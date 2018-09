Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Victoria Beckham: Ist Baby Nummer 5 unterwegs?

Bekommen die Beckhams nun ihr fünftes Kind? David soll die frohe Botschaft erst vor kurzen im engen Freundeskreis bekannt gegeben haben.





Joaquin Phoenix in kurzem Clip erstmals als böser "Joker"

Rund ein Jahr vor der geplanten Premiere von "Joker" ist Schauspieler Joaquin Phoenix (43) in einem kurzen Clip als Filmbösewicht zu sehen. Der US-Amerikaner steht in dem Video zunächst in normaler Montur vor der Kamera und beginnt zu grinsen. Dann wird er im berühmten Clown-Outfit gezeigt: mit vorwiegend weißer Schminke im Gesicht und grünlichen Haaren.

Den Clip hat der Regisseur des Films, Todd Philipps, am Wochenende auf Instagram gestellt. Seitdem wurde er mehr als eine Million Mal aufgerufen. Bereits vor einigen Tagen war im Internet ein Foto von den Dreharbeiten aufgetaucht, das Phoenix ("Walk the Line") als Kultschurken der Batman-Filme zeigt.

© www.PPS.at

Die neue Joker-Story soll von der Ergründung eines Mannes handeln, der von der Gesellschaft missachtet wurde. Der voraussichtlich am 4. Oktober 2019 startende Film wird von den Machern als "düstere Charakterstudie" beschrieben. Er habe "Wahnsinnsschiss" davor, die Rolle zu übernehmen, sagte Phoenix in einem Interview. Der Comic-Bösewicht wurde in früheren Filmen von Jack Nicholson, Heath Ledger und Jared Leto gespielt.

Star-DJ David Guetta hatte eine "Midlife Crisis"

Der französische Star-DJ David Guetta hat nach eigenem Bekunden eine Midlife Crisis durchlebt. "Ich bin ein bisschen durchgedreht", sagte der 50-Jährige dem deutschen "Südkurier". "Manchmal musste ich mich selbst anschauen und denken: 'Oh, David, du bist so ein blödes Klischee.'"

© APA/AFP/Daniel LEAL-OLIVAS

Er habe plötzlich sehr deutlich gemerkt, dass er älter werde, sagte Guetta. "Komischerweise trifft Männer das härter als Frauen. Und dann verweigerst du dich dem Alter. Also stürzt du dich in alle diese Dinge, die du gemacht hast, als du 20 warst. Die aber mit 50 echt peinlich sind." Große Autos habe er sich aber nicht zugelegt: "Ich besitze gar kein Auto."

Zurcaroh begeistert in Vorarlberg empfangen

Rund tausend Menschen haben in der Vorarlberger Marktgemeinde Götzis Sonntagvormittag die Gruppe Zurcaroh, die in der US-TV-Show "America's Got Talent" den 2. Platz belegt hatte, mit einem lang anhaltenden, frenetischen Applaus empfangen. Nur Leiter und "Mastermind" Peterson da Cruz fehlte von den 51 Mitgliedern. Er ist noch in den USA, um dort mögliche Auftritte der Vorarlberger zu vereinbaren.

© APA/DIETMAR STIPLOVSEK

So musste sich Zurcaroh-Mitglied Johannes Widmer, 28, im Interview vor der Kulturbühne Am Bach etwas um die Antwort auf die Frage drücken, wie es nach dem Erfolg weitergeht: "Nach dem Höhenflug ist es wichtig, einmal sanft zu landen" und sich einige Wochen auszuruhen. Aber demnächst will Zurcaroh auf jeden Fall "in Vorarlberg einen großen Auftritt für Familie, Freunde und Bekannte" geben.

» Vor zwei Jahren haben wir bei Wettbewerben noch in der Turnhalle am Boden geschlafen, dann bist du mitten in Hollywood und jetzt werden für uns Straßen gesperrt «

Landeshauptmann Markus Wallner, Bürgermeister Christian Loacker und der Obmann der Sportgemeinschaft Götzis, Walter Joschika, deren Teil die Amateurgruppe ist, betonten mehrfach die Einzigartigkeit des Erfolges und "unglaublich" war dabei das meistgebrauchte Adjektiv in den kurzen Ansprachen und Interviews. Unglaublich, was die Leistung, den Erfolg, den Zusammenhalt der Gruppe angehe und auch, so Widmer, die Intensität der Proben und TV-Auftritte in den USA. "Vor zwei Jahren haben wir bei Wettbewerben noch in der Turnhalle am Boden geschlafen, dann bist du mitten in Hollywood und jetzt werden für uns Straßen gesperrt", sagte er mit einem Augenzwinkern über den Empfang durch die Heimatgemeinde und Land Vorarlberg.

© APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Ums Geld sei es im Übrigen nie gegangen, erklärte der "Adam" im Auftritt fürs Viertelfinale von "America's Got Talent" und rechnete vor, in welcher Relation die eine Million US-Dollar als Siegerprämie gestanden wäre: "Wir hatten allein fürs Training in den Hallen in der Vorbereitung zusammen 30.000 Stunden, geteilt durch die Mitglieder und die Zeit wären das für jeden 41 Dollar pro Monat gewesen."