwechselstörungen geschlechtsreifer Frauen. "Endlich wusste ich, was mit mir los war", erklärte die Schauspielerin bei "Dancing With the Stars". Seitdem sie bei der Show das Tanzbein schwingt, hat Pieterse übrigens schon wieder rund sieben Kilo abgenommen. Nun konzentriert sie sich ganz darauf, wieder gesund zu werden.

Bibi zeigt erstmals das Gesicht von Sohn Lio

Es ist eine kleine Premiere: Bis jetzt haben die Youtube-Stars Bianca und Julian Classen ("Bibis Beauty Palace") ihren Sohn Lio nur von hinten gezeigt. Nun hat Deutschlands erfolgreichstes Youtube-Paar bei Instagram die ersten Fotos hochgeladen, auf denen auch das Gesicht ihres ein Jahr alten Kindes zu sehen ist.

"Das sind wir: Die Familie Classen" schrieben die beiden 26-Jährigen unter das Foto. Dafür sammelten sie innerhalb kurzer Zeit mehrere Hunderttausend Likes.

In einem begleitenden Video erklärten die Eltern den Schritt: Für die beiden sei das bis jetzt ein riesengroßes Ding gewesen, das sie lange sehr belastet habe. "Er will jetzt die Welt erkunden und wird vielleicht in ein paar Wochen eigenständig rumlaufen." Sie wollten und könnten ihn dann auch nicht mehr einfach in den Kinderwagen setzen und ein Tuch darüber legen.

Bianca und Julian Classen haben auf ihren beiden Kanälen mehr als neun Millionen Follower. Der Clip, in dem sie Bibis Schwangerschaft ankündigen, war 2018 mit mehreren Millionen Aufrufen das erfolgreichste Nicht-Musik-Video bei Youtube-Nutzern aus Deutschland.