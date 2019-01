Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Lady Gaga trauert um ihr Pferd "Arabella"

US-Superstar Lady Gaga hat öffentlich um ihr schwerkrankes Pferd Arabella gebangt. "Ich eile nach Hause, um ihr Aufwiedersehen zu sagen", schrieb die Popsängerin ("Bad Romance") und Schauspielerin ("A Star Is Born") am Montag auf Instagram. Sie werde niemals die gemeinsamem Momente vergessen. "Lange Ausflüge zusammen, das Galoppieren durch den Canyon. Sie mit Cookies zu füttern. Sie wird immer ein Teil von mir sein." Die Worte der als Stefani Joanne Angelina Germanotta in New York geborenen Künstlerin lasen sich wie ein Abschiedsbrief.

Das Tier liege im Sterben, so die 32-Jährige. Lady Gaga hatte den Schimmel zu Weihnachten 2015 von ihrer Plattenfirma geschenkt bekommen. Ein Jahr danach kaufte sie den Hengst Trigger, es kamen später zwei Fohlen zur Welt. Lady Gaga wurde am Sonntagabend in Los Angeles mit zwei Kritiker-Filmpreisen ausgezeichnet - für ihren Song "Shallow" und als beste Schauspielerin in "A Star Is Born". Diesen Preis teilte sich die Amerikanerin mit Glenn Close.

Ist der Wendler verlobt?

Der erste Pärchenschnappschusss auf Instagram von Michael Wendler und seiner Freundin Laura sorgt für Wirbel bei den Followern. Trägt die 18-Jährige etwa bereits einen Verlobungsring?





Braunes Ei beliebter als Kylie Jenner

Ein braunes Frühstücksei hat den Instagram-Rekord von US-Model Kylie Jenner (21) geknackt. Bis Montagfrüh hatte das Ei mehr als 23 Millionen "Gefällt mir"-Klicks. Den Rekord hatte zuvor Jenner mit einem Foto ihres neugeborenen Babys inne, das sie im Februar 2018 gepostet hatte - und über 18 Millionen Menschen gefällt.

Der unbekannte Besitzer des Accounts "world_record_egg" ("Weltrekord-Ei") hatte das Konto erst Anfang Jänner kreiert, um mit dem Foto möglichst viele Klicks zu erzielen. "Lasst uns zusammen einen Weltrekord aufstellen mit dem meistgelikten Eintrag auf Instagram."

Beim Online-Magazin "Buzzfeed" gab sich der neue Weltrekordhalter als "Henrietta" aus, ein Huhn aus der britischen Provinz. "Ich habe das als Wettbewerb begriffen. Es war nichts Persönliches", erklärte der Nutzer dem Magazin auf schriftliche Anfrage.

Maroon 5 spielen beim Super Bowl

Die US-Popband Maroon 5 mit Leadsänger Adam Levine wird am 3. Februar die Halbzeit-Show bei der Super Bowl in Atlanta performen. In der Show werden auch die Rapper Travis Scott und Big Boi auftreten. Dies hat die National Football League (NFL) am Sonntag bekanntgegeben. Pop-Superstar Rihanna soll laut US-Medienberichten im Oktober ein Angebot abgelehnt haben, weil sie den früheren NFL-Quarterback Colin Kaepernick in seinem Protest gegen Polizeigewalt gegen Schwarze und Ungleichheit im Land unterstützt.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Michael loccisano

Die Halbzeit-Show dieses Sport-Großereignisses gilt als eine der wichtigsten Unterhaltungsbühnen der USA. Superstars wie Prince, Bruce Springsteen, Madonna, Beyonce, Lady Gaga oder Katy Perry sind bereits aufgetreten. Im Vorjahr war Justin Timberlake an der Reihe, damals hatte die Show in den USA ein TV-Publikum von 103 Millionen Sehern - ein absoluter Rekord für irgendein TV-Event in den USA.

Robert de Niro würde niemals Trump spielen

Hollywood-Star Robert de Niro würde niemals US-Präsident Donald Trump spielen. "Für jede Figur, die ich spiele, finde ich immer irgendwo etwas Mitgefühl", sagte der 75-Jährige der "Bild am Sonntag". Er beschäftige sich lange mit ihnen, betrachte sie aus jedem Winkel, bis er etwas finde, an das er gefühlsmäßig anknüpfen könne, was ihm die Figur nachvollziehbar mache. "Bei Trump versuche ich das jeden Tag aufs Neue, einen Hauch von etwas zu finden, was mir Mitgefühl abringt. Es gelingt mir nicht. Es ist unmöglich. Trump ist und bleibt mir zutiefst unsympathisch." Falls man ihm also anbieten würde, Trump zu spielen, habe er die passende Antwort parat: "Niemals."

© APA/AFP/FADEL SENNA

De Niro hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach deutlich gegen den US-Präsidenten Stellung bezogen. Bei den Tony Awards hatte er ihn im Juni in New York auf offener Bühne beleidigt. In dem Interview legte de Niro nach: "Ich bin einfach nur so wütend auf ihn (Trump). Er ist so unverzeihlich schrecklich." Trump sei eine ganz deutliche Gefahr für Amerika – und für die Demokratie und viele Werte, die uns wichtig seien. "Er ist völlig amoralisch." Wir bräuchten jetzt eine politische Leitfigur, die die Menschen wieder vereine.