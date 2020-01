An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Taylor Swift litt an Essstörung

"Ich erinnere mich, wie ich 18 Jahre alt war und es das erste Mal war, dass ich auf einem Cover eines Magazins erschien. In der Überschrift hieß es 'Schwanger mit 18'. Nur weil ich etwas getragen habe, das meinen Bauch nicht dünn aussehen ließ", erzählt Taylor Swift in einem Interview mit dem Magazin "Variety". Es war nicht das einzige Mal, dass sie eine Aussage wie diese über sich ergehen musste.

© imago images/Runway Manhattan

Die Spuren zeigten sich schließlich am Körper der Sängerin: Sie entwickelte eine Essstörung. Gegen diese anzukämpfen war nicht leicht für Taylor Swift. Doch sie schaffte es, indem sie sich vor Augen hielt, wessen Meinung für sie tatsächlich zählt. Heute lebt sie nach dem Grundsatz: "Ich wähle jetzt selbst aus, was ich wertschätze." Und weiter: "Ich denke, dass es das ist, was einen großen Unterschied macht."

Evelyn Burdecki spricht über Kinderwunsch

Evelyn Burdecki möchte am liebsten vier bis sechs Kinder haben. Was jetzt bloß noch fehlt, ist der passende Mann. Nach der Trennung von Domenico de Cicco ist die 31-Jährige wieder Single. Macht nichts! Denn Evelyn weiß sich zu helfen: Um zum richtigen Zeitpunkt ihren Kinderwunsch umsetzen zu können, möchte sie jetzt ihre Eizellen einfrieren lassen.

"Ich möchte mir meine Eizellen einfrieren lassen", verrät Burdecki im Gespräch mit RTL. So würden sie "für immer 31 bleiben und quasi noch taufrisch sein", wenn das Thema Familienplanung spruchreif ist. Schon bald wolle sich die Ex-Dschungelkönigin auf die Suche nach einer geeigneten Klinik begeben und schauen, wo sie ihre "Eizellen einmieten" kann. RTL soll den Reality-Star bei seinem Vorhaben begleiten.

Brangelina: Gemeinsame Sache trotz Trennung

Nach dem Erfolg seines Rosé-Weins will das Ex-Hollywood-Traumpaar Angelina Jolie und Brad Pitt nun Rosé-Champagner auf den Markt bringen. Das Chateau Miraval in der französischen Provence schließe sich dazu mit dem Champagner-Produzenten Pierre Peters zusammen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Jolie und Pitt sind an dem Weingut Miraval der Winzerfamilie Perrin beteiligt.

© Matt Winkelmeyer/Getty Images for SBIFF

"Das ist ein Familienprojekt zwischen Angelina Jolie, Brad Pitt und ihren Kindern mit den Winzerfamilien Perrin und Peters, Letztere kennen sich schon lange", sagte Guillaume Jourdan von der Agentur Vitabella, die für Miraval die PR-Arbeit macht. An dem Vorhaben werde schon seit drei oder vier Jahren gearbeitet. Ziel sei es, "wirklich einen Referenz-Rosé-Champagner zu entwickeln", sagte Peters. Er ist Chef des Champagner-Hauses Pierre Peters, das in Mesnil-sur-Oger ansässig ist.

Der Rosé-Wein des Weingutes Miraval ist insbesondere in den USA sehr gefragt. Mittlerweile produziert das Unternehmen außerdem Bio-Olivenöl. Jolie und Pitt hatten das Château Miraval 2008 für 40 Millionen Euro erstanden, 2014 heirateten sie dort.

Lena Gerke im Mutterglück

Bereits Mitte Jänner verkündete Lena Gerke, dass sie ein Kind erwartet. Details gab es bis dato nicht. Jetzt spricht die 32-Jährige erstmals per Instagram zu ihren Fans. Für ihre Botschaft präsentiert sie sich in einem schlichten schwarzen Trainingsanzug.

"Ich pass' nicht mehr in so viele Sachen rein von mir, deshalb lass ich einfach die Sachen an", verlautbart Lena per Instagram. Auch gut. Denn das Model macht sogar im Sportoutfit ein super Bild.