Der Klatsch des Tages

Gwyneth Paltrow hat geheiratet

US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow hat den Drehbuchautor und Produzenten Brad Falchuk geheiratet. Wie das Magazin "People" berichtet, nahmen an der Zeremonie in Paltrows Anwesen im Luxus-Ferienhausgebiet Hamptons nahe New York unter anderem Schauspielerin Cameron Diaz und Paltrows Pate, der Regisseur Steven Spielberg, teil.

Der Nachrichtensender E! News berichtete, die Feier habe am Samstag in eher kleinem Rahmen stattgefunden. 2015 hatte das Paar seine Beziehung offiziell bekanntgegeben. Paltrow hat zwei Kinder aus einer ersten Ehe mit Coldplay-Sänger Chris Martin. Die Beziehung endete 2016, aber beide blieben laut eigenen Aussagen freundschaftlich verbunden. Falchuk hat ebenfalls zwei Kinder aus einer ersten Ehe, er war bis 2013 mit Produzentin Suzanne Bukinik verheiratet.

Robbie Williams hat sich dreimal von Ayda getrennt

2006 lernten sich Robbie Williams und Ayda Field über gemeinsame Freunde kennen. Bis zu ihrer Hochzeit vier Jahre später erlebten der Musiker und die Schauspielerin während ihrer Beziehung zahlreiche Höhen und Tiefen. Bei "The X Factor" verriet Ayda: "Wegen Rob musste ich einiges durchmachen. Er hat mich dreimal verlassen. Was für ein böser Mann, ich weiß, dass wir das alle denken."

Von solchen Krisen fehlt heute jede Spur, seit wenigen Wochen sind die beiden sogar dreifache Eltern.

Kanye West heißt jetzt Ye

US-Rapper Kanye West nennt sich ab sofort Ye. "Der Mensch, der früher als Kanye West bekannt war - ich bin Ye", schrieb der Rapper am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Ye ist schon lange sein Spitzname, genau wie Yeezy. "Ye" ist auch der Titel seines jüngsten Albums. Der Rapper gab seine Namensänderung kurz vor einem Auftritt in der US-Fernsehshow "Saturday Night Live" bekannt. Dabei wurde deutlich, dass er seine politische Einstellung keineswegs geändert hat. Ye trug eine Kappe mit dem Wahlspruch von US-Präsident Donald Trump: "Make America great again".

Er werde von vielen Menschen gefragt, warum er Trump möge, sagte der US-Künstler in der Show. "Wenn ich mir über Rassismus Sorgen machen würde, hätte ich Amerika schon vor langer Zeit verlassen." Er wiederholte auch sein Interesse, 2020 selbst als Präsidentschaftskandidat anzutreten.

Serena Williams wirbt oben ohne für Brustkrebsvorsorge

Oben ohne und singend hat Tennisstar Serena Williams für Brustkrebsvorsorge geworben. In einem am Sonntag im Internetdienst Instagram verbreiteten Video bedeckt Williams ihre Brüste mit den Händen und singt den Hit "I Touch Myself" (Ich berühre mich selbst) der australischen Band The Divinyls. Sie habe ihre Version des Songs aufgenommen, um Frauen daran zu erinnern, regelmäßig ihre Brüste abzutasten, schrieb die Tennisdiva dazu.

Es sei für sie eine Herausforderung gewesen, das Video zu drehen, aber das Thema sei einfach zu wichtig, erklärte Williams: "Früherkennung ist der Schlüssel - sie rettet so viele Leben". Divinyls-Sängerin Chrissy Amphlett war vor fünf Jahren im Alter von 53 Jahren an Brustkrebs gestorben. Innerhalb von zehn Stunden nach Veröffentlichung wurde das Video mehr als 1,3 Millionen Mal aufgerufen. Fans lobten die 23-fache Grand-Slam-Gewinnerin Williams: "Fantastische Serena, wichtige Botschaft, und so eine tolle Stimme!", schrieb eine Nutzerin im Internet. "Das hat Kraft! Ich bin selbst eine Brustkrebs-Überlebende", kommentierte eine andere.

Eddie Murphy hat sich verlobt - zehntes Kind unterwegs

US-Schauspieler und Komiker Eddie Murphy (57) will zum zweiten Mal heiraten. Murphy und seine schwangere Freundin Paige Butcher (39) hätten sich verlobt, teilte sein Sprecherteam der Zeitschrift "People" und anderen US-Medien mit. Ende August war bekannt geworden, dass die beiden ihr zweites gemeinsames Kind erwarten.

Damit wird Murphy bald zehnfacher Vater sein. Aus mehreren Beziehungen hat er bisher neun Kinder im Alter von 11 bis 29 Jahren, darunter fünf Kinder mit Ex-Ehefrau Nicole Mitchell. Mit Ex-Spice-Girl Melanie Brown hat er die elfjährige Tochter Angel, mit der australischen Schauspielerin Butcher Töchterchen Izzy Oona (2). Jetzt ist ein Bub unterwegs.

Österreichs Youtube-Stars zogen in WG

Fünf Youtuber auf einem Fleck: Für das Projekt "Top 5 - Die Influencer WG" sind junge Internet-Personalities in eine WG in Wien gezogen. Ab Montagabend sollen sie ihren Fans Einblick in ihr Leben geben - natürlich auf Youtube. Eingezogen sind Celina Blogsta, Daniel Fila, Marie Curie, Dzeni, Valentina Vale und Lisa, die allesamt bereits erfolgreiche Youtuber sind. Die WG soll nun "erstmals Einblick in das Leben der Webstars in Österreich" geben, hieß es in einer Aussendung.

"Wir kennen uns alle aus der Branche, aber zusammenleben und gemeinsam an unserem Erfolg zu arbeiten, ist eine neue Herausforderung", sagte Blogsta, die während ihrer Zeit in der WG auch den Führerschein machen will. Die Influencer wollen zeigen, dass es "ein harter Job ist, ein Webstar zu werden beziehungsweise zu sein". Neben den kreativen Herausforderungen im Bereich Content Creation gelte es auch, gesund, fit und schön zu sein.

Asia Argento räumt Sex mit "verlorener Seele" Bennett ein

Anders als bisher von ihr behauptet hatte die #MeToo-Aktivistin Asia Argento doch Sex mit dem US-Schauspieler Jimmy Bennett, der Missbrauchsvorwürfe gegen die Italienerin erhoben hat. Allerdings deutete sie im Interview des italienischen Senders La 7 am Sonntagabend an, der zum damaligen Zeitpunkt noch minderjährige Bennett habe sie überrumpelt. Inzwischen empfinde sie neben Wut vor allem Mitleid mit Bennett, den sie als "verlorene Seele" bezeichnete. Argento (43) gehört zu den bekanntesten Stimmen der #MeToo-Bewegung, die sich gegen sexuelle Belästigung und Missbrauch in der Unterhaltungsindustrie und darüber hinaus einsetzt.

Die "New York Times" hatte Ende August berichtet, Argento habe Bennett 2013 in einem kalifornischen Hotel missbraucht, als er 17 und sie 37 Jahre alt war. Sexuelle Handlungen mit Unter-18-Jährigen sind in dem US-Bundesstaat strafbar. Nach dem Vorfall habe sich Argento mit Bennett auf die Zahlung von umgerechnet 330.000 Euro geeinigt, um die Missbrauchsvorwürfe auszuräumen. Argento bestätigte der Zeitung zwar, dass Geld an Bennett floss, bestritt aber zugleich jegliche "sexuelle Beziehung" zu dem 20 Jahre jüngeren Schauspieler.

In der Sonntagssendung räumte sie nun ein, der "New York Times" in einer ersten Reaktion auf den Bericht etwas anderes erzählt zu haben, um "keine schlüpfrigen Details ausbreiten" zu müssen. Tatsächlich habe sie damals einem Treffen mit Bennett zugestimmt, um ihm bei den Vorbereitungen für eine Probe zu helfen. "Er ist dann regelrecht auf mich gesprungen", sagte Argento dem italienischen Sender, und sie sei "eingefroren". Nach eigenen Worten war ihr damals nicht klar, dass der Jungschauspieler erst 17 Jahre alt war.

Bennett hatte vor einer Woche ebenfalls bei La 7 seine Vorwürfe gegen Argento bekräftigt. Auf die Frage des Moderators, ob er bei seiner Version bleibe, wonach Argento ihn sexuell missbraucht habe, sagte der mittlerweile 22-Jährige: "Ja, das stimmt." Später fügte er hinzu: "Eine Frau kann schön und attraktiv sein und trotzdem einen Mann missbrauchen." Die Schauspielerin gleiche US-Filmproduzent Harvey Weinstein, dem mehrere Frauen sexuelle Gewalt vorgeworfen hatten. "Auch Asia hat ihre Macht missbraucht", sagte Bennett dem Sender.

Michelle Hunziker von Alkoholabhängigkeit ihres Vaters geprägt

Moderatorin Michelle Hunziker ist bis heute durch die Alkoholabhängigkeit ihres Vaters geprägt. "Bis ich 15 Jahre alt war, habe ich angefangen zu weinen, wenn meine Eltern ein Glas Wein in der Hand hatten", sagte die 41-Jährige den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).

Sie habe Alkohol immer mit etwas Schlimmem verbunden. Auch wenn sie heute keine Angst mehr habe, trinke sie "selbst fast gar nichts".

Weiterer Missbrauchs-Vorwurf gegen Kevin Spacey

Wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs hat ein kalifornischer Masseur Klage gegen Oscar-Preisträger Kevin Spacey eingereicht. In den Unterlagen, die am Freitag einem Gericht in Los Angeles vorlagen, beschuldigt der Kläger namens John Doe Spacey, bei einer Massage vor zwei Jahren unsittliche Berührungen vollzogen zu haben: Kurz nach Beginn der Massage habe Spacey die Hand des Mannes in Richtung seiner Genitalien geführt. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge im Haus des Schauspielers in Malibu, der Termin war von einem Vertrauten Spaceys vereinbart worden. Der Masseur habe nach dem Übergriff das Haus so eilig verlassen, dass er zwar die Massageliege mitgenommen habe, nicht aber Handtücher und Massageöl, hieß es in der Klage.

Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles hatte Anfang September eine andere Klage gegen Spacey wegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs zu den Akten gelegt, weil die Vorwürfe aus dem Jahr 1992 inzwischen als verjährt gelten. Ein anderer Fall wird derzeit noch geprüft. Zudem gibt es noch weitere Vorwürfe in den USA und in London. Der Erste, der mit Missbrauchsvorwürfen gegen Spacey an die Öffentlichkeit gegangen war, war der Schauspieler Anthony Rapp. Er soll 1986 als 14-Jähriger von Spacey sexuell bedrängt worden sein. Spacey hatte sich bei Rapp entschuldigt, aber gesagt, er könne sich nicht an den Vorfall erinnern.

Der Schauspieler hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, seine Karriere liegt auf Eis. Unter anderem verlor er seine Hauptrolle in der Netflix-Serie "House of Cards".