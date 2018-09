Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Eva Padberg erwartet ihr erstes Kind

Das deutsche Model Eva Padberg ist schwanger. Die 38-Jährige und ihr Mann Niklas Worgt erwarten ihr erstes Kind, wie Padberg am Sonntagabend bei Instagram bekannt gab. Sie seien bald zu dritt und "sehr glücklich", schrieb das international erfolgreiche Model. Dazu postete Padberg ein Foto von sich, auf dem ein kleiner Babybauch schon deutlich zu erkennen ist. Auf dem Foto ist auch ihr Mann zu sehen, der ebenfalls den Bauch hervorstreckt. "Niklas versucht noch mit meinem Bauch zu konkurrieren... aber ich denke, ich gewinne", schrieb sie weiter dazu.

Die 38-Jährige bedankte sich zugleich für alle Glückwünsche - sie hatte nämlich schon vorher die Spekulationen um eine Schwangerschaft kräftig angeheizt. Am Samstag postete sie zunächst ein Foto, auf dem sie nur schemenhaft zu erkennen war und die Hände vor den Bauch hielt. Dazu kündigte sie "aufregende Neuigkeiten" an. Zahlreiche Fans und andere Prominente gratulierten da bereits.

Padberg, die in Thüringen geboren wurde, und Worgt sind seit Teenagertagen ein Paar und seit 2006 verheiratet. Als Duo "Dapayk & Padberg" machen sie elektronische Musik.

Royale Familie radelt durch autofreies Brüssel

Belgiens Königsfamilie hat den autofreien Sonntag in Brüssel zu einer Radtour durch die Hauptstadt genutzt. König Philippe verzichtete dabei auf einen Helm, wie Bilder des flämischen Fernsehens VRT zeigten. Seine Frau, Königin Mathilde, schützte ihren Kopf hingegen ebenso wie die beiden mitradelnden jüngsten Kinder des royalen Paars, Prinz Emmanuel (12) und Prinzessin Eleonore (10).

© imago/Belga

Ziel ihrer etwa 15 Kilometer langen Radtour sei ein Biomarkt im Zentrum gewesen, berichtete der Sender. In Brüssel war das Stadtgebiet am Sonntag für den Autoverkehr gesperrt, was viele Einwohner zu Ausflügen und Spaziergängen verführte.

Ralph Siegel hat zum vierten Mal geheiratet

Der deutsche Komponist Ralph Siegel ist zum vierten Mal verheiratet. Am Samstag gab der 72-Jährige der 37 Jahre jüngeren Laura Käfer in der Thomaskirche in Grünwald bei München das Ja-Wort. Die Braut trug ein weißes Spitzenkleid, einen Schleier auf ihren roten Locken und einen Strauß aus weißen Blumen, Siegel einen dunkelblauen Anzug. Nach der Trauung gab es vor der Kirche Küsse und Sekt.

© imago/Spöttel Picture

Unter den Hochzeitsgästen waren "Kaiser" Franz Beckenbauer, Schlagerstar Roberto Blanco und das Volksmusik-Duo Marianne und Michael. Schon am Freitag hatten Käfer und Siegel Medienberichten zufolge in München standesamtlich geheiratet. Vorab hatte Siegel verraten, dass er sogar das Brautkleid seiner Liebsten schon kenne. Seine Freundin hingegen wisse nichts und werde überrascht. In einem Punkt sei er sich sicher, sagte der 72-Jährige: "Es wird meine letzte Hochzeit." Bei Laura passe alles. Für Siegel ist es die vierte Ehe. Er war schon mit Dunja, Dagmar und Kriemhild verheiratet.

Lena Meyer-Landrut zeigt sich sexy im Bikini

Hailey Baldwin dementiert Heirat mit Justin Bieber

Die Hochzeit zwischen dem kanadischen Popsänger Justin Bieber und Model Hailey Baldwin steht einem US-Medienbericht zufolge noch aus. Die am Freitag vom US-Magazin "People" vermeldete Eheschließung habe noch nicht stattgefunden, berichtete die auf Promi-News spezialisierte Website "TMZ" unter Berufung auf die mutmaßliche Braut. Dem Bericht zufolge könnte die Hochzeit kommende Woche stattfinden.

© www.photopress.at

"People" hatte am Freitag unter Berufung auf eine "religiöse Quelle" berichtet, die Eheschließung habe am Donnerstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit in einem Standesamt in New York stattgefunden. Den Heiratsantrag hatte der 24-jährige Bieber seiner drei Jahre jüngeren Freundin vor zwei Monaten bei einem Abendessen in einem Restaurant auf den Bahamas gemacht, wie damals das Webportal "TMZ" meldete.

Der kanadische Popsänger und Teenieschwarm war erstmals im Juni mit Hailey Baldwin gesehen worden. Sie ist die Nichte von Hollywood-Star Alec Baldwin. Neben ihrer Arbeit als Model übernahm sie auch bereits ein paar kleine Filmrollen. Bieber hatte vor Baldwin andere prominente Partnerinnen. Früher war er mit der Popsängerin Selena Gomez

Prinz Harry feierte 34. Geburtstag ohne Fans

Prinz Harry feierte seinen 34. Geburtstag ganz privat. Harry und seine Frau Meghan, die Herzogin von Sussex, hatten für Samstag keine öffentlichen Auftritte angekündigt. Auf Twitter bedankte sich der Kensington-Palast, die königliche Residenz des Paares, für die vielen Glückwünsche: "Danke an alle für die netten Botschaften zum Geburtstag des Duke of Sussex!"

Harry, der Sechste in der britischen Thronfolge, heiratete die ehemalige US-Schauspielerin Meghan Markle (37) am 19. Mai in Schloss Windsor.

Ariana Grande: Ich werde Mac Miller immer lieben

Mit einer herzzerreißenden Botschaft hat sich Superstar Ariana Grande erstmals zum Tod ihres Ex-Freundes, US-Rapper Mac Miller, geäußert. "Ich habe dich von dem Tag an geliebt, an dem ich dich mit 19 getroffen habe, und ich werde das immer tun", schrieb Grande im Onlinedienst Instagram und stellte dazu ein Video mit Mac Miller ins Internet.

"Es tut mir so leid, dass ich dir deinen Schmerz nicht nehmen konnte." Sie beschrieb Miller als "liebenswürdigste, süßeste Seele mit Dämonen, die er nicht verdient hat". Miller war vor einer Woche im Alter von 26 Jahren gestorben, vermutlich an einer Drogen-Überdosis. Als erste Reaktion auf seinen Tod veröffentlichte Grande vor einigen Tagen auf Instagram zunächst nur ein Foto von Mac Miller, fand aber damals noch keine Worte. Die Popsängerin und der Rapper hatten sich im Mai getrennt.