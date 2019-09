An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Katzenberger bricht ihr Schweigen

Zwei Monate nach dem Tod von Schlagersänger Costa Cordalis haben sein Sohn Lucas und dessen Ehefrau Daniela Katzenberger emotional über ihren Verlust gesprochen. "Er fehlt mir wirklich sehr", sagte Katzenberger in einer Doku auf RTL II, die am Montagabend ausgestrahlt werden sollte.



"Wenn man weiß, dass er so gelitten hat, dann lässt man das zwar los. Aber trotzdem vermisst man den Menschen einfach", sagt das 32-jährige Starlet. Cordalis ("Anita") starb Anfang Juli auf Mallorca im Alter von 75 Jahren. "Als er seinen letzten Atemzug gemacht hat, hatte ich meine Hand auf seiner Brust. Ich habe seinen letzten Herzschlag gespürt. Das war schon ein ganz, ganz extremer Moment, in dem die Welt stillsteht", berichtete der 52-jährige Lucas Cordalis.

Der aus Griechenland stammende Musiker habe seine letzten Tage nicht in einer Klinik, sondern bei seinen Angehörigen verbringen wollen. "Der Tod von meinem Vater bedeutet halt für die Familie, dass der Häuptling gegangen ist. Jetzt ordnet sich alles neu."



Auf Instagram zeigt sich Daniela gerade freizügig als Mädel aus dem Schwarzwald:

Brad Pitt besucht Gottesdienst von Kanye West

Hollywood-Star Brad Pitt (55) hat überraschend am Sonntags-Gottesdienst von US-Rapper Kanye West (42) teilgenommen. Fotos im Internet zeigen, wie Pitt mit Sonnenbrille und Kappe den Gastgeber begrüßt. Die Entscheidung, an der Veranstaltung in Los Angeles teilzunehmen, traf der Schauspieler dem Promi-Portal "TMZ.com" zufolge spontan, er sei bereits einmal dort gewesen.

Heiß wie eh und je - Brad Pitt bei den Filmfestspielen in Venedig:

West veranstaltet sei einiger Zeit seine Sonntags-Gottesdienste an verschiedenen Orten - eine Art Konzert mit mehreren Musikern und Sängern. Auch beim berühmten Coachella-Festival trat er in diesem Jahr damit auf. Oftmals wird er dabei von Ehefrau Kim Kardashian begleitet. Auch an diesem Sonntag postete sie Videos von dem Event, das laut Medien auf dem Parkplatz einer Kirche stattfand.



Jamie Oliver: Darum will er kein Veganer werden

Jamie Oliver kann sich ein veganes Leben nicht vorstellen. Am Montag (2. September) ist zwar sein erstes vegetarisches Kochbuch auf Deutsch erschienen, aber ein veganes wird dem wohl nicht folgen. Er sei und bleibe Fleischesser, sagte der 44-Jährige britische Fernsehkoch der dpa in London.

© Theo Wargo/Getty Images

"Ich könnte vielleicht zwei Wochen vegan sein, aber dann würde ich über eine Wurst herfallen. Eine Wurst aus Biofleisch wohlgemerkt." Seine Devise sei: "Wir müssen zurück in die Zeit unserer Großväter. Die haben Fleisch gegessen, ja, aber einmal in der Woche und nicht industriell verarbeitet." Mit einer weltweiten Gesamtauflage von 45 Millionen ist Oliver der erfolgreichste britische Sachbuchautor.

Schauspieler Kevin Hart bei Autounfall verletzt

Kevin Hart hat bei einem Autounfall in Los Angeles schwere Verletzungen davongetragen. Wie die Polizei mitteilte, saß der Schauspieler ("Jumanji: Willkommen im Dschungel", "Ride Along") in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) in einem Pkw, der auf dem Mullholland Highway von der Fahrbahn abkam und in einer Böschung landete. Das Promi-Portal TMZ berichtete, der 40-Jährige habe sich am Rücken verletzt.

© APA/AFP/Angela Weiss



Hart war laut Polizei-Angaben nicht der Lenker des Fahrzeugs, dieser habe ebenfalls schwere Verletzungen erlitten. Alkohol habe bei der Unfallursache keine Rolle gespielt.



Kaum zu glauben - so alt wird Popsängerin Pink

Mit schonungslosen Songs wie "Just Like a Pill" schlug Pink Anfang des Jahrtausends in den Charts ein. Seitdem hat sich die US-Amerikanerin den Ruf einer streitbaren, kompromisslosen und ehrlichen Künstlerin aufgebaut - inklusive Welterfolgen und zig Millionen verkaufter Platten. Mittlerweile lässt Pink, die am 8. September 40 wird, es etwas ruhiger angehen.

© APA/AFP/Ritzau Scanpix/Michael Drost-Hansen

Als Alecia Beth Moore wuchs der spätere Superstar in Mittelklasse-Verhältnissen in Pennsylvania auf, ihre Jugend war auch wegen des schwierigen Verhältnisses mit ihrer Mutter turbulent. Doch ihr musikalisches Talent blieb nicht lange unentdeckt, auch wenn ihre erste Girl-Group floppte. Für Aufsehen sorgte sie schließlich unter ihrem neuen Namen Pink mit ihrem Debüt "Can't Take Me Home", den Durchbruch brachte "Missundaztood" schließlich 2001. Welterfolge und ausverkaufte Touren machten sie zu einer der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Auf ihrem achten Studioalbum "Hurts 2B Human", das im April rauskam, gibt sich die Amerikanerin musikalisch angepasster als früher, doch auch reflektierter.

© Frederick M. Brown/Getty Images Pink mit ihrem Mann Carey Hart und ihrer Tochter Willow Sage Hart (2016)

Im Privaten hat die erwachsene Pink das Glück in ihrer Familie gefunden. Sie ist seit über zehn Jahren mit Motocross-Profi Carey Hart verheiratet und hat mittlerweile zwei Kinder. Sohn Jameson kam vor etwa zwei Jahren zur Welt, Tochter Willow wurde im Sommer acht - und für ein paar Minuten zum Star beim Wien-Konzert der Sängerin diesen Juli: Pink holte Willow bei ihrem Auftritt im Ernst-Happel-Stadion auf die Bühne.

Dabei übernahm Willow auch hinter den Kulissen wichtige Arbeit, wie Pink kürzlich im Interview mit US-Talkerin Ellen Degeneres erzählte. So habe das Mädchen bei den Outfit-Wechseln während der Show geholfen und manchmal auch einen Limonaden-Stand aufgebaut. "Sie macht richtige Arbeit", sagte Pink. "Und sie hat auch schon nach einer Gehaltse