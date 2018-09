Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Denise Richards hat geheiratet

US-Schauspielerin Denise Richards, die frühere Frau von TV-Star Charlie Sheen, hat am Wochenende in Kalifornien geheiratet. "Die Gerüchte sind wahr. Dies ist mein Ehemann Aaron, wir haben gerade geheiratet", erklärte die 47-Jährige im Hochzeitskleid an der Seite von Schauspieler Aaron Phypers in einem kurzen Video beim US-Sender Bravo. Die Zeremonie habe im kleinen Kreis in dem Küstenort Malibu stattgefunden, berichtet das Portal "People.com".

© www.photopress.at

Das frühere Bond-Girl war von 2002 bis 2006 mit dem Schauspieler Charlie Sheen verheiratet. Die beiden haben zwei Töchter, die heute 13 und 14 Jahre alt sind. Denise Richards hat zudem eine siebenjährige Adoptivtochter. Aaaron Phypers war zuvor mit der "Desperate Housewives"-Schauspielerin Nicollette Sheridan verheiratet, die Ehe wurde im Sommer geschieden. Erst zwei Tage vor der Hochzeit soll er Denise Richards einen Heiratsantrag gemacht haben.

Heidi Klum bekommt neue Show

Der Streamingdienst Amazon Prime Video plant eine Mode-Show mit Heidi Klum. Die neue Reality-Fashionshow wird von Klum und dem Modeberater Tim Gunn entwickelt. Zusammen haben beide bereits 14 Jahre lang die US-Castingshow "Project Runway" moderiert.

© www.photopress.at

"Nach 16 unglaublichen Staffeln sage ich 'Auf Wiedersehen' zu Project Runway", zitiert der Streamingdienst Klum. "Es ist besonders aufregend für mich, dass meine Reise mit meinem lieben Freund und Kollegen Tim Gunn noch lange nicht zu Ende ist." Das neue Projekt der beiden soll exklusiv bei Prime Video zu sehen sein, wie der Streamingdienst mitteilte. Details gab man zunächst nicht bekannt.

Trauer um Rapper Mac Miller

Der US-Rapper Mac Miller, Ex-Freund von Sängerin Ariana Grande, ist tot. Er sei mit 26 Jahren "tragisch gestorben", hieß es in einer Mitteilung seiner Familie. "Er war ein helles Licht in dieser Welt für seine Familie, Freunde und Fans". Einzelheiten über die Todesursache gebe es vorerst nicht, schrieb die Familie. Laut "Variety" werde eine Drogen-Überdosis als Todesursache vermutet. Nach US-Medienberichten war Miller am Freitag tot aufgefunden worden. Sanitäter seien per Notruf zu dem Haus des Musikers in Studio City, einem Stadtteil von Los Angeles, gerufen worden, berichtete der Internetdienst "TMZ.com". Dort sei sein Tod festgestellt worden, teilte die Gerichtsmedizin mit.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Katharine Lotze

Kollegen und Fans reagierten bestürzt. "Ich bin so traurig, dass du nicht bleiben konntest, Mac", schrieb der Sänger John Mayer auf Instagram zu einem gänzlich schwarzen Foto. "Völlig am Boden und untröstlich", schrieb Rapper G-Eazy auf Instagram. Miller sei wie ein Bruder für ihn gewesen. "Bitte sagt euren Freunden und den Menschen, die euch viel bedeuten, dass ihr sie liebt, das Leben ist so verdammt zerbrechlich", mahnte G-Eazy. Rapper Macklemore würdigte seinen Kollegen als einen "wahren Künstler" und eine "wunderbare Seele". In einer langen Instagram-Botschaft rief er dazu auf, offen über Suchtprobleme zu sprechen und Hilfe zu suchen. "Wir hatten die gleiche Krankheit", so Macklemore. So viele Male hätte ihn dieses Schicksal treffen können. Auch die Plattenfirma Warner Bros. Records, bei der Miller unter Vertrag stand, zeigte sich "tief schockiert und traurig". "Mac war unglaublich talentiert und ein inspirierender Künstler mit Pioniergeist und Sinn für Humor, mit dem er jeden, den er traf, berührte", würdigte Warner-Manager Tom Corson den Musiker.

» Bitte sagt euren Freunden und den Menschen, die euch viel bedeuten, dass ihr sie liebt, das Leben ist so verdammt zerbrechlich «

Der in Pittsburgh geborene Rapper hatte mit Songs wie "Weekend", "Cinderella" und "Donald Trump" Erfolg. Mit "Blue Slide Park" brachte er 2011 sein erstes Album heraus, im August veröffentlichte er "Swimming", sein fünftes Album. Noch am Donnerstag schrieb er auf Twitter, dass er sich auf seine bevorstehende Tournee freue, die Ende Oktober in San Francisco beginnen sollte.

© imago/ZUMA Press Mac Miller mti Ex-Freundin Ariana Grande

Der Rapper mit dem bürgerlichen Namen Malcolm James McCormick hatte in seinen Songs und in Interviews Suchtprobleme angesprochen. Nach einem Autounfall im vergangenen Mai war er wegen Fahrens unter Drogen- oder Alkoholeinfluss verhaftet worden. Er war mit seinem Auto gegen einen Strommast geprallt. Wenige Wochen zuvor hatten sich Miller und Ariana Grande nach einer knapp zweijährigen Beziehung voneinander getrennt. Grande ist seit Juni mit dem Schauspieler Pete Davidson verlobt.

Das Sofitel wird zum So/ - Austro-Promis feiern mit

Bei einer exklusiven Launch-Party wurde das SO/ Vienna offiziell als erstes Hotel der Marke SO/ in Österreich begrüßt. Zu heißen DJ Beats tanzten vor den Scheiben vom DAS LOFT im 18. Stock der Towers Models und Artisten in avantgardistischen Outfits. Mode-Designer Thang de Hoo gab an diesem Abend heimlich sein gesellschaftliches Comeback: „Meine zwei Labels fordern mich einfach jeden Tag, ich hab gar keine Zeit auszugehen“, schmunzelte er. Und: Er hatte auch einen ganz persönlichen Grund, zu kommen: „Ich wollte endlich wissen, ob man vom "Ds Loft" in meine Wohnung sehen kann, die ich mir gegenüber genommen habe“, so der Fashion-Star.

© Copyright: Edgar Pfandler Designer-Duo Anelia Peschev & Thang de Hoo

Auch Olympiasieger Thomas Geierspichler war extra mit seiner Freundin Petra aus Salzburg angereist, um sich vor Ort ein Bild vom neu gestalteten Haus und der neuen Marke zu machen. Kleiner Wermutstropfen: Er war mit dem Auto gekommen und wäre dabei doch so richtig in Partylaune gewesen.

© Edgar Pfandler Die Models Marleen Haubenwallner und Chiara Pisati mit Olympiasieger Thomas Geierspichler

© Edgar Pfandler

Julia Roberts: Rolle als Mutter eines Süchtigen "sehr intensiv"

Ihre Rolle als Mutter eines drogensüchtigen Teenagers war für die US-Schauspielerin Julia Roberts ("Eat, Pray, Love") nach eigenen Worten "sehr intensiv". Sie habe "alle emotionalen Szenarios durchgespielt, durch die eine Mutter geht, wenn sie ihr Kind retten will", sagte der Hollywood-Star nach der Weltpremiere von "Ben is Back" beim 43. Toronto International Film Festival.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Emma McIntyre

Vor den Dreharbeiten zum Drama von Regisseur Peter Hedges habe sie sich mit Eltern von drogenabhängigen Teenagern getroffen und festgestellt: "Es gibt keinen richtigen, keinen besten Weg. Wenn man etwas aus Liebe und Hoffnung tut, dann mag das für eine Stunde, eine Woche oder einen Tag gut funktionieren. Aber es kann auch sein, dass man irgendwann einsehen muss, dass es nur vorangeht, wenn man seinem Kind sagt: 'Du bist so nicht willkommen in diesem Haus.'"

In "Ben Is Back" kehrt der abgetauchte 19-jährige Ben (Lucas Hedges) plötzlich wieder nach Hause zurück. Holly (Roberts) nimmt ihren Sohn mit offenen Armen auf, muss aber bald feststellen, dass seine Opioid-Probleme die Familie zerstören könnten.