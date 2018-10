Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Jamie Dornan wird zum dritten Mal Papa

"Fifty Shades"-Hauptdarsteller Jamie Dornan und seine Frau Amelia Warner erwarten das dritte Kind. Dies bestätigte Dornans Sprecher der US-Zeitschrift "People". Zuvor hatte die britische Zeitung "The Sunday Times" über den Familienzuwachs berichtet. Das Ehepaar hat zwei Töchter, Elva (2) und Dulcie, die im November fünf Jahre alt wird.

© www.PPS.at Schon vor zwei Monaten wölbte sich bei Amelia ein kleines Bäuchlein

Der irisch-britische Schauspieler Dornan ist vor allem durch seine Rolle als Christian Grey in der Verfilmung des Erotik-Bestsellers "Fifty Shades of Grey" bekannt. Zuletzt drehte er an der Seite von Rosamund Pike das Filmdrama "A Private War" über die in Syrien getötete US-Journalistin Marie Colvin.

Kate Hudson zeigt Töchterchen Rani

Kate Hudson lässt ihre Fans an ihrem Familienglück teilhaben. Am 2. Oktober wurde die 39-jährige Schauspielerin zum dritten Mal Mama und veröffentlichte die freudigen Neuigkeiten auch zeitnah auf Instagram. Eines hatte der Hollywood-Star allerdings noch für sich behalten: das erste Foto von Töchterchen Rani Rose Hudson Fujikawa.

Auch diesen Anblick gewährt Kate ihren Followern inzwischen. Auf ihrem Social-Media-Account postet sie einen Schnappschuss "ihres kleinen Dornröschens".

Ozzy Osbourne musste sich Operation unterziehen

Der britische Rocksänger Ozzy Osbourne hat sich nach einer Operation an der rechten Hand erholt und guter Dinge auf seinem Instagram-Account gezeigt. Ein Post vom Sonntag zeigt den 69-Jährigen im Krankenhaus mit Eiscreme in der Hand und dem Statement "Fühle mich besser nach der Operation. Eiscreme hilft."

Der "Fürst der Finsternis" musste am Samstag wegen einer Infektion ein Konzert im kalifornischen Mountain View absagen und sich einer Not-OP im Krankenhaus in Los Angeles unterziehen. Noch am Samstag postete Osbourne ein Bild seiner Hand in einem dicken Verband. Inzwischen gehe es ihm wieder gut, kommentiert er seine Einträge. Die ausgefallene Show in Mountain View war Teil seiner Nordamerika-Tour "No More Tours 2" und soll nun am 16. Oktober nachgeholt werden. Bereits zu den Konzerten am 9. Oktober im kalifornischen Chula Vista, am 11. Oktober in Los Angeles and am 13. Oktober in Las Vegas will der Musiker wieder fit sein, wie er auf seiner Website ankündigt.

Michael Wendler: Trennung nach 29 Jahren

Nach 29 Jahren Beziehung und neun Jahren Ehe ist es vorbei zwischen Michael Wendler und seiner Frau Claudia.

Im Interview mit "Bild" erzählte der Schlagerstar offen: "Ja, es stimmt! Aus Liebe wurde Freundschaft. Jetzt wollen wir noch einmal ein neues Leben beginnen - unabhängig voneinander." Böses Blut soll zwischen den Noch-Eheleuten in Zukunft nicht fließen.

Taylor Swift wirbt für die Demokraten

US-Popstar Taylor Swift hat nach langem Schweigen politisch Stellung bezogen und auf Ihrem Instagram-Account Unterstützung für Kandidaten der Demokraten im US-Bundesstaat Tennessee bekundet. Bisher sei sie vor politischen Äußerungen immer zurückgeschreckt, doch etliche persönliche und öffentliche Ereignisse in den letzten zwei Jahren hätten sie dazu getrieben, vor den Zwischenwahlen am 6. November ihre Stimme zu erheben, schreibt die Countrysängerin.

"Ich habe immer und werde immer meine Stimme dem Kandidaten geben, der die Menschenrechte schützt und für sie kämpft", kündigt Swift in ihrem ausführlichen Post an. Zudem kritisiert sie die republikanische Kandidatin Marsha Blackburn scharf, die derzeit den siebten Wahlbezirk von Tennessee im Repräsentantenhaus vertritt und dieses Jahr einen Sitz im Senat anstrebt. Blackburns politische Bilanz "erschreckt mich", schreibt Swift. Sie werde stattdessen den demokratischen Senatskandidaten Phil Bredesen im Rennen um einen Abgeordnetensitz für Tennessee unterstützen.

Swift fordert alle ihre Follower auf, wählen zu gehen und die Stimme dem Kandidaten zu geben, der am ehesten mit den eigenen Werten übereinstimmt. "Viele von uns werden nie einen Kandidaten oder eine Partei finden, mit denen sie bei einem Thema hundertprozentig übereinstimmen, aber es ist trotzdem wichtig, wählen zu gehen, betont Swift. Sie gilt als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit und verbrachte einen Teil ihrer Jugend in der Stadt Hendersonville in Tennessee.

Schauspieler Scott Wilson gestorben

US-Schauspieler Scott Wilson, bekannt unter anderem aus der Zombie-Serie "The Walking Dead", ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Bei Wilson hätten sich zuvor Komplikationen nach einer Leukämie-Erkrankung bemerkbar gemacht, berichtete das Onlinemagazin "TMZ" unter Berufung auf seinen Sprecher.

© Jamie McCarthy/Getty Imagesfor AMC/AFP Scott Wilson mit sein "The Walking Dead"-Kollegen Norman Reedus und Andrew Lincoln

"Ruhe im Paradies, Scott. Wir lieben Dich!", hieß es auf dem offiziellen Twitteraccount von "The Walking Dead". In der Serie trat Wilson als Farmer und Familienoberhaupt Hershel Greene auf. Der Schauspieler wirkte in Dutzenden von Kino- und Fernsehproduktionen mit. So hatte er Rollen in Filmen wie "Der große Gatsby" und im Horrorstreifen "BehindtheMask".

Jennifer und Ben sind offiziell geschieden

Damit sind wohl alle Hoffnungen auf ein Liebes-Comeback Geschichte: Jennifer Garner und Ben Affleck hatten im Jahr 2015 bekannt gegeben, dass sie sich scheiden lassen wollen. Über drei Jahre lang hatte sich der Prozess hingezogen. "People" berichtet allerdings: Die Scheidung des einstigen Hollywood-Traumpaares ist nun offiziell durch.

Mit einem "Private Judge", einer neutralen Person mit juristischem Hintergrund und ähnlicher Befugnis wie der eines Richters, sollen die Schauspieler das Ehe-Aus auf Papier festgehalten haben. Dass sie sich trotz allem immer noch verstehen, zeigen aber regelmäßige gemeinsame Auftritte mit ihren drei Kindern.

Melania "nicht immer einverstanden" mit Donalds Tweets

Twitter ist für Donald Trump ein Schlüssel-Instrument seiner Regierungsarbeit. Er nutzt den Kurznachrichtendienst sehr häufig. Und er benutzt ihn auf eine Art wie noch kein US-Präsident vor ihm: Hier beendet Trump bisweilen politische Karrieren. Hier beschimpft er immer mal wieder ausländische Regierungen in nie da gewesener Weise. Hier lässt er regelmäßig durch provokante Wortmeldungen Beobachter rund um die Welt kollektiv aufstöhnen. First Lady Melania Trump ist nicht immer glücklich über das, was ihr Ehemann bei Twitter treibt. Das offenbarte sie am Samstag am Rande ihrer ersten Solo-Auslands-Reise in Afrika.

© APA/AFP/SAUL LOEB

"Ich bin nicht immer einverstanden mit dem, was er twittert, und das sage ich ihm auch", antwortete Melania Trump auf entsprechende Nachfragen mitreisender Journalisten. "Ich sage ihm meine ehrliche Meinung und gebe ihm meinen ehrlichen Rat. Manchmal hört er auf mich, manchmal nicht." Sie habe ihre eigene Meinung, und es sei ihr wichtig, auszudrücken, was sie denke und fühle. Auf die Frage, ob sie ihrem Mann jemals gesagt habe, dass er sein Telefon weglegen solle, sagte die First Lady: "Ja!" Ob ihre Aufforderungen Erfolg hatten oder unbeachtet blieben, ließ sie offen.

Kanye West löscht Konten bei Instagram und Twitter

Pech für seine Fans: US-Rapper Kanye West hat offenbar seine Konten bei Instagram und Twitter gelöscht. Die sozialen Netzwerke des Musikers waren am Wochenende nicht mehr zugänglich. US-Medien rätselten über den möglichen Grund für den Schritt. "War es etwas, was er sagte?", schrieb das Portal "USmagazine.com". Der Ehemann von Reality-Star Kim Kardashian hat sich mehrfach positiv über die Politik von Präsident Donald Trump geäußert und war durch politisch fragwürdige Aussagen in die Schlagzeilen geraten.

© 2016 Getty Images

Kürzlich trug er nach einem Auftritt in der US-Show "Saturday Night Live" auf der Bühne eine Schirmmütze mit dem Trump-Slogan "Make America Great Again". Es wäre nicht das erste Mal, dass sich der Rapper plötzlich aus seinen Social-Media-Kanälen verabschiedet. Im vorigen Jahr hatte West für längere Zeit seine Accounts bei Twitter und Instagram abgeschaltet.